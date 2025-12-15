Ciencia

El asombroso plan para salvar a las estrellas de mar gigantes con la ciencia del frío

Una novedosa técnica de criopreservación podría devolver la vida a millones de ejemplares devastados por una enfermedad marina y reequilibrar los bosques de kelp del Pacífico norte

Un equipo de investigadores en California logró, por primera vez, criopreservar y revivir larvas de estrella de mar, lo que representa un avance crucial para la conservación del girasol de mar (Pycnopodia helianthoides).

Esta especie, esencial para la salud de los bosques de kelp de la costa del Pacífico, se encuentra en peligro crítico de extinción.

Según Smithsonian Magazine, el desarrollo abre la puerta a nuevas estrategias de restauración marina, al permitir conservar la diversidad genética y asegurar la reintroducción de la especie en su hábitat natural.

Colapso ecológico tras la desaparición del girasol de mar

Desde 2013, el girasol de mar sufrió un colapso poblacional a lo largo del Pacífico de Norteamérica, desde Alaska hasta Baja California.

La propagación de la enfermedad de desgaste de la estrella de mar, causada por la bacteria Vibrio pectenicida, eliminó miles de millones de ejemplares en pocos años.

Este declive dejó a los bosques de kelp sin su principal depredador de erizos púrpura, lo que provocó una proliferación de estos animales, la transformación de extensos bosques submarinos en paisajes rocosos y la pérdida de equilibrio ecológico en la región.

Reuven Bank, presidente del Sunflower Star Laboratory (SSL), explicó a Smithsonian Magazine que la extinción local de la nutria marina dejó al girasol de mar como único gran regulador de erizos en más de 160 kilómetros de costa.

“Los erizos pueden detectar la presencia de un girasol de mar y, en bosques saludables, tienden a esconderse y alimentarse menos. Incluso sin consumirlos, los girasoles de mar ayudaban a mantener el comportamiento de los erizos y, por lo tanto, el equilibrio de los bosques de kelp”, señaló Bank.

Criopreservación y diagnóstico: herramientas para la recuperación

Ante la dificultad de obtener larvas de girasol de mar, el equipo del SSL, junto al Frozen Zoo de la San Diego Zoo Wildlife Alliance, empleó como modelo a la estrella rosa gigante, una especie emparentada y abundante.

En marzo de 2025, criopreservaron entre 500 y 700 larvas en 18 viales, almacenados a -180 ℃. Las larvas fueron descongeladas y completaron su desarrollo hasta la fase juvenil, un logro sin precedentes en estrellas de mar.

La especialista en criopreservación, Carly Young lideró el proceso, optimizando más de 100 protocolos para maximizar la supervivencia larval. El éxito permitió replicar los métodos con larvas de girasol de mar del Alaska SeaLife Center, formando el primer banco criopreservado de esta especie.

La recolección de larvas y su conservación permite resguardar linajes raros, proteger la diversidad genética y seleccionar rasgos de tolerancia a enfermedades para futuras reintroducciones.

Marissa Baskett, de la Universidad de California, Davis, destacó en Smithsonian Magazine: “La criopreservación es especialmente importante a nivel poblacional cuando se piensa en la recuperación de esta especie en peligro, porque ha sufrido grandes pérdidas”.

Además, la existencia de un banco de larvas congeladas proporciona tiempo valioso para perfeccionar la cría y la reintroducción en el medio natural.

El futuro del girasol de mar y los bosques de kelp

En agosto de 2025, un esfuerzo internacional identificó finalmente a Vibrio pectenicida como el agente causante de la enfermedad, según informó Nature Ecology and Evolution.

Esta herramienta diagnóstica permite evaluar los riesgos y adoptar medidas de cuarentena antes de reintroducir ejemplares criados bajo cuidado humano.

Andrew Kim, gerente de laboratorio en el SSL, señaló a Smithsonian Magazine: “Ya hemos podido tomar muestras de fluido de todas nuestras estrellas y analizarlas para detectar la presencia de Vibrio pectenicida, así que hemos actuado con mucha rapidez tras el desarrollo de este avance”.

El principal desafío consiste en trasladar con éxito el proceso de criopreservación y desarrollo a las larvas de girasol de mar, lo que requerirá colaboración entre múltiples instituciones.

Ashley Kidd, del SSL, subrayó la necesidad de actuar hoy con los animales bajo cuidado humano, mientras que Baskett remarcó la importancia de contar con reservas genéticas ante la incertidumbre de futuros brotes.

La combinación de criopreservación y diagnóstico fortalece las posibilidades de restaurar la especie y los ecosistemas. La reintroducción del girasol de mar se perfila como un paso fundamental para restablecer la armonía en los bosques de kelp y reafirmar el papel central de esta especie en la salud de los océanos del Pacífico.

