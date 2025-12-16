Ciencia

No todos los humanos aman la naturaleza: qué es la biofobia que crece en las ciudades

El fenómeno, impulsado por la urbanización y la falta de contacto con entornos verdes, genera nuevos desafíos para la sostenibilidad y el bienestar colectivo, advirtió un estudio de científicos suecos

Guardar
La urbanización y la falta
La urbanización y la falta de contacto con la naturaleza figuran entre las principales causas externas de la biofobia, según la Universidad de Lund (Imagen Ilustrativa Infobae)

La biofobia, entendida como la aversión, miedo o disgusto hacia la naturaleza, está en aumento en las sociedades actuales, según advierte un estudio de investigadores suecos.

Estudios recientes, como la revisión sistemática liderada por Johan Kjellberg Jensen de la Univesidad de Lund, señala que este fenómeno puede tener consecuencias relevantes tanto para la salud pública como para los esfuerzos de conservación ambiental.

A diferencia de la creencia tradicional que sostiene que los seres humanos sienten una afinidad innata por la naturaleza, los nuevos estudios muestran que un número creciente de personas, especialmente en contextos urbanos y entre niños, experimenta sensaciones de temor, incomodidad o incluso repulsión ante el contacto con animales, plantas y espacios naturales.

Según Jensen, “la urbanización combinada con las actitudes de los padres puede aumentar los sentimientos negativos y la percepción de peligro en la naturaleza entre los niños”, una tendencia que se intensifica a medida que más menores crecen en ciudades, alejados de entornos verdes.

El aumento de la biofobia
El aumento de la biofobia puede dificultar la conservación ambiental y la aceptación de especies beneficiosas para el entorno humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, publicado en Frontiers in Ecology and the Environmet hizo una revisión sistemática de casi 200 artículos científicos de diversos campos de investigación: se recopilaron hallazgos de trabajos académicos globales, incluyendo estudios realizados en Suecia, Japón y Estados Unidos, para ofrecer un panorama completo de la biofobia.

¿Qué puede desencadenar la biofobia?

Las causas de la biofobia son diversas y abarcan factores externos e internos. De acuerdo con la revisión publicada por la Universidad de Lund, la urbanización y la escasez de contacto directo con la naturaleza, que a menudo refuerzan la percepción de peligro, figuran entre los principales detonantes externos.

Por otro lado, aspectos internos como el estado de salud y los rasgos emocionales individuales también contribuyen a la aparición de estas emociones negativas. Además, la falta de conocimiento sobre la naturaleza y la limitada exposición a ella pueden reforzarse mutuamente, generando un círculo vicioso de evitación y desconocimiento.

La urbanización y la falta
La urbanización y la falta de contacto con la naturaleza figuran entre las principales causas externas de la biofobia, según la Universidad de Lund (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias de la biofobia van más allá del plano individual. Quienes evitan el contacto con la naturaleza pierden los beneficios ampliamente documentados que este proporciona, como la reducción del estrés y la mejora del rendimiento escolar en los niños.

Además, la biofobia puede fomentar actitudes y comportamientos contrarios a la conservación ambiental y la sostenibilidad, incluyendo la aversión a especies que, en realidad, resultan inofensivas o incluso beneficiosas para el entorno humano.

Jensen subrayó que “el contacto con la naturaleza tiene beneficios bien documentados para la salud, como la reducción del estrés y la mejora del rendimiento escolar en los niños”, y advierte que la pérdida de estos beneficios puede tener un impacto negativo en la sociedad en su conjunto.

La educación ambiental y el
La educación ambiental y el conocimiento ecológico se presentan como herramientas esenciales para reducir la biofobia a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a este panorama, los investigadores proponen diversas estrategias para revertir la tendencia: desde fomentar experiencias positivas con la naturaleza desde edades tempranas, así como en la necesidad de desarrollar espacios verdes y fortalecer la biodiversidad en las ciudades. Estas medidas, según Jensen, pueden ofrecer a los niños oportunidades para establecer una relación saludable con el entorno natural y contrarrestar la espiral de evitación y desconocimiento. Además, la educación ambiental y la promoción de un mayor conocimiento ecológico se presentan como herramientas clave para reducir la biofobia a largo plazo.

Finalmente, los expertos hacen un llamado a la comunidad científica y a los responsables de políticas públicas para profundizar en el estudio de la biofobia. El equipo de investigación destacó la necesidad de enfoques interdisciplinarios, atención a las diferencias culturales y regionales, y la realización de estudios longitudinales que permitan comprender mejor la evolución de la relación entre humanos y naturaleza.

Solo así, remarcaron los investigadores, será posible diseñar estrategias efectivas que aborden tanto las causas como las consecuencias de este fenómeno emergente.

Temas Relacionados

BiofobiaUrbanizaciónConservación ambientalEducación ambientalFobiasfobia a la naturalezasalud mentalúltimas noticias

Últimas Noticias

Cáncer de mama: qué es la cirugía de ganglio centinela y en qué casos podría omitirse

Científicos de Países Bajos analizaron la seguridad de evitar ciertos procedimientos quirúrgicos en casos seleccionados de tumores mamarios. Los resultados y los desafíos

Cáncer de mama: qué es

Descubren por qué la abstinencia de nicotina aumenta la sensibilidad al dolor

Un estudio encontró alteraciones cerebrales específicas en quienes dejaron el cigarrillo, hasta el punto de requerir dosis superiores de analgésicos tras una cirugía

Descubren por qué la abstinencia

Lograr la remisión de la prediabetes sin fármacos disminuye a la mitad el riesgo cardíaco

Un metanálisis internacional publicado en The Lancet reveló que normalizar los valores glucémicos mejora la supervivencia y disminuye la insuficiencia cardíaca en quienes presentan alteraciones previas al diagnóstico de diabetes

Lograr la remisión de la

El mayor estudio sobre dietas vegetarianas y veganas en niños reveló riesgos y beneficios

Un equipo de Italia, Estados Unidos y Australia analizó datos de miles de chicos y adolescentes. Detectó que los regímenes basados en plantas requieren atención especial a nutrientes clave para garantizar un buen crecimiento

El mayor estudio sobre dietas

Brote de gripe H3N2: cómo podría impactar la variante K en Argentina

La nueva variante de la influenza impulsa brotes en Europa y EE.UU. Ya se detectó el primer caso en México y Perú activó la alerta sanitaria. Los expertos destacan la importancia de la vacunación, especialmente en algunos grupos de mayor riesgo

Brote de gripe H3N2: cómo
DEPORTES
Los dos clubes a los

Los dos clubes a los que fue ofrecido Mauro Icardi y el “factor China Suárez” que puede decidir su futuro

Fue top ten, ganó USD 19 millones en el tenis y llegó a la final de un certamen de baile imitando a Michael Jackson

Faustino Oro, el prodigio del ajedrez, quedó a un paso de otra hazaña

La “trampa” de Mastantuono que complica al Real Madrid de cara a su debut en la Copa del Rey

“Muy optimista”: el análisis sobre el Alpine de Colapinto que ilusiona a los fanáticos de cara a la temporada 2026 de la F1

TELESHOW
El chispazo de Germán Martitegui

El chispazo de Germán Martitegui con Damián Betular en MasterChef Celebrity: “Antes no te gustaba”

El duro cuestionamiento de Marcela Tauro a Sofía Gonet: “Tienen contratada a estas loquitas”

El exjugador de Gran Hermano que pasó por el quirófano para operarse la nariz: el antes y después de su rinoplastia

El polémico gesto de una humorista cuando Momi Giardina ganó en el Martín Fierro: el momento y el pedido de disculpas

El accidente que sufrió Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando: “Fuimos volando al hospital”

INFOBAE AMÉRICA

El Partido Nacional denunció un

El Partido Nacional denunció un “autogolpe” y acusó al ex presidente Zelaya de obstaculizar el escrutinio especial en Honduras

Lovecraft y Houdini, dupla insospechada: la historia detrás de “Bajo las pirámides”

“No quemes a nadie en la hoguera hoy”: qué nos enseña la imprenta sobre la internet del presente

Rodrigo Paz creó una comisión para investigar la presunta corrupción durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce

La Unión Europea amplió las sanciones contra la red petrolera rusa y endureció el cerco a la “flota fantasma”