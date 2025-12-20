Ciencia

Cinco hábitos diarios que pueden dañar un órgano esencial y aumentar el riesgo de enfermedades graves

Modificar rutinas simples y adoptar nuevas elecciones pueden marcar la diferencia en la prevención de trastornos metabólicos y tumores

El páncreas cumple funciones esenciales
El páncreas cumple funciones esenciales en la digestión y el equilibrio metabólico, siendo clave para la salud general (Freepik)

El páncreas, situado detrás del estómago, cumple funciones esenciales en el organismo al producir enzimas digestivas y hormonas como la insulina y el glucagón, responsables de regular los niveles de azúcar en sangre. Este órgano resulta indispensable para la digestión adecuada de los alimentos y el equilibrio metabólico.

Su deterioro puede derivar en enfermedades graves, entre ellas la pancreatitis, la diabetes y el cáncer, por lo que mantenerlo sano es fundamental para la salud general. A pesar de su importancia, suele pasar desapercibido hasta que aparecen síntomas de enfermedades avanzadas.

Diversos estudios han identificado cinco hábitos diarios que pueden dañarlo de manera silenciosa, incrementando el riesgo de patologías potencialmente mortales. Reconocer y modificar estos comportamientos puede marcar la diferencia en la prevención de trastornos asociados a este órgano vital.

Cinco hábitos diarios que dañan el páncreas

Consumo excesivo de alcohol

El consumo elevado y frecuente de bebidas alcohólicas figura entre las principales causas de pancreatitis, tanto aguda como crónica. Esta condición se manifiesta con dolor abdominal intenso, náuseas y vómitos, y puede requerir hospitalización.

Cuando los episodios se repiten, la inflamación se vuelve crónica, lo que lleva a la cicatrización y a la pérdida irreversible de la función pancreática, según aseguran investigaciones.

Esta situación puede derivar en malabsorción de grasas y vitaminas, aparición de diabetes y un mayor riesgo de cáncer de páncreas. El alcohol puede activar enzimas digestivas dentro del propio órgano, provocando autolesiones, y su descomposición genera acetaldehído, una sustancia tóxica que irrita las células pancreáticas.

Además, el espesamiento de los jugos pancreáticos favorece la formación de cálculos que obstruyen los conductos internos.

El consumo excesivo de alcohol
El consumo excesivo de alcohol figura entre los principales factores de riesgo para la pancreatitis y el cáncer de páncreas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tabaquismo

Fumar incrementa de forma significativa la probabilidad de desarrollar pancreatitis aguda y crónica, según destacan ensayos científicos. El riesgo aumenta proporcionalmente con la cantidad de cigarrillos consumidos.

Estudios demuestran que dejar de fumar reduce considerablemente la incidencia de estas enfermedades, y tras 15 años de abstinencia, el riesgo se equipara al de quienes nunca han fumado.

El humo del tabaco contiene carcinógenos que dañan el ADN pancreático, mientras que la nicotina puede provocar aumentos bruscos de calcio en las células del órgano, lo que agrava la inflamación. En más del 90% de los cánceres del órgano se detecta una mutación en el gen Kras, que regula el crecimiento celular y, al alterarse, favorece la proliferación descontrolada de células malignas.

Fumar cigarrillos incrementa significativamente la
Fumar cigarrillos incrementa significativamente la probabilidad de desarrollar enfermedades graves del páncreas, como la pancreatitis y el cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentación inadecuada

Las dietas ricas en grasas saturadas, carnes procesadas y carbohidratos refinados afectan directamente la salud. Una de las principales causas de pancreatitis aguda son los cálculos biliares, cuya formación se ve favorecida por niveles elevados de colesterol en sangre, explican estudios. Así se puede obstruir el conducto biliar, reteniendo enzimas digestivas dentro del páncreas y provocando daño tisular.

Asimismo, los triglicéridos altos pueden formar partículas de grasa que bloquean los vasos sanguíneos, reduciendo el suministro de oxígeno y liberando ácidos grasos que irritan el tejido. Los picos frecuentes de glucosa, resultado del consumo de azúcares simples, sobrecargan el páncreas y disminuyen la sensibilidad a la insulina, lo que incrementa el riesgo de cáncer.

Optar por una dieta saludable
Optar por una dieta saludable y la reducción de grasas saturadas favorece la recuperación del páncreas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obesidad

Favorece la acumulación de lípidos en el páncreas y sus alrededores, una condición conocida como esteatosis pancreática (reemplaza células sanas y debilita el órgano).

La obesidad también eleva los niveles de moléculas proinflamatorias como el TNF-alfa y la IL-6, que mantienen una inflamación persistente y facilitan el desarrollo tumoral. Además, las personas obesas presentan una mayor incidencia de cálculos biliares, lo que incrementa el riesgo de pancreatitis.

Inactividad física

Agrava la resistencia a la insulina y obliga al páncreas a trabajar en exceso para mantener los niveles de glucosa bajo control. La inactividad impide que los músculos absorban adecuadamente la glucosa, generando un estrés metabólico constante sobre el órgano y aumentando la susceptibilidad a la diabetes y al cáncer.

Expertos destacan que la actividad física regular mejora la función inmunitaria, reduce la obesidad y disminuye el riesgo de diabetes tipo 2. Se recomienda a los adultos realizar al menos 150 minutos de actividad moderada por semana, además de incluir ejercicios de fuerza dos veces por semana.

La actividad física reduce la
La actividad física reduce la susceptibilidad a la diabetes y el cáncer de páncreas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para el cuidado del páncreas

La mayoría de los factores de riesgo asociados al daño pancreático pueden modificarse mediante cambios en el estilo de vida. Limitar el consumo de alcohol, abandonar el tabaco, adoptar una dieta rica en frutas, verduras y cereales integrales, y mantener una vida activa son medidas que contribuyen a reducir la probabilidad de desarrollar enfermedades en este órgano.

Reconocer síntomas como dolor abdominal
Reconocer síntomas como dolor abdominal persistente y pérdida de peso inexplicable permite un diagnóstico precoz de enfermedades pancreáticas (Freepik)

Entre los síntomas de alerta, se encuentran el dolor abdominal persistente, la pérdida de peso inexplicable, la falta de apetito, las náuseas, la ictericia, las heces anormales y la fatiga crónica; ante su aparición, consultar a un médico permite un diagnóstico precoz y un mejor pronóstico.

Incluso modificaciones sencillas en la rutina diaria, como elegir proteínas vegetales o reducir el consumo de bebidas azucaradas, pueden aliviar la carga sobre el páncreas y ayudar a preservar su función a largo plazo.

