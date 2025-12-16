Inteligencia artificial y psicología: un modelo computacional permite analizar la mente con experimentos simulados

El modelo Centaur simula experimentos psicológicos prohibidos en humanos gracias a la inteligencia artificial avanzada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo internacional de científicos presentó Centaur, un modelo computacional avanzado que actúa como un cerebro digital capaz de simular experimentos psicológicos que serían imposibles o prohibidos en humanos por razones éticas.

Desarrollado en el Instituto de IA Centrada en el Humano del Centro Helmholtz en Alemania, y publicado en la revista Nature, Centaur representa un avance relevante en la simulación cognitiva mediante inteligencia artificial, según informó Science Focus.

¿Qué es Centaur y cómo funciona?

Centaur es un modelo de inteligencia artificial diseñado para imitar la complejidad de los procesos cognitivos humanos. El proyecto, liderado por el Dr. Marcel Binz y su equipo, contó con la colaboración de 40 investigadores de Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Suiza.

La base tecnológica de Centaur es un modelo de lenguaje de gran escala, en este caso Llama, que fue entrenado con el conjunto de datos Psych-101. Este conjunto reúne los resultados de 160 experimentos psicológicos, con más de 10 millones de decisiones tomadas por más de 60.000 participantes.

Centaur, desarrollado en Alemania, permite explorar la cognición humana sin los límites éticos de la experimentación directa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo, según Binz, es “entender la cognición humana” y construir modelos computacionales que reproduzcan artificialmente lo que ocurre en la mente. A diferencia de modelos anteriores, que se centraban en procesos aislados, Centaur aspira a capturar la variedad y complejidad de la cognición en un solo sistema, permitiendo simular cómo una persona respondería a diferentes tipos de problemas.

Simulación de experimentos prohibidos: el salto ético

Una de las principales innovaciones de Centaur es su capacidad para simular experimentos psicológicos que no pueden realizarse en personas reales por motivos éticos. Según explicó Binz a Science Focus, el modelo puede predecir cómo se comportarían los humanos en situaciones que los psicólogos no pueden probar directamente, como experimentos con niños o aquellos que podrían dañar la salud mental de los participantes.

Esta posibilidad abre nuevas vías para la investigación, ya que los experimentos tradicionales requieren tiempo, recursos y están sujetos a estrictas regulaciones éticas. Con Centaur, los científicos pueden explorar escenarios y conductas humanas sin los riesgos asociados a la experimentación directa, lo que representa un avance para la psicología y la neurociencia.

Aplicaciones con limitaciones actuales

El potencial de Centaur como herramienta de predicción y simulación es amplio, pero sus desarrolladores reconocen que el modelo tiene límites. Actualmente, Centaur ofrece mejores resultados cuando replica respuestas humanas en desafíos similares a los incluidos en el conjunto de datos Psych-101. Al alejarse de estos experimentos, su precisión disminuye y los resultados deben evaluarse caso por caso.

Científicos internacionales colaboran en Centaur para reproducir la complejidad de los procesos cognitivos humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el equipo planea incorporar en el futuro mecanismos cognitivos más específicos, como tipos de memoria, aprendizaje, olvido, planificación y razonamiento, para acercar aún más el modelo al funcionamiento real del cerebro humano. Binz señaló que la intención es investigar cómo estos procesos se manifiestan en la mente y cómo pueden ser representados computacionalmente.

Críticas y riesgos: ¿hasta dónde puede llegar Centaur?

El desarrollo de Centaur generó debate entre expertos sobre su capacidad real para replicar los procesos internos del cerebro humano. El Dr. Samuel Forbes, de la Universidad de Durham, advirtió en declaraciones recogidas por Science Focus que “tener un modelo que da respuestas como un humano no significa que los procesos internos se parezcan al cerebro humano”.

Forbes comparó la situación con enseñar a un robot a tocar el violonchelo y luego intentar aprender sobre los músicos humanos a partir de ese robot, subrayando que los resultados pueden ser engañosos.

Por su parte, la Dra. Di Fu, de la Universidad de Surrey, destacó que Centaur “nos dice ‘qué podrían hacer los humanos’, no ‘cómo lo produce el cerebro’”. Además, alertó sobre los riesgos de un uso indebido de esta tecnología fuera del ámbito científico, como la manipulación conductual, la persuasión dirigida o la vigilancia.

Centaur abre nuevas vías para la investigación psicológica y neurocientífica al evitar riesgos para la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propio Binz reconoció que la complejidad de Centaur, una de sus principales virtudes, también representa un desafío para su análisis. “Tenemos un modelo muy complicado y analizarlo es difícil”, admitió, aunque confía en que los avances en aprendizaje automático permitan superar estas dificultades.

Aun así, subrayó que la capacidad de medir con precisión todo lo que ocurre dentro del modelo es una ventaja frente a la neurociencia tradicional, donde acceder a los procesos internos del cerebro resulta mucho más complejo.

Perspectivas futuras y desafíos científicos

El equipo responsable de Centaur prevé seguir ampliando la complejidad y el alcance del modelo, incorporando nuevos mecanismos cognitivos y perfeccionando su capacidad de simulación. El reto principal será equilibrar la sofisticación del sistema con la posibilidad de analizar y comprender sus resultados, un desafío compartido con el estudio del cerebro humano.

De acuerdo con Science Focus, la creación del modelo Centaur podría marcar el inicio de una nueva etapa en la investigación sobre la mente, en la que los modelos computacionales permitan no solo replicar, sino también descubrir nuevas teorías sobre el pensamiento humano.