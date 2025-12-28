Ciencia

La vuelta de la NASA a la Luna y el nuevo Starship de Elon Musk: las misiones espaciales clave de 2026

Del regreso de astronautas a nuestrosatélite natural, al despliegue de megacohetes, vuelos suborbitales inclusivos y misiones robóticas cada vez más ambiciosas, el calendario espacial del próximo año anticipa un punto de inflexión para la presencia humana más allá de la Tierra

Guardar
El año 2026 marcará el
El año 2026 marcará el regreso de astronautas a las cercanías de la Luna con Artemis dos la primera misión tripulada lunar de la NASA en más de cinco décadas (NASA)

La exploración espacial se prepara para un año decisivo. Tras un período marcado por pruebas tecnológicas, misiones robóticas y el regreso sostenido de astronautas a la órbita baja, 2026 aparece como un punto de inflexión en el que varios programas largamente planificados convergen.

El calendario incluye el retorno de humanos a las inmediaciones de la Luna, avances críticos en cohetes de gran capacidad, nuevas misiones a la Estación Espacial Internacional y una expansión del protagonismo de empresas privadas y agencias fuera del eje tradicional.

La barcaza Pegasus de la
La barcaza Pegasus de la NASA, que contiene la etapa central completamente ensamblada para el cohete del Sistema de lanzamiento espacial de la NASA, llega al Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, EE.UU.. EFE/Cristóbal Herrera-Ulashkevich

El interés no radica en un único hito, sino en la combinación de proyectos que buscan sentar las bases de una presencia sostenida en la Luna, preparar viajes tripulados a Marte y redefinir quiénes pueden acceder al espacio.

La magnitud de los planes refleja un cambio de escala en la exploración espacial, donde la cooperación internacional, la industria privada y los objetivos científicos se entrelazan como nunca antes.

El regreso humano a la Luna y la antesala de Marte

Cuatro astronautas viajarán en la
Cuatro astronautas viajarán en la cápsula Orion durante diez días alrededor de la Luna para probar sistemas clave antes de futuros alunizajes humanos ( REUTERS/Joe Skipper)

Uno de los eventos más esperados de 2026 será la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado de la NASA cerca de la Luna desde el final del programa Apolo en la década de 1970. Cuatro astronautas, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, viajarán a bordo de la cápsula Orión impulsada por el cohete Space Launch System.

El plan contempla un recorrido de diez días alrededor del satélite natural, sin alunizaje, con el objetivo de probar sistemas críticos para futuras misiones.

Este vuelo representa mucho más que un regreso simbólico. Artemis II permitirá validar procedimientos de navegación, comunicación y soporte vital en el espacio profundo, un entorno más exigente que la órbita terrestre baja. La misión sentará las bases de Artemis III, el programa que apunta a concretar un nuevo alunizaje tripulado y avanzar hacia una presencia humana permanente en la Luna como paso previo a los viajes a Marte.

SpaceX planea probar en 2026
SpaceX planea probar en 2026 una nueva versión de Starship capaz de alcanzar la órbita y reabastecerse de combustible en pleno vuelo (REUTERS/Steve Nesius)

En paralelo, SpaceX ocupará un rol central en este nuevo escenario. La empresa planea presentar en 2026 una nueva versión de su megacohete Starship, conocida como V3.

Este diseño apunta a convertirse en la primera versión capaz de alcanzar la órbita y demostrar el reabastecimiento de combustible en pleno vuelo, una tecnología clave para misiones de larga distancia. La transferencia de combustible en el espacio resulta esencial para viajes a la Luna, a Marte y más allá, ya que permite reducir el peso de lanzamiento desde la Tierra.

SpaceX también desarrolla una variante específica de Starship destinada a transportar astronautas desde la órbita lunar hasta la superficie, en el marco del contrato adjudicado por la NASA. A largo plazo, la compañía de Elon Musk proyecta utilizar este sistema para misiones interplanetarias.

La transferencia de combustible en
La transferencia de combustible en órbita resulta esencial para misiones de larga distancia como los viajes a la Luna y al planeta Marte (NASA’s Goddard Space Flight Center)

Para fines de 2026, la empresa planea lanzar la primera misión no tripulada de Starship hacia Marte, aprovechando una ventana de lanzamiento favorable que ocurre cada dos años. El objetivo será probar el aterrizaje y recopilar datos críticos para futuras misiones humanas, en línea con la visión de convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria.

La actividad lunar no se limitará a vuelos tripulados. La NASA prevé una serie de alunizajes robóticos adicionales bajo contratos con empresas estadounidenses como Firefly Aerospace, Intuitive Machines, Blue Origin y Astrobotic.

Estas misiones buscarán recolectar datos científicos, probar tecnologías y preparar el terreno para operaciones humanas sostenidas. En 2025, dos módulos privados lograron llegar a la superficie lunar con resultados dispares, y 2026 se presenta como una oportunidad para consolidar esta nueva etapa de exploración comercial.

La Estación Espacial Internacional recibirá
La Estación Espacial Internacional recibirá nuevas tripulaciones que realizarán ciencia y mantenimiento durante estancias de seis meses (NASA via AP)

La Estación Espacial Internacional también mantendrá un rol activo. A partir de febrero, una nueva tripulación viajará a la ISS como parte del programa de vuelos comerciales de la NASA con SpaceX.

Los astronautas permanecerán alrededor de seis meses, con tareas de investigación científica y mantenimiento.

Al mismo tiempo, la cápsula Starliner de Boeing volverá a volar en una misión no tripulada. La NASA busca evaluar nuevamente la nave tras los problemas técnicos registrados en su primer vuelo con astronautas y comprobar su fiabilidad antes de autorizar futuras misiones humanas.

Un escenario global con nuevos protagonistas y miradas inclusivas

Boeing prevé un nuevo vuelo
Boeing prevé un nuevo vuelo no tripulado de la cápsula Starliner para evaluar su fiabilidad tras fallas detectadas en misiones anteriores (Imagen/NASA)

El impulso exploratorio de 2026 no se limitará a Estados Unidos. China proyecta el lanzamiento de la misión Chang’e-7 hacia el polo sur lunar, una región de gran interés científico por la posible presencia de hielo. El desafío técnico será considerable debido al terreno rocoso y la abundancia de cráteres. Si el aterrizaje resulta exitoso, la misión buscará rastros de agua y analizar la actividad sísmica de la Luna, información clave para futuras bases humanas.

Japón también ampliará su presencia con la misión MMX, diseñada para explorar y recolectar muestras de Fobos y Deimos, las lunas de Marte. El material se enviará de regreso a la Tierra en 2031, en un esfuerzo inédito que promete aportar datos fundamentales sobre el origen y la evolución de estos cuerpos.

En tanto, la Agencia Espacial Europea prepara el lanzamiento de PLATO, un satélite con 26 cámaras destinado a observar más de 200.000 estrellas y detectar exoplanetas con condiciones similares a las de la Tierra, con especial interés en mundos donde pueda existir agua líquida.

La misión Aditya de la
La misión Aditya de la India observa el Sol de forma continua y aporta datos clave sobre tormentas solares y actividad del astro ( REUTERS/Priyanshu Singh)

La observación solar también ocupará un lugar destacado. La misión Aditya-L1 de la India opera desde una órbita de halo a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, una posición que le permite observar el Sol de forma continua.

Durante el período de mayor actividad solar, el satélite recopila datos sobre manchas y tormentas solares, información clave para comprender el comportamiento del astro y su impacto en el entorno espacial y terrestre.

El protagonismo del sector privado se reflejará además en los vuelos suborbitales. Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos, planea ampliar las operaciones de sus cohetes New Shepard y New Glenn, mientras avanza en certificaciones para misiones de seguridad nacional.

Los vuelos suborbitales de Blue
Los vuelos suborbitales de Blue Origin consolidan una nueva etapa del acceso al espacio con misiones inclusivas y cadencia operativa estable (REUTERS/Steve Nesius)

El sistema New Shepard cerró 2025 con una cadencia operativa estable y 16 misiones tripuladas desde su primer vuelo con personas en 2021.

Uno de esos vuelos dejó una imagen histórica. En diciembre, por primera vez, una persona usuaria de silla de ruedas cruzó la línea de Kármán, el límite convencional del espacio situado a 100 kilómetros de altitud.

La ingeniera aeroespacial de la Agencia Espacial Europea Michaela "Michi" Benthaus demostró que la discapacidad física no resulta incompatible con la experiencia espacial. Su viaje no fue un gesto simbólico, sino la culminación de una trayectoria profesional ligada a la astronáutica, y abrió una nueva narrativa sobre inclusión y acceso al espacio.

La ingeniera de la ESA,
La ingeniera de la ESA, Michaela "Michi" Benthaus es asistida y puesta en la silla de ruedas, luego de realizar un vuelo suborbital (Reuters)

En conjunto, el panorama de 2026 revela una exploración espacial más diversa, colaborativa y ambiciosa. El regreso humano a la Luna, los avances hacia Marte, la expansión de misiones robóticas y la participación creciente de actores privados configuran un escenario en el que el espacio deja de ser un territorio exclusivo.

Más allá de los hitos técnicos, el próximo año promete redefinir el alcance y el sentido de la aventura espacial humana.

Temas Relacionados

NASAcienciaSpaceXmisión espacialúltimas noticias2026Blue Origin

Últimas Noticias

Qué es la leptospirosis, la enfermedad que padece Silvina Scheffler

La ex Gran Hermano fue diagnosticada con esta patología que trasmiten los animales. Cuáles son los datos del último Boletín Epidemiológico Nacional. Síntomas y medidas de prevención

Qué es la leptospirosis, la

Cuál es el efecto de los alimentos azucarados en los dientes y cómo prevenir los daños

La prevención y el control diario resultan esenciales para evitar lesiones en el esmalte y la aparición de caries

Cuál es el efecto de

Creatividad que cura: cómo las actividades artísticas ayudan a prevenir enfermedades y prolongar la vida

El arte no solo enriquece el espíritu: practicar actividades creativas como música, danza, escritura o pintura mejora la salud física y mental

Creatividad que cura: cómo las

Cómo los videojuegos clásicos ayudan a reducir el agotamiento en jóvenes universitarios

Un estudio revela que los juegos icónicos de la infancia generan microambientes de descanso psicológico y reducen el riesgo de “burnout” en ese público

Cómo los videojuegos clásicos ayudan

La ciencia desmiente el mito: a qué edad se considera que una persona es grande para correr

Expertos detallan estrategias efectivas y ajustes específicos para cada década que transformarán la experiencia de quienes buscan bienestar a lo largo de los años

La ciencia desmiente el mito:
DEPORTES
El video de Miguel Borja

El video de Miguel Borja entrenando en la montaña luego de comerse cuatro empanadas: “Esto es para machos”

La Conmebol realizó un balance de fin de año y compartió sus principales logros de 2025

La sorprendente predicción de un jugador histórico de Uruguay sobre el Mundial 2026: “Vamos a salir campeones”

El secreto que Sergio Goycochea guardó 35 años sobre el Mundial de Italia 1990: “Es muy fuerte lo que me pasó”

Misterio en el fútbol africano por la repentina muerte de un jugador durante un partido: se habría tragado una moneda

TELESHOW
Mirtha Legrand criticó la decisión

Mirtha Legrand criticó la decisión de Edith Hermida al no seguir a Beto Casella en su nuevo proyecto: “Yo no lo haría”

De la Ruta 40 a los glaciares: Malena Guinzburg compartió un álbum íntimo de sus vacaciones en la Patagonia

La profunda reflexión de Marta Fort al hacer el balance de su 2025: “Hubo momentos de dudas, tristeza y depresión”

Wanda Nara habló de un posible encuentro con Susana Giménez en Punta del Este: “Somos amigas”

Pampita mostró la intimidad de su festejo de Navidad junto a Martín Pepa y sus hijos: fuegos artificiales, regalos y románticos abrazos

INFOBAE AMÉRICA

La huella de las sociedades

La huella de las sociedades secretas medievales en la cultura occidental

Por qué el 2025 fue uno de los años más calurosos de la historia y qué proyectan para 2026

El papa León XIV envió tres camiones con ayuda humanitaria a Ucrania: “Desea estar presente en las familias que sufren”

“One Way or Another”, la oscura historia detrás del hit de Blondie

El robo al Louvre puso en alerta máxima la seguridad de los museos más famosos del mundo