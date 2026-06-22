Un choque múltiple sobre la General Paz involucró a nueve personas y genera demoras en el tránsito

Choque en General Paz

Un choque múltiple en Avenida General Paz y Avenida Beiró generó fuertes demoras durante esta mañana tras la colisión de tres vehículos, según confirmó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). El incidente involucró a nueve personas, de las cuales una mujer fue trasladada al Hospital Zubizarreta por presentar politraumatismos. El resto de los ocupantes resultó ileso.

De acuerdo con información oficial suministrada por el SAME, el hecho obligó a reducir dos carriles en sentido hacia el Riachuelo, lo que impactó de forma directa en el tránsito de una de las principales vías de acceso a la ciudad. Personal de la Policía de la Ciudad, específicamente de la Comuna 10B, tomó intervención en el lugar para coordinar la asistencia y ordenar la circulación vehicular.

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El canal Todo Noticias (TN) agregó que en uno de los vehículos viajaban siete jóvenes y que, al momento de chocar, el vehículo perdió una rueda que impactó en otro vehículo.

El reporte indica que los servicios de emergencia evaluaron a todos los involucrados y determinaron que solo la paciente femenina requería traslado hospitalario. El resto fue asistido y no presentó lesiones que ameritaran derivación médica, según precisó el SAME.

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Uno de los vehículos involucrados

El siniestro motivó la presencia de varias dotaciones de Policía de la Ciudad y personal de tránsito para liberar la calzada y restablecer el flujo vehicular. Por el momento no se informaron las causas del accidente, y las autoridades continúan trabajando en la zona para despejar los vehículos y garantizar la seguridad de los conductores.

Otros accidentes en la mañana del lunes

A las 6.45, dos automóviles chocaron entre sí en la intersección de Avenida del Libertador y Libertad, frente al shopping Patio Bullrich. El incidente fue reportado por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que acudió al lugar para asistir a los involucrados.

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Personal de la Policía de la Ciudad se presentó rápidamente en la escena para organizar el movimiento vehicular y evaluar la situación. Según el parte inicial, no se detalló la cantidad de personas heridas ni el estado de los ocupantes de los vehículos al momento del reporte.

El choque provocó demoras en la circulación por Avenida del Libertador, una de las arterias más transitadas de la ciudad, y generó congestión en el entorno del centro comercial. Las autoridades trabajaron para liberar los carriles y normalizar el tránsito lo antes posible.

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Por ahora, no se informaron las causas del siniestro, y se espera un informe ampliado de los organismos de seguridad y emergencias mientras se realizan las pericias correspondientes.

Pasada la medianoche sucedió el primer accidente: un auto Ford Focus conducido por un hombre de 36 años volcó esta madrugada en Zepita al 3100, en el barrio de Barracas, tras colisionar con un camión. El hecho movilizó a Bomberos de la Ciudad de la Estación II de Parque Patricios y a personal de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad, quienes trabajaron en la asistencia y aseguramiento del área.

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El SAME trasladó al conductor del automóvil al Hospital Penna, donde ingresó con politraumatismos. Según confirmaron fuentes policiales, el hombre presentaba un nivel de alcohol en sangre de 2,01 gramos por litro, resultado obtenido tras el test de alcoholemia solicitado por la Fiscalía General a cargo del Dr. Nicolás Barragán.

La fiscalía dispuso la inmovilización del vehículo y el labrado de un acta contravencional por conducción con exceso de alcohol. El accidente obligó a desplegar un operativo especial en la zona para liberar la calzada y permitir las pericias correspondientes, mientras las autoridades investigan las circunstancias que derivaron en el siniestro.

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