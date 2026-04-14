AmCham Summit 2026: la sustentabilidad marca el nuevo horizonte de crecimiento para Argentina

Cientos de asistentes, incluyendo empresarios y ejecutivos, se congregan y participan activamente en un evento de networking durante el AmCham Summit. ( Maximiliano Luna)

En un contexto de cambio de ciclo económico y expectativas renovadas, el AmCham Summit 2026 volvió a reunir en el Centro de Convenciones de Buenos Aires a líderes empresariales, funcionarios públicos y referentes del tercer sector con un objetivo común: debatir cómo transformar la estabilización económica en un proceso sostenido de desarrollo.

Bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo”, el encuentro puso el foco en la sustentabilidad como eje transversal y en la atracción de inversiones como condición indispensable para consolidar el crecimiento.

Organizado por la AmCham Argentina, el evento se consolidó como uno de los principales espacios de diálogo público-privado del país. En su octava edición, la agenda incorporó con fuerza el vínculo entre producción, transición energética, innovación y desarrollo regional, en un escenario global donde la sustentabilidad dejó de ser un concepto aspiracional para convertirse en una exigencia concreta del mercado.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Mariana Schoua, presidente de AmCham Argentina.

La apertura estuvo a cargo de la presidenta de la entidad, Mariana Schoua, quien planteó que Argentina atraviesa un momento bisagra. “Durante años, el debate estuvo centrado en cómo estabilizar; hoy tenemos la oportunidad de discutir cómo crecer”, afirmó. En esa línea, sostuvo que el desafío central es convertir la estabilidad macroeconómica en inversión productiva, generación de empleo formal y desarrollo inclusivo.

Schoua destacó que el país cuenta con ventajas competitivas claras en términos de recursos naturales, capital humano y diversidad productiva. Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de mejorar la inserción internacional, al señalar que las exportaciones representan apenas el 14% del PBI, un nivel bajo en comparación con economías similares. Para revertir esta situación, remarcó la importancia de consolidar reglas claras, fortalecer las instituciones y generar marcos regulatorios previsibles que incentiven el desembarco de capitales.

En ese sentido, la sustentabilidad emergió como uno de los pilares centrales del debate. Sectores como la agroindustria, la energía y la minería fueron señalados no solo como motores económicos, sino también como áreas clave para liderar la transición hacia modelos productivos más eficientes y responsables con el ambiente.

En Amcham se destacó las oportunidades en energía limpia que tiene hoy Argentina

La posibilidad de ampliar exportaciones en estos rubros está directamente vinculada con la adopción de estándares internacionales en materia ambiental, social y de gobernanza.

La energía, en particular, fue presentada como una oportunidad estratégica. Con vastos recursos en hidrocarburos y un creciente potencial en renovables, Argentina podría posicionarse como proveedor global en un contexto de transición energética.

La articulación entre inversión privada, innovación tecnológica y políticas públicas será determinante para avanzar en ese camino. En paralelo, la minería aparece como otro vector de crecimiento, con la posibilidad de triplicar exportaciones en la próxima década, especialmente en minerales críticos para la economía verde.

El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri destacó el plan de sustentabilidad de la Ciudad de Buenos Aires (Maximiliano Luna)

El impulso a la sustentabilidad también se reflejó en la agenda urbana. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó una serie de iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida y promover un desarrollo más equilibrado en la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellas, destacó inversiones en transporte limpio, como la construcción de la línea F de subte y la incorporación de tranbuses eléctricos, así como políticas de recuperación del espacio público y acceso al crédito hipotecario.

Macri subrayó que el crecimiento económico debe estar acompañado por un Estado eficiente, con reglas claras y baja presión impositiva. “La libertad económica tiene que ir de la mano de la baja de impuestos”, afirmó, al tiempo que planteó la necesidad de consolidar una “circularidad virtuosa” entre inversión, empleo y desarrollo. También hizo hincapié en la innovación, con proyectos como la creación de un distrito de inteligencia artificial y la incorporación de herramientas tecnológicas en la educación.

Desde el plano macroeconómico, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el país atraviesa una etapa de previsibilidad que abre una ventana de oportunidades para la inversión. “Los próximos 18 meses serán de puro crecimiento”, afirmó, al tiempo que destacó el rol del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones como herramienta para atraer capitales.

El ministro de Economía, Luis Caputo anticipó la llegada masiva de inversiones que tendrá el país (Maximiliano Luna)

Según detalló, más de 35 empresas ya manifestaron interés en invertir por más de 80.000 millones de dólares en distintos sectores estratégicos. A esto se suma un ambicioso plan de infraestructura que incluye la construcción de 8.000 kilómetros de corredores viales, una iniciativa clave para mejorar la competitividad y la integración territorial. La infraestructura, coincidieron varios expositores, es la base sobre la cual se sostiene cualquier estrategia de desarrollo sustentable.

El escenario internacional también jugó un papel central en las discusiones. El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, destacó que el país está enviando señales claras en materia de orden, transparencia y oportunidades de negocio. En particular, valoró la firma del Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones, al que definió como una herramienta concreta para reducir barreras, fomentar la innovación y fortalecer la competitividad.

Lamelas puso especial énfasis en el rol de Argentina en las cadenas globales de valor, especialmente en lo que respecta a minerales críticos. En un contexto de reconfiguración geopolítica y transición energética, estos recursos adquieren una relevancia estratégica, y Estados Unidos busca consolidar alianzas con socios confiables. “El momento de mirar a Argentina ya pasó. El momento de actuar es ahora”, señaló, en un claro llamado al empresariado internacional.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas precisó que la embajada busca se un nexo con las empresas y el país - Fotografía: Maximiliano Luna

Más allá de los anuncios y las proyecciones, el AmCham Summit dejó en evidencia que el desafío no es solo atraer inversiones, sino hacerlo bajo criterios de sustentabilidad que garanticen un desarrollo equilibrado en el largo plazo. Esto implica no solo cuidar el ambiente, sino también promover la inclusión social, el desarrollo regional y la innovación.

La participación conjunta de gobernadores, legisladores y empresarios en los distintos paneles reflejó la necesidad de construir consensos amplios para avanzar en una agenda común. La estabilidad normativa, la calidad institucional y la articulación público-privada fueron señaladas como condiciones indispensables para sostener el crecimiento.

En este nuevo escenario, Argentina tiene la oportunidad de redefinir su perfil productivo y su inserción en el mundo. La combinación de recursos naturales, talento humano y potencial tecnológico ofrece una base sólida para atraer inversiones y generar valor agregado. Sin embargo, el éxito de esta estrategia dependerá de la capacidad de transformar esas ventajas en políticas concretas y sostenibles en el tiempo.

Panelistas discuten temas económicos y de negocios durante el AmCham Summit 26, un encuentro crucial para el sector empresarial. ( Maximiliano Luna)

El AmCham Summit 2026 funciona así como una radiografía del momento actual del país: un punto de inflexión donde convergen expectativas, desafíos y oportunidades.

La sustentabilidad ya no es un concepto accesorio, sino el eje sobre el cual se construyen las nuevas estrategias de desarrollo. Y las inversiones, lejos de ser un fin en sí mismo, aparecen como el vehículo para hacer posible ese futuro.

Por la tarde se espera la visita del ministro de Salud, Mario Lugones.