Cómo los videojuegos clásicos ayudan a reducir el agotamiento en jóvenes universitarios

Un estudio de JMIR Publications confirma que los videojuegos clásicos como Super Mario Bros. y Yoshi reducen el agotamiento en jóvenes universitarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Super Mario Bros. y Yoshi resurgen fuera de las consolas como aliados del bienestar mental. Es que un reciente estudio de JMIR Publications demuestra que estos videojuegos clásicos pueden reducir el agotamiento en jóvenes adultos, al evocar emociones de la infancia y crear microambientes de descanso psicológico.

En el contexto universitario, donde las exigencias académicas y sociales se intensifican, el regreso a estos títulos emblemáticos ofrece una vía sencilla y efectiva para enfrentar el estrés, la presión constante y el cansancio emocional.

Los autores del estudio afirman que los videojuegos clásicos despiertan la denominada “maravilla infantil”, una emoción de asombro y felicidad espontánea propia de la niñez.

Este mecanismo psicológico actúa como un escudo frente al burnout y subraya el potencial de los videojuegos populares para favorecer la salud mental. En entornos donde el rendimiento y la conectividad permanente no dan respiro, reencontrarse con estos juegos puede marcar la diferencia.

Los videojuegos icónicos de la infancia generan microambientes de descanso psicológico y favorecen el bienestar mental estudiantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación se enfocó en estudiantes universitarios, uno de los grupos más vulnerables ante el desgaste emocional provocado por la “cultura siempre conectada”. El equipo, conformado por especialistas del Imperial College London y la Universidad Kyushu Sangyo, diseñó un estudio de enfoque mixto que combinó técnicas cualitativas y cuantitativas.

En la primera etapa, se realizaron 41 entrevistas en profundidad a estudiantes con experiencia en Super Mario Bros. y Yoshi. La muestra incluyó jóvenes de 22,5 años en promedio, con representación equilibrada de géneros. Las entrevistas indagaron en la satisfacción emocional, los recuerdos vinculados a los videojuegos y el impacto subjetivo del juego en el bienestar cotidiano.

En la segunda etapa, se encuestó a 336 jugadores universitarios. Con instrumentos estandarizados, se midieron los niveles de felicidad, el grado de “maravilla infantil” generado por los juegos y el riesgo de agotamiento académico y emocional.

El estudio analizó cómo las emociones evocadas por los videojuegos pueden funcionar como un amortiguador ante el estrés.

El regreso a títulos emblemáticos es percibido como una vía efectiva para enfrentar la presión y el estrés universitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos cuantitativos presentados por JMIR Publications confirmaron un vínculo claro entre la “maravilla infantil”, la felicidad y la reducción del agotamiento. Los universitarios que experimentaron mayor asombro infantil reportaron niveles más altos de felicidad, lo que se asoció con una disminución significativa del riesgo de “burnout”.

El estudio detalla que la felicidad es el factor central que explica la relación entre la maravilla infantil y el menor agotamiento. El efecto directo del asombro sobre el “burnout” resultó estadísticamente insignificante cuando se controló el nivel de felicidad. Esto resalta que la alegría generada por los videojuegos es el puente real hacia el bienestar emocional.

Desde el punto de vista psicológico, la investigación pone el foco en la “maravilla infantil” como una vía emocional capaz de conectar el juego digital con la salud mental. Tanto en las entrevistas como en la encuesta, los estudiantes describieron Super Mario Bros. y Yoshi como experiencias “alegres y evocadoras de una infancia despreocupada”.

La felicidad, evocada por la experiencia lúdica de los videojuegos clásicos, es un factor central en la mejora de la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos destacaron la capacidad de estos juegos para ofrecer descanso y desconexión frente a la presión cotidiana. Relataron que reencontrarse con estos títulos les permite recuperar un estado de ánimo más optimista y equilibrado, incluso en momentos de alta exigencia académica.

El equipo investigador sostiene que estos videojuegos funcionan como microambientes digitales accesibles que posibilitan una restauración emocional auténtica, y no solamente como una vía de evasión momentánea. Este tipo de descanso psicológico resulta especialmente importante para quienes enfrentan rutinas exigentes y sienten que el tiempo libre es cada vez más escaso.

Las conclusiones del estudio abren caminos prácticos para el uso de videojuegos clásicos como herramientas de apoyo en el bienestar mental. Los autores sugieren que títulos como Super Mario Bros. y Yoshi pueden ser útiles para educadores, diseñadores de videojuegos y profesionales de la salud mental.

La investigación remarca que el ocio digital puede convertirse en una estrategia accesible para respaldar la salud mental, en especial para quienes afrontan largas jornadas académicas y cuentan con poco tiempo libre. La posibilidad de encontrar alivio en juegos familiares es una ventaja real y subestimada.

El estudio propone a Super Mario Bros. y Yoshi como herramientas válidas de apoyo para educadores, diseñadores de videojuegos y profesionales de la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los testimonios recogidos, JMIR Publications destaca voces que valoran la capacidad de estos videojuegos para “elevar el ánimo y recordar momentos despreocupados”, y subrayan la importancia de “rescatar la alegría” como recurso tan valioso para el bienestar como las intervenciones tradicionales.

Andreas B. Eisingerich, uno de los autores, explicó: “El bienestar no depende solo de prácticas convencionales, sino también de la posibilidad de recuperar el disfrute cotidiano a través del juego”. Esta perspectiva amplia el rango de estrategias posibles para el autocuidado emocional.

La investigación, pionera en establecer el vínculo entre la maravilla infantil, la felicidad y la resistencia al agotamiento, sostiene que volver a los videojuegos clásicos puede ser mucho más que un pasatiempo. Representa una oportunidad concreta para fortalecer la salud mental y el equilibrio emocional en una generación marcada por la hiperexigencia y la hiperconectividad.

El estudio invita a repensar el papel del ocio digital y a reconocer el valor de las pequeñas dosis de felicidad que, a veces, solo un salto de Mario o una aventura con Yoshi pueden brindar. En tiempos de estrés, la clave puede estar en redescubrir la alegría en los lugares más inesperados.