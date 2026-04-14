Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli van por más en Barcelona: rivales, hora y cómo ver los partidos en vivo

Tomás Etcheverry buscará extender su racha positiva sobre polvo de ladrillo (Fuente: REUTERS/Manon Cruz)

Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli sostienen la ilusión argentina en el ATP 500 de Barcelona y este miércoles irán por la clasificación a cuartos de final.

El primero en salir a la cancha será Etcheverry, que enfrentará al portugués Nuno Borges desde las 06:00 (hora argentina). El platense buscará prolongar su buen momento: en la presente temporada ganó su primer título -el ATP 500 de Río de Janeiro, en febrero- en el circuito mayor y es el jugador con más triunfos (13) en polvo de ladrillo.

El número 29 del mundo debutó en este certamen con un triunfo ante el británico Jack Draper por 3-6, 6-3, 4-1 y abandono de su rival por inconvenientes físicos. Borges (52°) viene de eliminar al francés Adrian Mannarino (46°) por 6-3 y 6-4.

Más tarde, no antes de las 11:00 (hora argentina), será el turno de Ugo Carabelli, quien se medirá con el español Rafael Jódar. El argentino llega en alza tras protagonizar uno de los grandes golpes de la jornada del martes: derrotó al ruso Karen Khachanov, 14° de la clasificación de varones.

Esa victoria no solo significó el mejor triunfo de su carrera en términos de ranking, sino también una muestra de carácter y evolución en su juego. Ugo Carabelli logró sostener la intensidad en los intercambios, aprovechó sus oportunidades y mostró solidez mental en los momentos clave.

Camilo Ugo Carabelli logró un triunfazo en su debut en Barcelona (Fuente: REUTERS/Yves Herman)

Este miércoles, el Brujo tendrá otro examen exigente. Jódar (55°) es una de las joyas españolas y llega en un gran momento tras alcanzar en Marrakech su primer trofeo ATP. Allí, hace 10 días, el joven de 19 años derrotó al argentino por 6-2 y 6-1 en una de las semifinales. Luego, superó a otro argentino, Marco Trungelliti, en la definición.

Etcheverry-Borges y Ugo Carabelli-Jódar serán transmitidos en vivo por la plataforma Disney+ Premium.

Jornada agridulce para los argentinos en Barcelona

La jornada del martes dejó un saldo dispar para la delegación argentina. Además del festejo de Ugo Carabelli, hubo tres eliminaciones: Sebastián Báez (57°) cayó ante el checo Tomas Machac -47° del mundo y quien venía de derrotar a Francisco Cerúndolo (19°) en el Masters 1000 de Montecarlo- por 2-6, 6-4 y 6-1.

Tampoco pudieron avanzar Mariano Navone (44°) y Juan Manuel Cerúndolo (69°). Ambos se despidieron en el debut: La Nave cedió en un partido parejo frente al ruso Andrey Rublev (15°) por 6-4 y 7-5, mientras que Juanma fue derrotado por el estadounidense Brandon Nakashima (33°) con parciales de 6-3 y 7-5.

Mariano Navone cayó ante el ruso Andrey Rublev

De esta manera, Etcheverry y Ugo Carabelli quedaron como las cartas argentinas en el cuadro principal del torneo Conde de Godó, que marca la continuidad de la gira de polvo de ladrillo que desemboca en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.

El ATP 500 de Barcelona reparte 2.950.310 euros en premios. Carlos Alcaraz es el principal favorito y esta semana buscará recuperar el número 1 que el italiano Jannik Sinner le arrebató este domingo, tras vencerlo en la final de Montecarlo. Para lograrlo, el español deberá ganar el título.