¿Es mejor comer antes o después de hacer ejercicio? Claves para potenciar el rendimiento y la recuperación

El momento ideal para comer depende de factores como el tipo de entrenamiento, los objetivos personales y la tolerancia individual (Freepik)

La decisión sobre cuándo comer si se hace ejercicio genera debate entre quienes buscan maximizar su rendimiento y recuperación. La ciencia respalda que el momento de la alimentación puede incidir en la energía disponible, la reparación muscular y el bienestar general, aunque la mejor estrategia depende de las características y objetivos de cada persona.

Especialistas de la Cleveland Clinic y la Universidad Johns Hopkins coinciden en que tanto la ingesta previa como la posterior al entrenamiento pueden aportar beneficios concretos. Optar por comer antes favorece el rendimiento inmediato, mientras que hacerlo después acelera la recuperación; la combinación de ambos momentos, con carbohidratos y proteínas, optimiza los resultados según estudios recientes y la opinión de expertos.

Cómo influye la alimentación antes y después del ejercicio

La ingesta de carbohidratos antes de entrenar proporciona energía inmediata para actividades de resistencia y fuerza (Freepik)

El modo en que el cuerpo se alimenta antes y después de entrenar impacta directamente en el beneficio de la actividad física, ya sea en rutinas de fuerza, resistencia o flexibilidad. Según la dietista deportiva Kate Patton, de la Cleveland Clinic, los carbohidratos proporcionan la energía necesaria para completar el entrenamiento y las proteínas aportan los aminoácidos clave para reparar y desarrollar los músculos. Así, una dieta que equilibra ambos nutrientes permite ganar fuerza, incrementar masa muscular y mejorar la resistencia física.

Beneficios y recomendaciones de comer antes de entrenar

La hidratación antes, durante y después del ejercicio es fundamental para prevenir calambres y evitar la fatiga (Freepik)

Consumir alimentos antes de hacer ejercicio ayuda a rendir al máximo y a evitar la fatiga. Patton recomienda una comida equilibrada entre tres y cuatro horas antes de la actividad, que incluya carbohidratos y proteínas magras, y limitar grasas y fibra para evitar molestias digestivas. Si el entrenamiento es temprano o no hay tiempo para una comida completa, un snack ligero —como una fruta o una barrita de granola— entre 30 minutos y una hora antes es suficiente para aportar energía rápida. Además, la hidratación previa es fundamental; se sugieren entre 470 y 590 ml de agua en la hora previa al ejercicio.

Para quienes realizan ejercicios de resistencia, la Cleveland Clinic aconseja una proporción de 4 gramos de carbohidratos por cada gramo de proteína, con ejemplos como avena, plátano, pollo o huevos. En el caso del entrenamiento de fuerza, se recomiendan entre 20 y 30 gramos de proteínas por comida y una proporción de 2 a 1 entre carbohidratos y proteínas, priorizando alimentos como tofu, salmón, pavo y pastas integrales.

La Universidad Johns Hopkins añade que la comida previa debe ser habitual para el deportista, evitando probar alimentos nuevos antes de entrenar para prevenir malestares. Sugiere planificar la ingesta entre una hora y media y dos horas antes, aunque si el tiempo es limitado, un snack de carbohidratos complejos y proteínas —como mantequilla de cacahuete con plátano— es apropiado.

Qué sucede si se prefiere comer después de entrenar

Si no se tiene hambre después de entrenar, un batido de proteínas es una opción práctica para favorecer la recuperación muscular y reponer nutrientes de forma rápida (Freepik)

La recuperación tras el ejercicio depende de reponer energía y reparar los músculos. Según la Cleveland Clinic, se recomienda ingerir un snack rico en proteínas entre 15 minutos y una hora después de la actividad física. Si no se tiene hambre, un batido de proteínas o una bebida con electrolitos ayudan a restituir lo perdido durante el entrenamiento. Luego, una comida completa que aporte carbohidratos y proteínas en las horas posteriores favorece la recuperación muscular y previene la fatiga.

Un estudio publicado en la revista Nutrients, demostró que consumir carbohidratos y proteínas después del ejercicio mejora la síntesis muscular y acelera la recuperación en adultos que realizan ejercicios de fuerza. Ejemplos de snacks efectivos incluyen yogur griego con frutos secos y frutas frescas, o tostadas integrales con huevo y palta.

La Universidad Johns Hopkins recomienda equilibrar proteínas, carbohidratos y grasas saludables en la comida posterior al ejercicio, priorizando alimentos integrales como lentejas, quinoa, pescado o frutos secos en lugar de suplementos de proteínas industriales.

¿Existe una única estrategia ideal? Lo que dicen los expertos

Expertos coinciden en que tanto la comida previa como la posterior al ejercicio influyen en el rendimiento y la recuperación muscular (Freepik)

No hay una fórmula universal para todos los cuerpos y rutinas. Según señaló Infobae en una nota previa, es clave adaptar la alimentación al horario, la intensidad y las sensaciones propias de cada persona, tal como sostuvo la dietista y autora de Eating in Color Frances Largeman-Roth.

Expertos de Mayo Clinic coinciden en que algunos individuos toleran mejor entrenar en ayunas, mientras que otros necesitan comer algo antes de iniciar la actividad para evitar debilidad o náuseas. Por eso, los expertos recomiendan experimentar con distintos horarios y tipos de comida, y observar las señales del propio organismo para definir la rutina más beneficiosa.

Consejos prácticos para adaptar la alimentación al ejercicio

Consumir proteínas tras el ejercicio ayuda a reparar los músculos y a acelerar la recuperación física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Planificar la comida antes y después del entrenamiento facilita la opción más saludable y evita recurrir a alimentos poco adecuados. La Universidad Johns Hopkins sugiere que quienes entrenan por la tarde consideren la comida del mediodía como la previa al ejercicio y tengan a mano refrigerios como frutas, yogur, frutos secos o barritas de semillas. Mantener una hidratación constante antes, durante y después del ejercicio es clave para prevenir calambres y favorecer la recuperación.

Finalmente, los especialistas coinciden en que la mejor estrategia es aquella que se ajusta a los objetivos, la tolerancia y el estilo de vida individual. Escuchar al cuerpo, probar diferentes horarios y priorizar alimentos ricos en carbohidratos y proteínas son las claves para potenciar el rendimiento y la recuperación física.