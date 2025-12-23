Las caras sonrientes provocan mimetismo y generan mayor confianza social

El estudio de la SWPS University demuestra que sonreír e imitar gestos positivos aumenta la confianza social en los primeros encuentros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un gesto tan cotidiano como una sonrisa puede modificar la percepción y el comportamiento de quienes nos rodean. Una investigación reciente de la SWPS University demostró que imitar gestos de felicidad incrementa la confianza y fortalece los vínculos en los primeros encuentros sociales.

El estudio, publicado en la revista Emotion, analizó cómo la mímica emocional —la tendencia a reflejar instintivamente las expresiones de otros— actúa como mecanismo para generar seguridad y propiciar la cooperación, un hallazgo que arroja luz sobre los procesos detrás de la comunicación no verbal.

La mímica emocional: cómo funciona y por qué importa

Según la SWPS University, liderada por Michał Olszanowski junto a Aleksandra Tołopiło y la profesora Ursula Hess de la Humboldt University de Berlín, la mímica emocional cumple una función central en la interpretación de emociones e intenciones ajenas. El estudio comprobó que las sonrisas son las expresiones más imitadas y que la intensidad de esa imitación predice el nivel de confianza depositado en la otra persona.

Imitar sonrisas se revela como el gesto más frecuente y determinante para generar confianza, según los experimentos realizados por la SWPS University (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para entender el fenómeno, puede pensarse en una sala de espera: cuando alguien sonríe, quienes lo rodean tienden a replicar el gesto. Esta reacción refleja la capacidad humana de conectar a través de señales sutiles, preparando el terreno para la cooperación y el entendimiento.

La investigación de la SWPS University verificó que las personas sonrientes no solo transmiten alegría, sino que también resultan más atractivas y seguras ante los demás.

Tres experimentos, una misma conclusión

El equipo de la SWPS University llevó adelante tres experimentos con adultos. En el primero, 62 participantes observaron videos de rostros con diferentes emociones. Se utilizó electromiografía para medir la actividad de los músculos faciales y se comprobó que las expresiones de alegría eran imitadas con mayor facilidad, especialmente cuando se percibía una conexión social con la persona observada.

En el segundo experimento, 46 voluntarios valoraron la credibilidad de distintos rostros y, en ocasiones, imitaron emociones opuestas a las que veían. Los resultados confirmaron que la actividad muscular facial influía en la percepción y valoración social del otro.

La electromiografía utilizada en el estudio midió cómo la intensidad de las expresiones faciales predice el nivel de confianza otorgado a otras personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer experimento, con 64 participantes, involucró un juego de confianza donde los voluntarios debían asignar recursos virtuales a personas cuyas fotografías se les había mostrado antes. La tendencia a imitar sonrisas volvió a destacarse como predictor de mayores niveles de confianza y cooperación, sin que la afinidad previa entre los participantes resultara relevante.

El impacto de la sonrisa en la vida cotidiana

De acuerdo con la SWPS University, la mímica emocional permite comprender mejor a los demás y fortalece los lazos sociales. Las personas sonrientes recibieron puntuaciones superiores en atractivo y seguridad, mientras que quienes mostraron enojo fueron menos imitados y generaron menos confianza. El estudio detalla que la sonrisa actúa como una señal positiva capaz de consolidar relaciones desde el primer contacto.

La mímica emocional, según la revista Emotion, actúa como clave para fortalecer los vínculos y la seguridad interpersonal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para describir este mecanismo, imagina la reacción automática de mirar hacia arriba cuando alguien lo hace en la calle. Así como ese gesto invita a compartir la experiencia visual, la sonrisa induce una respuesta compartida que allana el camino para la empatía y la apertura, según señala la SWPS University.

El lenguaje facial y sus efectos en la sociedad

La investigación dirigida por Olszanowski explica que la tendencia a imitar gestos positivos no solo mejora la percepción subjetiva, sino que también influye en la toma de decisiones concretas, como compartir recursos o colaborar en actividades grupales. “Es la intensidad de la mímica la que predice cuánta confianza depositarán los participantes en quienes imitan”, explicó Olszanowski en declaraciones recogidas por la SWPS University.

Las emociones positivas reflejadas en el rostro consolidan tanto las creencias como las acciones en las relaciones humanas, según la SWPS University (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos hallazgos amplían el conocimiento sobre la importancia de las señales emocionales en la vida social. El avance en la comprensión de la imitación de la felicidad permite entender por qué gestos simples como una sonrisa pueden transformar la calidad y profundidad de las interacciones personales y colectivas.

Según el equipo de la SWPS University, las emociones positivas expresadas en el rostro consolidan la confianza y la cooperación desde los primeros momentos de una relación, afectando tanto las creencias como las acciones en los vínculos humanos.