Por qué la recuperación neurológica tras lesión en la médula espinal no dependería de la edad

La edad no influye en la recuperación neurológica tras lesión medular, según estudio europeo publicado por Neurology (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿La edad determina realmente las posibilidades de recuperación tras una lesión en la médula espinal? Una investigación europea reciente desmonta esta creencia extendida, aportando datos que podrían transformar la perspectiva de médicos y pacientes frente a este diagnóstico.

Aunque es habitual suponer que la recuperación es peor en personas mayores, los resultados muestran un escenario más complejo.

Diferencias entre recuperación neurológica y autonomía funcional

El estudio internacional, difundido por la American Academy of Neurology y publicado en Neurology, concluye que la edad avanzada no condiciona la recuperación de funciones como la fuerza muscular o la sensibilidad. En cambio, sí se observan obstáculos en la autonomía para realizar actividades diarias y en la capacidad de caminar de manera independiente a medida que avanza la edad.

La autonomía diaria y la capacidad de caminar se ven más comprometidas en adultos mayores con lesión medular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación, liderada por la doctora Chiara Pavese de la Universidad de Pavía (Italia), adquiere especial relevancia ante el envejecimiento de la población y el aumento de casos de lesiones medulares. Según la American Academy of Neurology, tanto la incidencia de estas lesiones como la edad en el momento del diagnóstico están en ascenso, lo que llevó a preguntarse si la edad influye en la evolución posterior.

Metodología: un abordaje europeo y multidimensional

El análisis incluyó a 2.171 pacientes evaluados en hospitales europeos dentro del European Multicenter Study about Spinal Cord Injury. La edad promedio era de 47 años; la mayoría eran hombres y aproximadamente la mitad había sufrido lesiones graves en la zona cervical. Uno de cada dos tenía una lesión motora completa, lo que representa una afectación total del movimiento por debajo del área dañada.

Durante un año, los pacientes fueron monitoreados para valorar tanto la recuperación neurológica —a través de la International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI), que mide sensibilidad y fuerza muscular— como su independencia diaria, evaluada con el Spinal Cord Independence Measure (SCIM), una escala que puntúa la capacidad para alimentarse, asearse, vestirse o controlar esfínteres.

Se utilizaron escalas ISNCSCI y SCIM para medir recuperación neurológica y autonomía funcional en pacientes con lesión medular (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se realizaron pruebas de movilidad, como caminar ciertas distancias en diferentes condiciones, para examinar los progresos en la marcha. Los resultados se ajustaron considerando factores como el sexo, el año de la lesión, la gravedad y el origen del daño (traumático o circulatorio).

Resultados: estabilidad neurológica y retos en la funcionalidad

Los datos muestran que la edad no afecta la posibilidad de recuperar fuerza ni sensibilidad después de una lesión medular. Las mediciones entre jóvenes y mayores fueron similares en todos los aspectos neurológicos evaluados.

En cambio, la recuperación de la autonomía funcional sí presentó diferencias marcadas. Las personas de mayor edad experimentaron avances más limitados en su independencia cotidiana y en la capacidad de caminar, tanto con ayuda como por cuenta propia.

La personalización de terapias y estrategias de rehabilitación puede mejorar la independencia y calidad de vida de pacientes con lesión medular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo mayor de 70 años fue el que encontró mayores dificultades para recuperar su funcionalidad, situándose como el segmento más vulnerable ante la rehabilitación.

Implicancias clínicas y nuevos desafíos

Aunque el análisis es sólido, la American Academy of Neurology advierte sobre ciertas limitaciones: una parte de los participantes no completó el año de seguimiento, ya fuera por abandono o fallecimiento, y no se dispone de información precisa sobre las causas, lo que podría influir en los resultados.

Estos hallazgos refuerzan la necesidad de adaptar las terapias y estrategias de rehabilitación a las características de cada grupo etario. Abordar de manera conjunta las comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, diabetes u osteoporosis puede incrementar la eficacia de las intervenciones y favorecer una mayor independencia y calidad de vida en los pacientes.

La investigación confirma que la edad no limita la recuperación de la función neurológica tras una lesión medular, pero sí plantea desafíos adicionales en la autonomía cotidiana. Este enfoque obliga a repensar la rehabilitación, priorizando la personalización y la prevención para alcanzar la mayor independencia posible en quienes atraviesan este proceso.