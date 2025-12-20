Ciencia

Cansancio mental y culpa por descansar: el mito de la productividad constante

La presión por rendir sin pausa y la sobreexposición a estímulos afectan funciones clave del cerebro, como la atención, la memoria y la regulación emocional. Estudios científicos y especialistas advierten que frenar a tiempo es fundamental para sostener el bienestar y prevenir el desgaste psicológico

Guardar
El cansancio mental afecta la
El cansancio mental afecta la atención, la memoria y la regulación emocional, impactando la vida personal y profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia del descanso de la mente se volvió evidente para distintos públicos. Muchas personas llegan a consulta mostrando signos de agotamiento mental, incluso en ausencia de fatiga física. Este fenómeno ocupa un lugar central en la salud mental contemporánea, especialmente en sociedades que valoran el rendimiento constante.

El cansancio mental deteriora la concentración, la memoria y el ánimo. Asimismo, afecta tanto la vida personal como profesional. La mente requiere pausas para procesar emociones, consolidar aprendizajes y regular el estrés.

De acuerdo con el sitio web oficial de Psicólogos de Valencia, el agotamiento mental se manifiesta con irritabilidad, desmotivación, confusión y bajo rendimiento en tareas cotidianas.

La presión por la productividad
La presión por la productividad constante y la sobreexposición digital generan agotamiento mental y disminuyen el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exceso de estímulos digitales y la conexión permanente generan una sobrecarga en los recursos internos del cerebro. El resultado puede verse en dificultades para tomar decisiones, disminución de la creatividad y un incremento en la ansiedad.

La sobreestimulación digital y las pausas necesarias

Según un estudio reciente publicado por la Universidad de Cornell, los periodos de inactividad cerebral activa cumplen una función crucial en la reorganización de la información y la restauración de la energía neuronal.

Los investigadores comprobaron que los descansos cognitivos breves mejoran la retención de datos y fortalecen el procesamiento creativo. Esta conclusión coincide con la experiencia clínica observada por los psicólogos, quienes destacan la importancia de incorporar espacios de pausa consciente durante el día.

Los descansos mentales breves mejoran
Los descansos mentales breves mejoran la retención de información y potencian la creatividad, según estudios científicos recientes (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el sitio de Psicología de Valencia, la fatiga mental frecuentemente se expresa con sintomatología invisible para quienes lo padecen y quienes los rodean. Entre las señales de alerta, se presentan dificultades para recordar información, tendencia a la dispersión y sensación de alerta constante. La imposibilidad de desconectar impide a la mente realizar procesos regenerativos que preservan el equilibrio y la salud emocional.

La culpa asociada al descanso representa uno de los principales obstáculos detectados por especialistas en bienestar mental. Muchas personas asocian el valor personal a la productividad y sienten que frenar representa una pérdida de tiempo. Sin embargo, los resultados científicos desmienten ese mito. El cerebro necesita periodos de menor estímulo para consolidar recuerdos y restaurar funciones superiores.

La culpa por descansar es
La culpa por descansar es un obstáculo frecuente, pero el descanso mental es esencial para la salud psicológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones prácticas incluyen pequeñas pausas de cinco a diez minutos, preferentemente sin estímulos digitales, donde el individuo pueda respirar, observar el entorno o cerrar los ojos.

El tipo de descanso permite que el cerebro recupere parte de su energía y reduzca el estado de alerta persistente. Según el equipo de psicólogos de Valencia, establecer límites al uso del móvil y de redes sociales contribuye de forma significativa a la disminución del ruido mental y el estrés.

La sobreestimulación digital dificulta la
La sobreestimulación digital dificulta la desconexión y aumenta la ansiedad, afectando el equilibrio emocional (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, el ocio sin objetivo ni métricas de productividad se considera esencial para el buen funcionamiento mental. La realización de actividades sin exigencia de resultado favorece la relajación y la creatividad. Las prácticas de mindfulness o atención plena aparecen dentro de las estrategias con mayor evidencia para promover una recuperación psicológica auténtica.

En los casos en los que el agotamiento mental se acompaña de síntomas como ansiedad intensa, insomnio o incapacidad de desconexión, se recomienda buscar acompañamiento psicológico. El tratamiento profesional facilita herramientas personalizadas y un entorno seguro donde el descanso mental se integra en la vida diaria.

Establecer límites al uso del
Establecer límites al uso del móvil y las redes sociales reduce el ruido mental y el estrés diario (Freepik)

La importancia de equilibrar las obligaciones, el ocio y las pausas conscientes resulta fundamental para el bienestar general. Tanto los datos del estudio en arXiv como las observaciones clínicas coinciden en que una mente descansada gestiona mejor la presión y muestra mayor resistencia ante el estrés. La implementación de estos hábitos puede marcar la diferencia entre la fatiga y la salud psicológica sostenible.

Reconocer las señales de agotamiento mental y actuar representa un paso imprescindible para preservar la calidad de vida en un mundo hiperconectado. El descanso mental, lejos de ser una pérdida de tiempo, constituye una inversión directa en el bienestar y el funcionamiento integral del ser humano.

Temas Relacionados

Descanso mentalCansancio mentalPsicólogos de ValenciaUniversidad de CornellValenciaEstados UnidosSalud mentalBienestarNewsroom BUE

Últimas Noticias

Un experimento con ranas alerta sobre la presencia de nitratos en el agua de pozo en localidades bonaerenses

Un equipo de la Facultad de Medicina de la UBA analizó muestras del sur del conurbano bonaerense y evaluó el impacto de los nitratos sobre la función tiroidea. En diálogo con Infobae, expertos dan recomendaciones para proteger la salud humana y ambiental

Un experimento con ranas alerta

Por qué el género podría ser un factor clave en la recuperación tras un ACV: las razones, según un estudio

El seguimiento de personas que atravesaron un accidente cerebrovascular, realizado por la Universidad de Michigan, revela patrones diferenciados en el proceso de rehabilitación. Qué variables personales y sociales pueden influir en el retorno a la vida cotidiana

Por qué el género podría

El truco geométrico que convirtió a Dustin en héroe en Stranger Things

En la serie, ese personaje no utiliza un superpoder, sino la matemática clásica para descubrir el secreto de un extraño muro. Cómo lo hizo

El truco geométrico que convirtió

Ni “premio”, ni “castigo”: cómo la memoria y los hábitos influyen en el desarrollo de nuevas habilidades, según un estudio

Investigaciones recientes sugieren que pequeñas acciones repetidas y el uso consciente de la atención pueden marcar una diferencia significativa en el aprendizaje continuo y en la capacidad para incorporar conductas útiles en la vida diaria

Ni “premio”, ni “castigo”: cómo

8 mitos sobre el vapeo y los cigarrillos electrónicos que ponen en riesgo a los adolescentes

Los especialistas advierten que la mayoría de los jóvenes y adultos, minimizan o no conocen los daños que pueden generar en los pulmones

8 mitos sobre el vapeo
DEPORTES
“Me da pena”: la fuerte

“Me da pena”: la fuerte confesión de Max Verstappen sobre el año de Lewis Hamilton en Ferrari

Estudiantes y Platense definirán al ganador del Trofeo de Campeones: hora, TV y formaciones

La impactante imagen que subió Jake Paul tras confesar que Anthony Joshua le rompió la mandíbula durante la pelea

El contundente nocaut de Anthony Joshua ante Jake Paul en el sexto round de la controversial pelea en Estados Unidos

El día que Estudiantes empezó a cambiar su historia al remontar un partido increíble frente a Platense

TELESHOW
Dos argentinos hacen historia en

Dos argentinos hacen historia en los Grammy: un homenaje a Piazzolla nominado en una categoría donde nunca hubo latinos

Flor Vigna versus Mica Viciconte: el origen de su rivalidad, los gestos de reconciliación y la batalla final en un ring

Maxi López recordó la drástica decisión que tomó para no entregarle su celular a Wanda Nara durante su relación

Maxi El Brother relató cómo sigue su relación con L-Gante en medio de su conflicto: “Bajó un poquito la espuma”

Juariu celebró el primer año de vida de su hijo: “Gracias por esta hermosa y vertiginosa aventura”

INFOBAE AMÉRICA

El Mercosur se reúne en

El Mercosur se reúne en Brasil tras el aplazamiento solicitado por la Unión Europea para la firma del acuerdo comercial

El régimen de Irán ejecutó a un hombre condenado por espiar para Israel

El uso de los datos personales de los ciudadanos sigue generando polémica en Brasil

Un régimen sangrando por la herida

Rusia se suma a la ronda de conversaciones que mantienen EEUU y Ucrania en Miami para sellar el acuerdo de paz