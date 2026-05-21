Mundo

Mide 150 kilómetros y está sumergida a 5.200 metros bajo el mar: así es Apolaki, la caldera volcánica más grande del mundo

Con 47 millones de años de antigüedad y ubicada frente a las costas filipinas, esta formación fue validada por revistas científicas especializadas y por la Sociedad Geológica de Filipinas como una estructura sin equivalente en el planeta

Guardar
Google icon
La caldera Apolaki fue identificada en Filipinas como la estructura volcánica submarina más grande del mundo, con 150 kilómetros de diámetro (Imagen Ilustrativa Infobae)
La caldera Apolaki fue identificada en Filipinas como la estructura volcánica submarina más grande del mundo, con 150 kilómetros de diámetro (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caldera volcánica más grande del mundo fue identificada recientemente en Filipinas, redefiniendo los límites del conocimiento geológico sobre estructuras volcánicas submarinas. Se trata de la caldera Apolaki, una formación cuyo nombre significa “señor gigante” en filipino y remite al dios del sol y de la guerra en la mitología local. Según estudios científicos publicados entre 2019 y 2026 y liderados por la geofísica marina Jenny Anne Barretto, Apolaki posee un diámetro aproximado de 150 kilómetros, superando por más del doble a cualquier otra caldera conocida hasta la fecha.

Este descubrimiento captó la atención de la comunidad geológica internacional debido a su magnitud y la complejidad de su origen. Las investigaciones de Barretto y su equipo permitieron confirmar la existencia de la caldera tras años de análisis detallados de la región. El nombre Apolaki fue oficialmente adoptado tras la autorización de las autoridades filipinas.

PUBLICIDAD

Ubicada en la elevación Benham, también conocida como Benham Rise, la caldera presenta características geológicas únicas. Según informes recientes, la base se encuentra a 5.200 metros bajo el nivel del mar y su estructura incluye una cresta con escarpes que alcanzan hasta 300 metros de altura.

La elevación Benham, sobre la que descansa la caldera, está compuesta por una capa de rocas volcánicas de 14 kilómetros y una antigüedad estimada entre 47,9 y 26 millones de años, de acuerdo con análisis geoquímicos y de datación isotópica realizados por institutos oceanográficos asiáticos.

PUBLICIDAD

El hallazgo de Apolaki y su impacto en la geología mundial

El descubrimiento de Apolaki redefine los límites del conocimiento geológico sobre calderas volcánicas marinas y supera ampliamente a Yellowstone y Toba (Imagen Ilustrativa Infobae)
El descubrimiento de Apolaki redefine los límites del conocimiento geológico sobre calderas volcánicas marinas y supera ampliamente a Yellowstone y Toba (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descubrimiento de la caldera Apolaki se concretó en 2019, cuando el equipo liderado por Barretto empleó tecnologías de mapeo submarino de alta resolución para analizar la estructura de Benham Rise. El área, objeto de estudios desde 2008, no había revelado antes la presencia de una caldera de tales dimensiones. Su confirmación como la caldera más grande del planeta fue validada por revistas científicas especializadas y por organismos internacionales de referencia, como la Sociedad Geológica de Filipinas.

Apolaki es una depresión volcánica formada tras la actividad eruptiva masiva y el posterior colapso de la cámara magmática, proceso similar al que dio origen a estructuras como Yellowstone en Estados Unidos o Toba en Indonesia. La escala de Apolaki la sitúa en una categoría sin precedentes, lo que la convierte en un objeto de estudio prioritario para comprender los mecanismos de formación y evolución de las grandes calderas volcánicas marinas.

Barretto sostiene: Apolaki “ofrece una ventana única para estudiar la historia geológica del océano Pacífico occidental”. La especialista explicó que la morfología y el contexto tectónico de la caldera pueden aportar datos clave sobre la dinámica de placas y los procesos magmáticos de la región.

Características estructurales y científicas de la caldera

Apolaki se distingue entre las calderas identificadas en el planeta por varias características geológicas, comenzando por su diámetro de 150 kilómetros. Apolaki posee un diámetro aproximado de 150 kilómetros, superando por más del doble a cualquier otra caldera conocida, como Yellowstone, que tiene aproximadamente 60 kilómetros de diámetro, y Toba, con cerca de 100 kilómetros.

Apolaki se localiza en la elevación Benham Rise, donde una capa volcánica de 14 kilómetros y hasta 300 metros de escarpes destaca su magnitud (Imagen Ilustrativa Infobae)
Apolaki se localiza en la elevación Benham Rise, donde una capa volcánica de 14 kilómetros y hasta 300 metros de escarpes destaca su magnitud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cresta de la caldera presenta escarpes de hasta 300 metros de altura, lo que sugiere episodios de actividad volcánica intensa y colapsos sucesivos en la historia geológica de la región. La base de la estructura, situada a 5.200 metros bajo el nivel del mar, representa un desafío logístico para las investigaciones, pero ha permitido a los científicos obtener muestras de rocas volcánicas que datan de entre 47,9 y 26 millones de años.

El espesor de la capa volcánica sobre la que se asienta Apolaki, una capa de 14 kilómetros, refuerza la hipótesis de que la región fue escenario de actividad magmática sostenida durante millones de años. Estudios realizados por el Instituto Filipino de Geofísica y Oceanografía han señalado que las características de Benham Rise podrían estar relacionadas con la formación de grandes provincias ígneas, similares a las que se encuentran en otras áreas del Pacífico.

Implicancias para la ciencia y la región

El reconocimiento de Apolaki como la caldera volcánica más grande del mundo implica una revisión de los mapas geológicos globales y plantea nuevas preguntas sobre los procesos de formación de calderas en ambientes marinos profundos. Este hallazgo ofrece potencial para brindar información sobre la evolución tectónica del margen oriental de Filipinas y sobre los riesgos geológicos asociados a estructuras volcánicas submarinas.

Organismos internacionales como la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, máxima organización científica mundial del área, han subrayado la importancia de continuar los estudios en la zona para evaluar la actividad volcánica pasada y potencial en Benham Rise. Hasta el momento, no se han registrado indicios de actividad eruptiva reciente en Apolaki, pero los científicos advierten que su tamaño y complejidad justifican un monitoreo constante.

Temas Relacionados

Caldera ApolakiFilipinasGeología MarinaVulcanismoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo una ballena muerta en una playa de Dinamarca se convirtió en una bomba: la historia de Timmy

Rescatada en el mar Báltico y liberada pese a las advertencias de ecologistas, la jorobada apareció sin vida en Anholt. Para evitar el desastre, la guardia costera debió remolcar sus restos mar adentro en una operación de alto riesgo

Cómo una ballena muerta en una playa de Dinamarca se convirtió en una bomba: la historia de Timmy

El Consejo de Seguridad de la ONU recibió un pedido para que impulse el desarme de Hamas con todos sus recursos

La iniciativa plantea que tanto el Movimiento de Resistencia Islámica como Israel deben cumplir los acuerdos fijados, sostener el alto el fuego y asegurar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza

El Consejo de Seguridad de la ONU recibió un pedido para que impulse el desarme de Hamas con todos sus recursos

El Dow Jones marcó un nuevo máximo histórico ante las señales de distensión internacional

Una caída en las cotizaciones del petróleo y perspectivas de diálogo redujeron la presión sobre los mercados, permitiendo avances en los principales indicadores de Wall Street, mientras se mantiene la cautela ante riesgos geopolíticos y económicos globales

El Dow Jones marcó un nuevo máximo histórico ante las señales de distensión internacional

El Vaticano se pronuncia sobre inteligencia artificial: León XIV presenta su primera encíclica sobre dignidad humana

El texto será presentado el lunes 25 de mayo ante líderes mundiales y especialistas en innovación, con la participación de figuras como Christopher Olah, cofundador de Anthropic, y teólogos de África y América Latina

El Vaticano se pronuncia sobre inteligencia artificial: León XIV presenta su primera encíclica sobre dignidad humana

Irán aseguró que habilitó el paso de otros 31 buques por el estrecho de Ormuz

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico presentó un mapa donde fijó su área de control en más de 22.000 kilómetros cuadrados, incluyendo zonas marítimas que llegan hasta aguas de Omán y Emiratos Árabes Unidos

Irán aseguró que habilitó el paso de otros 31 buques por el estrecho de Ormuz
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Embajada de EEUU emite alerta sobre objetos prohibidos en México para el Mundial

Embajada de EEUU emite alerta sobre objetos prohibidos en México para el Mundial

Telefónica traspasa su icónico edificio de Gran Vía a Tomás Olivo por una suma superior a 200 millones de euros

Cómo detectar el hígado graso cuando aún no ha dado ningún síntoma

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 21 de mayo: manifestantes realizan bloqueo intermitente sobre Av. Ejército Nacional

Sin señales de Enrique Inzunza en el Senado de la República: ¿Qué se sabe del paradero del legislador de Morena tras acusaciones de EEUU?

INFOBAE AMÉRICA

La inversión en el Malecón de Santo Domingo Este afianza el desarrollo urbano y turístico del municipio

La inversión en el Malecón de Santo Domingo Este afianza el desarrollo urbano y turístico del municipio

Google Gemini llega a aulas universitarias: estudiantes exploran IA aplicada al aprendizaje

Cómo una ballena muerta en una playa de Dinamarca se convirtió en una bomba: la historia de Timmy

Honduras bajo fuego: el día en que dos regiones despertaron entre masacres y balas

El Consejo de Seguridad de la ONU recibió un pedido para que impulse el desarme de Hamas con todos sus recursos

ENTRETENIMIENTO

Mel Gibson revela la primera imagen de ‘La resurrección de Cristo’ y confirma la nueva fecha de estreno

Mel Gibson revela la primera imagen de ‘La resurrección de Cristo’ y confirma la nueva fecha de estreno

Así se hizo ‘Hell Grind’, la película creada con IA que desafía a Hollywood en Cannes

Provocó alarma entre las autoridades, fue prohibido en 5 países y aún genera debate: la historia de Mortal Kombat

El día que Ryan Gosling engordó 27 kilos para un papel y lo despidieron horas antes de empezar a rodar

La dolorosa carta de Kylie Minogue al bebé que nunca pudo tener: “Habría sido un milagro”