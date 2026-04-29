Micro y pequeña empresa impulsa más del 40% del Producto Interno Bruto de El Salvador

Las micro y pequeñas empresas de El Salvador aportan más del 40 % del PIB y generan empleo para el 85 % de la población. (Foto cortesía Mercados de San Salvador)

El sector de la micro y pequeña empresa tiene un peso determinante en la economía de El Salvador. Paul Steiner, presidente de CONAMYPE, expuso en entrevista con la radio YSKL que las MYPE representan más del 40 % del Producto Interno Bruto (PIB), aunque según estimaciones internas esa cifra podría ser aún mayor si se considera la economía informal.

Datos oficiales muestran que, al cierre de 2024, el 89,5 % de los patronos activos que cotizaban al Seguro Social correspondían a micro y pequeñas empresas. Para 2025, la proyección es que este porcentaje supere el 90 %. Steiner señaló que “estas MYPE, sean formales o informales, le dan de comer al 85 % de la población”, subrayando la relevancia del sector en el bienestar familiar y en la estructura del empleo.

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Este protagonismo se refleja también en el ritmo de expansión del sector. El cierre de 2025 marcó un hito para las MYPE: según Steiner, el número de tiendas de barrio pasó de 44.000 en 2018 a 85.000 en 2025. Este salto, calificado como un “incremento gigantesco”, se atribuye en gran parte a la percepción de mayor seguridad.

El crecimiento no se limita a la cantidad de negocios. Las tiendas de barrio han ampliado su oferta, vendiendo ahora frutas, verduras, lácteos y carnes, con precios competitivos. El auge ha impulsado también a nuevos distribuidores de productos frescos, quienes han desarrollado rutas propias y forman parte de una cadena de valor más robusta.

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Las tiendas de barrio duplicaron su número en siete años, pasando de 44.000 en 2018 a 85.000 en 2025 por mayor seguridad. (AP Foto/Salvador Meléndez)

Además, el fenómeno involucra a los agromercados y la Central de Abastos, generando sinergias en la distribución y comercialización de alimentos y servicios básicos en las colonias y barrios.

La gran mayoría de las tiendas de barrio y microempresas —el 97 %, según Steiner— son negocios de entre uno y diez empleados. Predomina el liderazgo femenino, aunque la informalidad es casi total: el 99 % operan sin acceso formal al crédito.

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Steiner subrayó que la falta de garantías y la exclusión financiera afectan especialmente a las mujeres, quienes suelen carecer de activos propios que respalden préstamos bancarios. Para contrarrestar esta barrera, destacó la existencia de PROGAMYPE, un fondo de garantías parciales que cubre hasta el 70 % del monto solicitado. Gracias a este mecanismo, las MYPE pueden negociar tasas más bajas, acceder a garantías de hasta el 90 % y reducir el costo financiero de sus operaciones.

Un ejemplo concreto: los pedidos de las tiendas de barrio suelen oscilar entre $12 y $18, lo que limita su inventario y provoca quiebres frecuentes de stock. A pesar de ello, el sector mueve aproximadamente $3.000 millones al año, consolidándose como un actor clave en la economía nacional.

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Políticas y reformas recientes: integración, descentralización y rol municipal

El funcionario destacó dos iniciativas clave para el fortalecimiento de las MYPE. La primera es la política de integración económica, implementada en noviembre de 2023 y desarrollada con la participación de 20 instituciones estatales. Esta política se apoya en cuatro ejes: simplificación legal para la formalización, reducción de trámites, impulso de la cultura emprendedora y acceso directo a financiamiento.

La segunda es la reforma a la Ley MYPE, que descentraliza la gestión del desarrollo económico y otorga a los alcaldes la responsabilidad de diseñar estrategias locales, en coordinación con CONAMYPE. La ley establece la creación de mesas de representación de las MYPE, permitiendo que los empresarios participen activamente en la definición de políticas y necesidades de cada municipio.

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El 97 % de los negocios MYPE tienen hasta diez empleados y el 99 % funcionan en la informalidad, con protagonismo femenino. (Foto: CONAMYPE)

Steiner remarcó la obligación moral y legal de simplificar los 980 trámites existentes para formalizar negocios, tarea que debe liderar cada alcaldía con el apoyo técnico del ente.

Estrategias de desarrollo local y colaboración: alianzas y casos de éxito

El presidente de CONAMYPE ejemplificó la importancia de la colaboración entre Estado, alcaldías y sector privado con casos concretos. En la isla de Espíritu Santo, una cooperativa de 1.500 personas transformó residuos del aceite de coco en briquetas exportables, generando nuevas fuentes de ingreso y protegiendo el medio ambiente.

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Otro caso se produjo durante la pandemia: una alianza entre la Asociación de Pupuseras de Olocuilta y la Alianza de Repolleros del Pital permitió mantener el flujo de productos locales, mejorar los ingresos de los agricultores y elevar la calidad de los insumos utilizados en las pupuserías.

Según Steiner, la identificación de productos clave y cadenas de valor en cada municipio permite que las ganancias permanezcan en las comunidades, impulsando el desarrollo y la riqueza local.

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Fortalecimiento de la inclusión financiera: fondos de garantía y tasas competitivas

La inclusión financiera es un eje central de la nueva política pública. FECAMYPE y PROGAMYPE son los principales fondos de garantía operados desde CONAMYPE, en colaboración con el Banco Hipotecario y el Banco de Fomento Agropecuario. Ambos fondos permiten que micro y pequeñas empresas —especialmente mujeres— accedan a créditos con tasas que parten desde el 14 % y nunca superan el 20 %, significativamente por debajo de las ofertas de microfinancieras y cooperativas.

Los principales fondos de garantía FECAMYPE y PROGAMYPE facilitan acceso al crédito a mujeres y pequeños empresarios con tasas menores al 20 %. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steiner detalló que la mora en la línea mujer es de solo 0,02 %, en contraste con el 4,5 % del sector bancario privado. Además, para acceder a estos fondos es requisito haber sido rechazado previamente por la banca tradicional.

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El respaldo presupuestario del Estado, con una inversión de $40 millones en cuatro años, permite multiplicar el impacto de los fondos y apoyar hasta $80 millones en préstamos.

Resiliencia y retos ante la coyuntura internacional: innovación y ahorro

El sector MYPE enfrenta desafíos derivados de la especulación mundial en precios de combustibles y materias primas. Steiner subrayó que, aunque el petróleo adquirido por El Salvador no pasa por el estrecho de Ormuz, su precio responde a dinámicas globales, lo que exige buscar alternativas de eficiencia y reducción de costos.

Un ejemplo de innovación es la adopción de vehículos eléctricos e híbridos para distribución de productos. Steiner mencionó que un pickup eléctrico puede reducir los costos de operación en un 80 % respecto a los vehículos de combustible. CONAMYPE ya ha incorporado vehículos híbridos en su flota, reportando ahorros notables.

El funcionario sugirió que estas experiencias pueden ser replicadas por pequeños empresarios a través de líneas de crédito específicas para capital de trabajo y adquisición de tecnología eficiente.