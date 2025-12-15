Angelina Jolie y un testimonio de superación que invita al diálogo: “Comparto estas cicatrices con muchas mujeres que amo”

Angelina Jolie defiende la autonomía de las mujeres en el acceso a la salud y la toma de decisiones informadas (REUTERS/Remo Casilli)

Angelina Jolie, actriz y activista, reivindica la autonomía de las mujeres en el cuidado de la salud y subraya la importancia de brindar acompañamiento a quienes deben tomar decisiones sobre su bienestar. Más aún al recordar su mastectomía preventiva: “Comparto estas cicatrices con muchas mujeres que amo”.

En una entrevista exclusiva con TIME France, Jolie mostró su compromiso personal al hacer pública la cicatriz de la intervención que se realizó en 2013. Considera ese gesto un símbolo de esperanza con el objetivo de impulsar el acceso a la información y la prevención del cáncer de mama, la enfermedad más frecuente y mortal entre las mujeres.

Según datos de TIME France, la publicación de su testimonio generó el conocido “Efecto Angelina”, que se tradujo en un aumento del 20% en los diagnósticos de cáncer de mama en Francia.

Un testimonio personal que transforma la conversación sobre la enfermedad

La actriz visibiliza la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama en mujeres

Durante la entrevista, Jolie profundizó en su experiencia y en la decisión de someterse a la mastectomía preventiva. “Es una historia muy personal para mí; conecté de inmediato con Maxine Walker, mi personaje”, aseguró sobre su papel en la película Couture de Alice Winocour, donde interpreta a una cineasta estadounidense diagnosticada con cáncer de mama.

Para Jolie, la sensibilidad de la directora fue determinante: “Demasiado a menudo, las películas sobre lo que enfrentan las mujeres —sobre todo el cáncer— hablan del final y de la tristeza, rara vez de la vida. Alice hizo una película sobre la vida y por eso los temas delicados que aborda están tratados con tanta delicadeza”.

La actriz enfatizó lo que, para ella, permite superar las situaciones difíciles: “Las pruebas, las enfermedades y los dolores forman parte de nuestra existencia, pero lo importante es cómo los enfrentamos”.

El testimonio de Jolie sobre su mastectomía preventiva generó el 'Efecto Angelina' y aumentó los diagnósticos en Francia (REUTERS/Mark Blinch)

Jolie también compartió una vivencia familiar: “Una noche, cuando le preguntaron sobre su quimioterapia, muy emocionada, mi madre me dijo que hubiera preferido que le hablaran de otra cosa, sentía que la enfermedad se volvía toda su identidad”. Este recuerdo refuerza su convicción de que el cine debe mostrar la enfermedad más allá del sufrimiento, con todos los matices de la vida.

Acceso al diagnóstico y énfasis en la autonomía femenina

En cuanto al diagnóstico genético y la prevención, Jolie sostuvo: “Cada mujer debería siempre poder determinar su propio recorrido de salud y disponer de la información necesaria para tomar sus decisiones”.

La actriz insistió en la necesidad de que el acceso a pruebas genéticas y diagnósticos esté garantizado y sea asequible para todas las mujeres con factores de riesgo o antecedentes familiares.

Jolie destacó la necesidad de garantizar el acceso a pruebas genéticas y diagnósticos para mujeres con factores de riesgo (REUTERS/Manon Cruz)

“Cuando en 2013 compartí mi experiencia, lo hice para animar a que se tomen decisiones informadas. Las decisiones en materia de salud deben ser personales, y las mujeres deben disponer de la información y del apoyo necesarios. El acceso a los controles y a la atención no debería depender de los recursos económicos ni del lugar de residencia”, afirmó Jolie en la entrevista con TIME France.

Sororidad y visibilidad: mostrar las cicatrices como acto de apoyo

Respecto a la decisión de mostrar sus cicatrices, Jolie explicó: “Comparto estas cicatrices con muchas mujeres que amo. Y siempre me emociono cuando veo a otras mujeres mostrar las suyas”.

Según la actriz, quiso sumarse a ese gesto colectivo, segura de que la publicación en TIME France ayudaría a difundir información sobre salud mamaria y prevención del cáncer de mama. Para Jolie, este acto refuerza la sororidad y el apoyo entre mujeres que atravesaron experiencias similares.

Un activismo guiado por el liderazgo local y la visión global

Jolie afirmó que el cine puede ofrecer una visión esperanzadora de la vida, incluso en medio de la enfermedad (REUTERS/Daniel Cole)

El compromiso humanitario de Jolie ocupó también un lugar central. Fundadora de organizaciones como Kids in Need of Defense (KIND), la fundación Maddox y Atelier Jolie, y con más de 20 años colaborando con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, defendió que el liderazgo local es esencial para que la ayuda internacional llegue de forma efectiva a las comunidades vulnerables. Esta idea guio su trabajo activista.

Jolie concluyó el diálogo con TIME France afirmando que el cine puede ofrecer una mirada luminosa sobre la vida, incluso en medio de la enfermedad, y que ese enfoque la inspiró para su papel más reciente.