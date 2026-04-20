La UCR destacó el legado político de Luis Brandoni: “Luchó en los años crueles para recuperar la democracia”

Luis Brandoni fue diputado nacional por la UCR entre 1997 y 2001

La muerte de Luis Brandoni, a los 86 años, generó una profunda conmoción en el ámbito cultural y político argentino. En ese marco, la Unión Cívica Radical (UCR) difundió un sentido comunicado en el que no solo recordó su trayectoria artística, sino también su compromiso militante y su rol dentro del partido.

“Hoy es un día de enorme tristeza para la cultura argentina, porque se fue uno de esos grandes actores con los que diferentes generaciones crecieron”, comienza el texto, marcando el impacto que tuvo la noticia en el país.

El actor falleció tras permanecer internado desde el 11 de abril en el Sanatorio Güemes, luego de sufrir un accidente doméstico que derivó en un hematoma subdural, una condición grave que afecta el cerebro.

Desde la UCR subrayaron que Brandoni trascendió el ámbito artístico: “Para los radicales a ese dolor se le suma la pérdida de un militante de esos que estaban siempre al servicio de la causa de la democracia”. La declaración pone en primer plano una faceta central de su vida: su compromiso político, sostenido durante décadas.

El comunicado recuerda que el actor fue perseguido durante los años más oscuros de la Argentina. “En los 70 fue perseguido por la Alianza Anticomunista Argentina y luego por la dictadura militar, por su militancia política y gremial”, señala el texto. Esa etapa marcó profundamente su historia personal y profesional, consolidando su perfil como una figura comprometida con los derechos y la democracia.

En ese sentido, el partido destacó su participación en espacios clave de resistencia cultural. “Luchó en los años crueles para recuperar la democracia, fue uno de los protagonistas del mítico Teatro Abierto”, afirmaron, en referencia a aquel movimiento artístico que, durante la última dictadura, se convirtió en símbolo de libertad de expresión. También recordaron su rol como Secretario General de la Asociación Argentina de Actores, donde defendió los derechos del sector.

Comunicado de la UCR tras la muerte de Brandoni

La relación de Brandoni con el radicalismo tuvo uno de sus momentos más importantes durante el gobierno de Raúl Alfonsín. “Fue un artífice central en la propuesta cultural del radicalismo en la gestión del gobierno de Raúl Alfonsín al que asesoró durante su presidencia”, destacaron. Según el comunicado, ambos compartieron una relación cercana: “A Raúl lo unió una amistad edificada en la admiración”.

Además de su rol como asesor cultural, Brandoni también tuvo una activa participación institucional. “Brandoni fue también nuestro representante en el Congreso como diputado nacional y un polemista permanente en la defensa de los valores radicales”, remarcaron desde la UCR, recordando su paso por el ámbito legislativo.

El texto también incluye un recuerdo reciente que cobró un significado especial tras su fallecimiento. “Estuvo en el Comité Nacional hace muy poco cuando homenajeamos a la generación del 83. Jamás pensamos que esa era la última vez que compartiríamos nuestra casa”, expresaron con emoción, reflejando el impacto de su ausencia en la vida partidaria.

Mientras tanto, en el plano de la salud, su cuadro había generado preocupación desde el momento de su internación. El hematoma subdural que sufrió tras una caída en su hogar provocó un deterioro progresivo. En un principio, el productor Carlos Rottemberg había señalado que el actor necesitaba “unos días de tiempo para la evaluación y recuperación”. Sin embargo, con el correr de los días, la situación se agravó.

Finalmente, fue la empresa Multiteatro la que confirmó el fallecimiento. “Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable”, señalaron en un comunicado que también destacó su compromiso con el teatro nacional.

El deterioro de su salud obligó además a suspender la obra “¿Quién es quién?”, que protagonizaba junto a Soledad Silveyra, lo que marcó un abrupto final a una carrera que se mantenía activa hasta sus últimos días.

Diversas figuras del ámbito cultural y político se sumaron a las condolencias. Desde el Gobierno, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, lo definió como “un emblema de nuestra identidad cultural”. En tanto, la Asociación Argentina de Actores destacó su “sólida labor interpretativa” y su rol como referente del sector.

En su cierre, el comunicado de la UCR resume el sentimiento generalizado: “Con inmenso dolor, los radicales de todo el país acompañamos a sus familiares y amigos”. La frase sintetiza no solo la despedida de un dirigente político, sino también la de un artista que dejó una huella profunda en la cultura argentina.

La despedida final, según se informó, se realizará en la Legislatura porteña, en un gesto que refleja el reconocimiento institucional a una figura que supo conjugar arte, militancia y compromiso democrático a lo largo de toda su vida.