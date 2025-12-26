El uso intensivo de videos cortos en redes sociales afecta la mente de niños y adolescentes, según un estudio

El consumo de videos cortos altera la concentración y el bienestar mental de niños y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rápida expansión de los videos cortos en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube ha transformado la manera en que niños y adolescentes utilizan su tiempo libre, se comunican y construyen su identidad. A través de feeds personalizados y algoritmos sofisticados, cientos de millones de menores acceden diariamente a estos contenidos, que captan su atención de forma continua. Este fenómeno, lejos de ser un entretenimiento trivial, ha encendido alertas en la comunidad científica por los posibles efectos adversos sobre la salud mental y el desarrollo cognitivo de los jóvenes.

El uso intensivo de estos contenidos digitales se asocia con dificultades de atención, menor control de los impulsos y trastornos del sueño, factores que afectan el ánimo, el rendimiento académico y las relaciones interpersonales. Esta preocupación es global, pero se observa con especial fuerza en países occidentales, donde el acceso a estas tecnologías es prácticamente universal.

Las plataformas mencionadas han dejado de ser una distracción ocasional para convertirse en un telón de fondo constante en la vida cotidiana de los menores. El éxito radica en la brevedad de sus videos (de entre 15 y 90 segundos) y el flujo vertiginoso de estímulos, que ofrecen contenido novedoso con solo deslizar el dedo por la pantalla. Aunque no fueron diseñadas para menores, numerosos niños y adolescentes las utilizan diariamente, a menudo en soledad. En Estados Unidos, los usuarios de TikTok de entre 12 y 17 años pasan alrededor de una hora y 18 minutos al día en la plataforma, mientras que los de 18 a 24 años alcanzan una media de una hora y 15 minutos, establece un estudio.

Los niños pequeños son el grupo más vulnerable a los efectos perjudiciales de los videos de redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La personalización automática de las plataformas selecciona videos según intereses y comportamientos, lo que convierte la denominada “for you page” (tu página en redes sociales) en una fuente inagotable de recompensas inmediatas. Para algunos preadolescentes, estas plataformas pueden facilitar la exploración de intereses y el fortalecimiento de amistades, pero para otros, el uso compulsivo dificulta establecer límites y limita el tiempo de descanso y reflexión.

Un punto central en la preocupación científica es que los efectos nocivos no dependen únicamente del tiempo de exposición, sino de la naturaleza compulsiva del consumo: la ausencia de pausas naturales hace que los menores dediquen cada vez más tiempo y energía a estas plataformas, en detrimento de otras actividades necesarias.

Daños de los videos cortos a la mente infantil y juvenil

Diversos estudios han documentado que la exposición excesiva a videos cortos perjudica la concentración, el control de impulsos y la calidad del sueño en menores. Un análisis que revisó 71 estudios con casi 100.000 participantes, encontró una relación moderada entre el uso intensivo de estas plataformas y una reducción tanto en la capacidad de atención como en el control inhibitorio. Los altibajos emocionales que genera el contenido breve pueden dificultar la estabilidad cerebral y la relajación necesarias para conciliar el sueño, lo que a menudo deriva en insomnio y mayor ansiedad social.

La personalización algorítmica en redes sociales incrementa la exposición de niños y adolescentes a videos breves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos problemas de sueño afectan negativamente el estado de ánimo, la memoria y la resiliencia, y crean un ciclo complicado de romper, especialmente entre niños expuestos a estrés social o presión familiar. Además, la exposición continua a imágenes de compañeros o de figuras públicas en las redes fomenta comparaciones poco realistas, destaca el ensayo científico. En el caso de los preadolescentes, esto puede estar vinculado a una menor autoestima y más ansiedad; sin embargo, investigaciones recientes no han encontrado una relación directa entre el uso de videos cortos y una peor imagen corporal o menor autoestima, pero sí detectaron un aumento en los niveles de estrés y ansiedad.

Según datos revelados en el estudio, los jóvenes que reducen el tiempo de uso de estas plataformas experimentan mejoras notables en la salud mental. En el grupo etario de 18 a 24 años, una semana de abstinencia disminuyó los síntomas de ansiedad un 16,1%, la depresión un 24,8% y el insomnio un 14,5%. Entre las iniciativas para contrarrestar estos efectos se incluyen la restricción del uso de dispositivos móviles durante la jornada escolar, la integración de la alfabetización digital en los currículos educativos y el establecimiento de hábitos familiares saludables, como mantener los dispositivos fuera de las habitaciones y delimitar horarios de uso.

La saturación de estímulos digitales limita espacios de creatividad, reflexión y convivencia fundamentales para el desarrollo psicológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rango etario más susceptible

Aunque la mayoría de los estudios disponibles se enfocan en los adolescentes, la evidencia apunta a que los niños más pequeños constituyen el grupo más vulnerable. “Los más pequeños tienen una autorregulación menos madura y un sentido de identidad más frágil, lo que los deja muy susceptibles a la atracción emocional del contenido de ritmo rápido”, explican expertos de otra investigación.

El diseño de las aplicaciones incrementa significativamente el riesgo de exposición a contenido que los menores ni buscan ni comprenden del todo. Los videos aparecen automáticamente y sin contexto, por lo que cualquier toque puede mostrarles imágenes violentas, desafíos peligrosos o material sexual inapropiado. El contenido breve “prácticamente no ofrece contexto, advertencia ni oportunidad de prepararse emocionalmente”, según los estudios citados.

Estudios han relacionado el consumo de redes sociales con TDAH (Imagen ilustrativa Infobae)

Los sistemas algorítmicos, al registrar las preferencias breves de los usuarios, tienden a reforzar patrones de consumo perjudiciales. Esto es especialmente problemático para quienes ya presentan problemas de atención, ansiedad o inestabilidad emocional, pues experimentan mayor inclinación hacia el desplazamiento compulsivo y oscilaciones bruscas de ánimo. En el caso de menores con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), el atractivo de este tipo de contenido puede agudizar sus dificultades para la autorregulación, describe un estudio reciente.

La saturación de entretenimiento inmediato limita las oportunidades para potenciar el aburrimiento creativo, la reflexión, la convivencia familiar y otras actividades esenciales para el desarrollo psicológico de la infancia. El acceso constante a estímulos digitales erosiona la capacidad de experimentar calma o soportar el silencio, lo que debilita habilidades fundamentales para la vida adulta y el aprendizaje sostenido.