Ciencia

Por qué la recuperación neurológica tras lesión en la médula espinal no dependería de la edad

El análisis multicéntrico demuestra que pacientes de distintas edades logran avances similares en fuerza y sensibilidad tras una lesión medular, aunque la independencia funcional muestra diferencias. La importancia de la personalización de las estrategias de rehabilitación

Guardar
La edad no influye en
La edad no influye en la recuperación neurológica tras lesión medular, según estudio europeo publicado por Neurology (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿La edad determina realmente las posibilidades de recuperación tras una lesión en la médula espinal? Una investigación europea reciente desmonta esta creencia extendida, aportando datos que podrían transformar la perspectiva de médicos y pacientes frente a este diagnóstico.

Aunque es habitual suponer que la recuperación es peor en personas mayores, los resultados muestran un escenario más complejo.

Diferencias entre recuperación neurológica y autonomía funcional

El estudio internacional, difundido por la American Academy of Neurology y publicado en Neurology, concluye que la edad avanzada no condiciona la recuperación de funciones como la fuerza muscular o la sensibilidad. En cambio, sí se observan obstáculos en la autonomía para realizar actividades diarias y en la capacidad de caminar de manera independiente a medida que avanza la edad.

La autonomía diaria y la
La autonomía diaria y la capacidad de caminar se ven más comprometidas en adultos mayores con lesión medular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación, liderada por la doctora Chiara Pavese de la Universidad de Pavía (Italia), adquiere especial relevancia ante el envejecimiento de la población y el aumento de casos de lesiones medulares. Según la American Academy of Neurology, tanto la incidencia de estas lesiones como la edad en el momento del diagnóstico están en ascenso, lo que llevó a preguntarse si la edad influye en la evolución posterior.

Metodología: un abordaje europeo y multidimensional

El análisis incluyó a 2.171 pacientes evaluados en hospitales europeos dentro del European Multicenter Study about Spinal Cord Injury. La edad promedio era de 47 años; la mayoría eran hombres y aproximadamente la mitad había sufrido lesiones graves en la zona cervical. Uno de cada dos tenía una lesión motora completa, lo que representa una afectación total del movimiento por debajo del área dañada.

Durante un año, los pacientes fueron monitoreados para valorar tanto la recuperación neurológica —a través de la International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI), que mide sensibilidad y fuerza muscular— como su independencia diaria, evaluada con el Spinal Cord Independence Measure (SCIM), una escala que puntúa la capacidad para alimentarse, asearse, vestirse o controlar esfínteres.

Se utilizaron escalas ISNCSCI y
Se utilizaron escalas ISNCSCI y SCIM para medir recuperación neurológica y autonomía funcional en pacientes con lesión medular (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se realizaron pruebas de movilidad, como caminar ciertas distancias en diferentes condiciones, para examinar los progresos en la marcha. Los resultados se ajustaron considerando factores como el sexo, el año de la lesión, la gravedad y el origen del daño (traumático o circulatorio).

Resultados: estabilidad neurológica y retos en la funcionalidad

Los datos muestran que la edad no afecta la posibilidad de recuperar fuerza ni sensibilidad después de una lesión medular. Las mediciones entre jóvenes y mayores fueron similares en todos los aspectos neurológicos evaluados.

En cambio, la recuperación de la autonomía funcional sí presentó diferencias marcadas. Las personas de mayor edad experimentaron avances más limitados en su independencia cotidiana y en la capacidad de caminar, tanto con ayuda como por cuenta propia.

La personalización de terapias y
La personalización de terapias y estrategias de rehabilitación puede mejorar la independencia y calidad de vida de pacientes con lesión medular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo mayor de 70 años fue el que encontró mayores dificultades para recuperar su funcionalidad, situándose como el segmento más vulnerable ante la rehabilitación.

Implicancias clínicas y nuevos desafíos

Aunque el análisis es sólido, la American Academy of Neurology advierte sobre ciertas limitaciones: una parte de los participantes no completó el año de seguimiento, ya fuera por abandono o fallecimiento, y no se dispone de información precisa sobre las causas, lo que podría influir en los resultados.

Estos hallazgos refuerzan la necesidad de adaptar las terapias y estrategias de rehabilitación a las características de cada grupo etario. Abordar de manera conjunta las comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, diabetes u osteoporosis puede incrementar la eficacia de las intervenciones y favorecer una mayor independencia y calidad de vida en los pacientes.

La investigación confirma que la edad no limita la recuperación de la función neurológica tras una lesión medular, pero sí plantea desafíos adicionales en la autonomía cotidiana. Este enfoque obliga a repensar la rehabilitación, priorizando la personalización y la prevención para alcanzar la mayor independencia posible en quienes atraviesan este proceso.

Temas Relacionados

Lesión medularAmerican Academy of NeurologyRecuperación funcionalEdad y rehabilitaciónChiara PaveseUniversidad de PavíaNewsroom BUEActualidad en neurociencia

Últimas Noticias

Ansiedad generalizada: un nuevo método puede reducir los síntomas en adultos, según un estudio científico

Un ensayo clínico realizado con voluntarios de Estados Unidos y Reino Unido confirmó que una app superó a métodos informativos tradicionales. Por qué abre una vía para tratamientos a distancia

Ansiedad generalizada: un nuevo método

¿Por qué recomiendan tanto comer bacalao? Estos son los poderosos beneficios que tiene para la salud

Incluye este pescado en tu menú semanal para favorecer una dieta variada y equilibrada sin sacrificar sabor ni tradición. Te compartimos la receta más famosa y deliciosa que se hace en México

¿Por qué recomiendan tanto comer

La gran mentira de los números con ángulos

La evolución de la caligrafía resulta de un proceso cultural e histórico, no de artificios geométricos

La gran mentira de los

Cuál es el nuevo objeto de estudio en la lucha contra la enfermedad de Alzheimer

Una revisión de investigaciones realizada por científicos de Europa, Estados Unidos y Hong Kong destacó a dos fármacos en evaluación y el uso de tecnología de imágenes para medir los avances de los pacientes. Fue publicada en la revista Cell

Cuál es el nuevo objeto

Un estudio relaciona la inflamación cerebral con cambios en los hábitos y la toma de decisiones

El trabajo científico, realizado en modelos animales, señala que la activación de ciertos tipos de células cerebrales puede influir en patrones conductuales y abrir nuevas vías para comprender por qué algunas personas desarrollan comportamientos repetitivos

Un estudio relaciona la inflamación
DEPORTES
La sorpresiva presencia de Mbappé

La sorpresiva presencia de Mbappé en el empate de Marruecos por la Copa de África: la camiseta especial que utilizó

Lisandro Martínez volvió a ser titular tras 10 meses en la victoria del Manchester United al Newcastle por la Premier League

Dolor en el fútbol francés por la muerte de un icónico DT que hizo historia en el PSG: el sentido mensaje de Mbappé

Faustino Oro y Candela Francisco no desentonaron en el arranque del Mundial de Ajedrez Rápido en Qatar

Era el “nuevo Messi”, saltó de Boca a Juventus y jugará la Copa Libertadores en un campeón de Sudamérica: “El Mago llegó”

TELESHOW
La salud de Christian Petersen:

La salud de Christian Petersen: el chef fue trasladado a Buenos Aires en un avión sanitario

El video que reposteó Wanda Nara y volvió a enfrentarla con la China Suárez y Mauro Icardi

Noelia Marzol relató la angustia que sintió durante la operación de su hijo Donatello: “Fue una sensación horrible”

Martín Ortega compartió la Navidad con su familia tras seis meses de internación: pan dulce, abrazos y mucho amor

Juana Repetto habló de su peor temor en el momento de dar a luz: “Tengo la más minimísima esperanza de poder zafar”

INFOBAE AMÉRICA

Ansiedad generalizada: un nuevo método

Ansiedad generalizada: un nuevo método puede reducir los síntomas en adultos, según un estudio científico

Bravo: el cigarrillo de lechuga que prometía acabar con el tabaquismo, pero se convirtió en una rareza para coleccionistas

La oposición de Nicaragua le solicitó a Nasry Asfura no reconocer a la dictadura de Ortega y Murillo

Donald Trump aseguró que los objetivos del Estado Islámico atacados por Estados Unidos en Nigeria fueron “diezmados”

Rusia obstaculiza la negociación por la paz: afirmó que el plan de Ucrania “difiere radicalmente” de su propuesta