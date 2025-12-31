El sorprendente vínculo entre el aumento de migrañas y los cambios en el clima

Una nueva ola de estudios y testimonios revela cómo el calentamiento global modifica la frecuencia y la gravedad de los episodios de migraña en todo el mundo (Freepik)

El vínculo entre el cambio climático y el aumento en la frecuencia e intensidad de los ataques de migraña resulta cada vez más evidente, según evidencias científicas recientes y testimonios de quienes conviven con esta condición.

Diversos estudios revelan que el incremento de temperaturas extremas, las variaciones en la presión atmosférica y el deterioro de la calidad del aire se asocian con un mayor número de crisis de dolor de cabeza, un fenómeno analizado en profundidad por National Geographic.

Trastorno neurológico caracterizado por dolor de cabeza intenso, acompañado de síntomas como náuseas, sensibilidad a la luz y al sonido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evidencia científica: el clima como desencadenante

En los últimos años, investigaciones científicas confirmaron que las personas que padecen migraña experimentan episodios más frecuentes y severos, vinculados a la intensificación de factores ambientales relacionados con el cambio climático.

Una revisión sistemática publicada en 2023 indicó que, aunque la prevalencia de la migraña en Estados Unidos se mantuvo estable durante tres décadas, la severidad y el nivel de discapacidad asociados a las crisis casi se duplicaron entre 2005 y 2018. Los especialistas destacan que esta tendencia afecta principalmente a mujeres, pero también a una proporción creciente de hombres.

De acuerdo con datos presentados en 2024 en el congreso anual de la American Headache Society, un aumento de 5,5℃ en la temperatura exterior se asocia con un 6% más de episodios diarios de dolor de cabeza, según el registro de síntomas de 660 pacientes.

Otro estudio, siguió durante 12 años a más de 407.000 personas en el Reino Unido y detectó una mayor incidencia de migrañas entre quienes estuvieron expuestos a altos niveles de dióxido de nitrógeno y a extremos de calor y frío.

National Geographic señala que estos resultados confirman una tendencia global: ambientes más cálidos, mayor variabilidad barométrica y condiciones meteorológicas extremas favorecen la aparición de estos episodios neurológicos.

Las investigaciones más recientes muestran que la exposición a temperaturas extremas afecta de manera significativa la incidencia de migrañas en la población masculina (Freepik)

Factores ambientales y testimonios

El modo en que el cambio climático intensifica los factores desencadenantes tradicionales de la migraña es objeto de especial interés para neurólogos e investigadores.

Danielle Wilhour, profesora adjunta de neurología de la Universidad de Colorado Anschutz Medical Campus, afirmó: “La crisis climática amplifica detonantes conocidos como temperaturas elevadas, oscilaciones térmicas, deterioro de la calidad del aire y cambios en la presión barométrica, lo que contribuye a crisis más frecuentes y graves”.

Vincent Martin, profesor de medicina en la Universidad de Cincinnati y presidente de la National Headache Foundation, explicó: “Los fenómenos meteorológicos extremos y los patrones inestables provocados por el calentamiento global pueden actuar como catalizadores de migrañas más intensas y prolongadas”.

Los expertos consultados por National Geographic subrayan que los aumentos de temperatura y los cambios en la presión atmosférica no provocan directamente las crisis, pero disminuyen el umbral para que se desencadenen en personas susceptibles.

Pacientes de distintos países relatan cómo los cambios bruscos de clima y la variabilidad ambiental alteran su vida cotidiana y su salud (Freepik)

La contaminación atmosférica, intensificada por el cambio climático, ocupa un papel central en la explicación científica. Andrew Dhawan, neurooncólogo de la Cleveland Clinic, señaló: “Los niveles altos de contaminantes en el aire son desencadenantes bien reconocidos de la migraña debido a su efecto sobre la reactividad neurovascular”.

Dawn C. Buse, psicóloga y profesora clínica en la Facultad de Medicina Albert Einstein, afirmó que la exposición al aire contaminado puede generar inflamación sistémica y estrés oxidativo, mecanismos que favorecen la aparición de los ataques.

Además, Fred Cohen, especialista en cefalea en el Icahn School of Medicine del Mount Sinai, advirtió que el estrés resultante de tormentas severas y la incertidumbre respecto al acceso a tratamientos pueden agravar la frecuencia y la severidad de estas dolencias.

El aumento de partículas nocivas en el aire, potenciado por el cambio climático, se asocia con un mayor riesgo de crisis migrañosas (REUTERS/Amel Emric/Foto de archivo)

Los testimonios de pacientes ilustran cómo estos factores impactan la vida cotidiana. Cristian-Ovidiu Marin, empresario tecnológico de Bucarest, relató a National Geographic que en los últimos cuatro años experimentó un aumento tanto en la frecuencia como en la intensidad de sus migrañas, con síntomas como dolor punzante, náuseas y sensibilidad a la luz, lo que le provoca varios días de incapacidad.

Marin explicó que no solo el calor, sino también frentes de tormenta, variaciones de humedad y cambios rápidos de presión actúan como detonantes frecuentes: “Es como si mi cuerpo se convirtiera en su propio barómetro, avisando que algo va a cambiar antes que las previsiones meteorológicas”.

De igual forma, Nechama Moring, escritora en Massachusetts, señaló que sus crisis pasaron de presentarse algunos días al mes a manifestarse entre cuatro y cinco veces por semana, incluso usando medicación preventiva.

Moring asocia este aumento con la mayor volatilidad meteorológica y la etapa de la perimenopausia: “Estamos recibiendo más tormentas y fluctuaciones atmosféricas, que a menudo disparan mis episodios”.

Las variaciones repentinas de presión y las tormentas intensas se identifican como detonantes frecuentes de episodios neurológicos severos (Freepik)

Estrategias de prevención y manejo

Frente a este panorama, los especialistas proponen estrategias activas. Recomiendan mantener un diario de síntomas para identificar patrones personales y detonantes ambientales, como sugieren Cohen y Martin en declaraciones recogidas por National Geographic.

Utilizar aplicaciones para monitorear el clima, prever el uso de medicación preventiva en días con pronóstico de tormentas o alta contaminación y limitar la exposición a factores agravantes como el estrés, ciertos alimentos o el uso de pantallas son algunas de las sugerencias. Buse consideró útil evitar actividades al aire libre o emplear mascarillas durante los días con mala calidad del aire.

Ante la creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, los especialistas destacan la importancia de anticipar los síntomas mediante la autovigilancia y mantener el diálogo con profesionales de la salud.

Aunque el clima no puede modificarse, una gestión activa de los desencadenantes personales permite reducir el impacto de la migraña y optimizar el acceso a tratamientos, según concluye National Geographic.