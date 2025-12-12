¿La hidratación del futuro?: por qué los electrolitos pueden ser aliados ante las olas de calor

La transpiración abundante bajo temperaturas elevadas acelera la pérdida de electrolitos esenciales, indispensables para el equilibrio hídrico y energético Freepik

El calor excesivo ya es parte de un escenario común en todo el planeta. El calentamiento global presenta temperaturas extremas en la vida cotidiana. Pero este fenómeno no solo se traduce en registros térmicos elevados, sino en una serie de síntomas que afectan la salud y el rendimiento diario: cansancio persistente, dolor de cabeza, baja productividad, irritabilidad, calambres y una sensación general de agotamiento.

El aumento de las olas de calor, con temperaturas que superan los 35 o 40 grados, ha modificado la rutina y los hábitos de hidratación. La transpiración, mecanismo natural para regular la temperatura corporal, se intensifica bajo estas condiciones, provocando una pérdida acelerada de electrolitos, minerales esenciales como sodio, potasio y magnesio.

Los electrolitos son sustancias que, al disolverse en el agua del organismo, se separan en iones con carga eléctrica. El sitio MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, explica que cada uno cumple funciones específicas: el sodio y el cloruro predominan fuera de las células, mientras que el potasio lo hace en el interior, y todos trabajan en conjunto para sostener el equilibrio hídrico, el pH y el metabolismo energético.

Un reciente informe de Women’s Health, citado en una nota de Infobae, recogió las recomendaciones de tres reconocidas expertas en nutrición: Keri Gans, dietista registrada en Nueva York; Molly Kimball, dietista registrada en Nueva Orleans; y Julie Stefanski, portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética.

Gans indicó: “Los electrolitos son minerales que regulan el equilibrio hídrico, las señales nerviosas y las contracciones musculares”. El sodio y el potasio contribuyen al control de la presión arterial y el balance de líquidos, mientras que el magnesio y el calcio intervienen en la función muscular y el ritmo cardíaco".

Estos elementos resultan fundamentales para el funcionamiento muscular, el ritmo cardíaco y la transmisión de señales en el cerebro. Cuando sus niveles disminuyen, dicen las expertas, aparecen síntomas como mareos, dolor de cabeza, calambres y fatiga persistente

La Academia Española de Nutrición y Dietética detalla que, entre sus múltiples roles, los electrolitos se encargan de regular el movimiento de agua dentro y fuera de las células, garantizar una adecuada contracción muscular —incluido el latido del corazón—, y mantener la transmisión de impulsos eléctricos en el sistema nervioso.

Una publicación de Clinical Nutrition Hospital Dietetics enfatiza que la estabilidad del pH sanguíneo también depende de estos minerales, ya que amortiguan los cambios de acidez presentes en el organismo.

La importancia de reponer minerales para una hidratación completa

A diferencia del agua, que el organismo puede regular en cierta medida, los electrolitos no se producen internamente y dependen exclusivamente de la ingesta. Por este motivo, la reposición de líquidos sin acompañamiento de minerales puede agravar el desequilibrio, profundizando los efectos negativos del calor. La hidratación con electrolitos, lejos de ser una recomendación exclusiva para deportistas, se ha convertido en una medida preventiva básica para toda la población expuesta a altas temperaturas.

En este contexto, SUMA emerge como una propuesta innovadora. Fundada por tres jóvenes argentinos y actualmente incubada en Harvard Innovation Labs, es una fórmula que introduce una categoría prácticamente inédita en el país: electrolitos naturales para hidratación real.

“Nuestra fórmula combina sodio, potasio y magnesio en proporciones diseñadas para favorecer la absorción y el funcionamiento normal del cuerpo. No tiene azúcares añadidos, está endulzada con stevia y aporta solo siete calorías por sobre. No usamos conservantes ni colorantes. Se vende en polvo porque ese es el estado natural de los minerales, y al mezclarlos con agua se obtiene una bebida de hidratación completa, práctica y fácil de tomar todos los días”, explica a Infobae Marcos Juni, confundador de SUMA, junto a Alejandro Estrada y Pedro Gómez sabaini.

El producto ha trascendido el ámbito deportivo y hoy es utilizado por corredores, ciclistas, oficinistas, trabajadores expuestos al sol, estudiantes y cualquier persona que necesita mantener su energía a lo largo del día. SUMA cuenta con presencia en todo el territorio nacional, una plataforma de venta online, más de 150 puntos de venta físicos y participación en comunidades deportivas de alto rendimiento.

¿Pueden los electrolitos representar la hidratación del futuro frente al aumento de las temperaturas y los cambios en el clima? “En mercados más desarrollados como Estados Unidos, ya forman parte de la vida cotidiana. Son un segmento enorme y presente en farmacias, supermercados y hasta tiendas. La categoría crece año tras año porque las personas sienten rápidamente la diferencia en cómo se hidratan y cómo se recuperan”, explica Juni.

Y agrega: “En Argentina estamos en una etapa más temprana, pero la adopción es muy rápida. Lo vemos en la respuesta de nuestros clientes, que lo incorporan a una rutina diaria, porque perciben beneficios concretos. Ese comportamiento confirma que los electrolitos son una solución adaptada al clima actual y a la demanda creciente de hidratación funcional.

Beneficios de una hidratación adecuada

Los beneficios de una hidratación adecuada en contextos de calor excesivo son múltiples. Permite regular la temperatura corporal, sostener la energía y el rendimiento, mejorar la concentración y la claridad mental, reducir dolores de cabeza y mareos, prevenir calambres y debilidad muscular, y proteger el sistema cardiovascular.

El agua desempeña funciones esenciales en el organismo. De acuerdo con Mayo Clinic, contribuye a la eliminación de desechos mediante la orina, la transpiración y las heces, regula la temperatura corporal, lubrica las articulaciones y protege los tejidos delicados. La falta de agua, incluso en casos leves de deshidratación, puede causar fatiga y agotamiento.

El impacto de la hidratación trasciende los efectos inmediatos. Un informe de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) señala que el agua constituye un nutriente indispensable cuya ausencia puede causar la muerte en pocos días, y destaca que una ingesta suficiente influye en la salud metabólica, cardiovascular, digestiva, renal y cognitiva.

Síntomas de la deshidratación

Reconocer los síntomas de deshidratación es clave para prevenir complicaciones. Entre los signos más claros se encuentran la sed persistente y sequedad en la boca, dolor de cabeza y sensación de presión, cansancio rápido y falta de energía, mareos o inestabilidad, calambres y rigidez muscular, piel más seca y menos elástica, orina más oscura y en menor cantidad, y aumento de la frecuencia cardíaca.

La OMS da tres recomendaciones para disminuir los riesgos asociados al calor extremo y resguardar la salud:

Evitar la exposición directa al sol y reducir las actividades físicas intensas. Se sugiere permanecer en interiores durante las horas de mayor temperatura, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Al salir, conviene buscar lugares con sombra y usar prendas livianas que cubran la piel.

Mantener los espacios frescos. Es aconsejable cerrar ventanas y bajar persianas o contraventanas para bloquear la entrada de luz solar durante el día. Los ventiladores resultan útiles únicamente cuando la temperatura no supera los 40 grados, ya que a valores superiores pueden aumentar el riesgo de sobrecalentamiento corporal.

Asegurar una hidratación adecuada y cuidar a las personas más vulnerables. Se recomienda evitar el consumo de bebidas con cafeína o alcohol, debido a su efecto deshidratante.