Otros dos cirujanos no encontraron nada pero recomendaron la reducción parcial de la mama, ya que se creía que disminuiría el riesgo de cáncer. El cirujano del Sibley Memorial Hospital, Peter Petrucci, me dijo recientemente: "Me alegra que haya terminado con mastectomías profilácticas: no se ha demostrado que la reducción de los senos esté asociada con la reducción del riesgo de cáncer".