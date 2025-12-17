Ciencia

El efecto Angelina Jolie en la prevención del cáncer de mama: su doble mastectomía y la detección temprana

La actriz estadounidense exhibió por primera vez las huellas de su cirugía preventiva en Time de Francia, impulsando la conversación sobre el acceso a estudios genéticos, la autonomía femenina en decisiones de salud y el valor del acompañamiento ante los factores hereditarios de la enfermedad

La actriz decidió mostrar públicamente sus cicatrices para acompañar y dar fuerza a otras mujeres que atravesaron procesos similares (Reuters)

Angelina Jolie dio un paso significativo en la visibilidad y prevención del cáncer de mama al mostrar por primera vez las cicatrices de su doble mastectomía preventiva en la portada inaugural de Time Francia. Con este gesto, busca resaltar la importancia de la detección temprana y el acceso a información confiable sobre la enfermedad.

En la imagen de portada, la actriz aparece con un top negro de escote pronunciado y una mano cubriendo uno de sus pechos, dejando visible la cicatriz de la cirugía realizada en 2013. Explicó que su decisión responde al deseo de acompañar a otras mujeres que atravesaron procesos similares: “Comparto estas cicatrices con muchas mujeres que amo”, afirmó Jolie en una entrevista a la prestigiosa revista en el marco de la promoción de la película Couture. Y añadió que se emociona al ver a otras mujeres compartir las suyas y que quiso formar parte de ese gesto colectivo, convencida de que la publicación ayudaría a difundir información sobre prevención y salud mamaria. “Quería unirme a ellas, sabiendo que Time Francia compartiría información sobre la salud mamaria, la prevención y el conocimiento sobre el cáncer de mama”, sostuvo la actriz.

El “efecto Angelina”: impacto en la prevención y la salud pública

Angelina Jolie exhibió por primera vez las cicatrices de su doble mastectomía preventiva en la portada de Time Francia para alentar la prevención del cáncer de mama

La influencia de Jolie en la concientización del cáncer de mama se remonta a 2013, cuando hizo pública su mastectomía preventiva tras conocer que portaba una mutación en el gen BRCA1, lo que aumentaba de forma considerable su riesgo de desarrollar la enfermedad.

La decisión pública de Jolie generó un aumento del 20% en las pruebas de detección de cáncer de mama solo en Francia, fenómeno reconocido como el “efecto Angelina”. Este impacto evidenció el poder de los testimonios para modificar conductas y acercar a más mujeres al diagnóstico temprano.

Según una publicación de la revista francesa en su cuenta de Instagram, cerca de 20.000 casos anuales de cáncer de mama podrían evitarse en Francia mediante controles ginecológicos periódicos, pruebas de detección gratuitas para mujeres de 50 a 74 años y autoexploración mamaria.

Autonomía, sororidad y activismo

Tras hacer pública su cirugía en 2013, Jolie provocó un aumento del 20% en las pruebas de detección de cáncer de mama en Francia, fenómeno llamado el “efecto Angelina” (Reuters)

La experiencia personal de Jolie se tradujo en un motor para su activismo y defensa de la autonomía femenina en salud: “Cada mujer debería siempre poder determinar su propio recorrido de salud y disponer de la información necesaria para tomar sus decisiones”, expresó la actriz.

E ensistió en que el acceso a pruebas genéticas y diagnósticos debe estar garantizado y ser accesible a todas las mujeres con factores de riesgo o antecedentes familiares. “El acceso a los controles y a la atención no debería depender de los recursos económicos ni del lugar de residencia”, subrayó en la misma entrevista. Además, la actriz destacó el papel de la sororidad, asegurando que mostrar las cicatrices es un acto de apoyo y visibilidad para quienes atravesaron situaciones similares.

Cáncer de mama y mutaciones genéticas: lo que hay que saber

Se calcula que hasta un diez por ciento de los casos de cáncer de mama se deben a mutaciones hereditarias, como BRCA1 y BRCA2

El cáncer de mama constituye el tipo más frecuente de cáncer y la principal causa de muerte por tumores en mujeres a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud.

El 5% al 10% de los diagnósticos de cáncer de mama se debe a causas hereditarias, asociadas principalmente a mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, aunque también pueden intervenir PALB2, CHEK2, ATM y otros. Una mujer portadora de la mutación BRCA puede tener hasta un 70% de probabilidad de desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida, según la American Cancer Society.

La detección de las mutaciones a través de estudios genéticos permite identificar personas con riesgo elevado y considerar medidas preventivas, como controles más frecuentes o incluso intervenciones quirúrgicas. La medicina de precisión mejoró la supervivencia y la calidad de vida de las pacientes gracias a tratamientos personalizados. Sin embargo, muchas mujeres con antecedentes familiares no acceden a las pruebas genéticas ni reciben asesoramiento adecuado, lo que limita la prevención. Los especialistas recomiendan mamografías anuales a partir de los 40 años y controles anticipados si hay antecedentes familiares. Factores como la obesidad, el consumo de alcohol y tabaco, la radiación y los antecedentes hormonales inciden en el riesgo, aunque en aproximadamente la mitad de los casos no se identifican factores específicos.

Compromiso humanitario y activismo internacional

El testimonio de figuras públicas como Jolie puede modificar conductas de salud y acercar a más personas a los diagnósticos tempranos (Reuters)

El activismo de Angelina Jolie va más allá de la salud. Fundadora de organizaciones como Kids in Need of Defense (KIND), la Fundación Maddox y Atelier Jolie, y colaboradora por más de veinte años con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la actriz sostiene que el liderazgo local es esencial para que la ayuda internacional llegue de manera efectiva a las comunidades vulnerables.

La experiencia de Jolie y su testimonio público abrieron un espacio para reflexionar sobre la enfermedad y la autonomía en el cuidado de la salud. Frente a los desafíos del cáncer de mama, la visibilidad y el acceso a la información pueden transformar la realidad de quienes enfrentan la enfermedad.

