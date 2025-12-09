Cómo impacta en la salud mental compartir rutinas de entrenamiento en redes sociales, según la ciencia

Especialistas advierten que la presencia constante de cuerpos idealizados puede influir en la percepción personal y los hábitos de ejercicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El celular contra el piso, un encuadre pensado y una postura analizada. Estos son algunos de los aditamentos que pueden tener los posteos que se repiten a diario en diversas redes sociales. Ya sean hombres, mujeres, adolescentes o hasta algunos adultos mayores, mostrar los avances en los entrenamientos o, incluso, cómo se realiza cada rutina, es una constante.

El uso de redes sociales para compartir entrenamientos y logros deportivos ha modificado la forma en que las personas se relacionan con su cuerpo y su salud mental. Estudios internacionales recientes han comenzado a analizar los efectos psicológicos de esta práctica, identificando riesgos y matices que dependen del género y del tipo de contenido compartido.

La evidencia científica indica que la exposición frecuente a publicaciones de entrenamientos puede influir en la autoestima corporal, fomentar la comparación social y aumentar la autovigilancia, con consecuencias que varían entre mujeres y hombres.

Imágenes y videos de entrenamientos ganan protagonismo en plataformas digitales y alimentan el debate sobre autoestima y motivación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto psicológico de compartir entrenamientos en redes sociales

La literatura científica ha documentado que la publicación y el consumo de contenido sobre entrenamientos en plataformas como Instagram, Facebook y TikTok pueden afectar negativamente la salud mental, especialmente en lo que respecta a la autoestima corporal.

Según Healthcare (MDPI, 2024), la exposición constante a imágenes idealizadas y cuerpos “perfectos” promueve una cultura de comparación social que puede derivar en insatisfacción corporal, ansiedad y síntomas depresivos. Este fenómeno se explica a través de varios mecanismos psicológicos:

Las diferencias de género marcan cómo afectan las publicaciones fitness a la salud mental y la autoimagen de usuarios jóvenes y adultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparación social: las personas tienden a evaluarse en relación con otros usuarios, especialmente cuando el contenido muestra logros físicos o transformaciones corporales. Un estudio publicado en Discover Psychology (Springer, 2024) demostró que la comparación ascendente —es decir, compararse con quienes se perciben como superiores en términos de apariencia— reduce la autoestima corporal, mientras que la comparación descendente puede elevarla de forma momentánea, aunque sin efectos duraderos.

Autovigilancia y auto-objetivación: la teoría de la objetivación, ampliamente citada en el estudio difundido en Healthcare , sostiene que la exposición a estándares corporales poco realistas lleva a las personas, especialmente a las mujeres , a observarse a sí mismas desde una perspectiva externa , priorizando la apariencia sobre la funcionalidad del cuerpo. Este proceso de autovigilancia consume recursos emocionales y cognitivos , y se asocia con sentimientos crónicos de vergüenza y ansiedad.

la teoría de la objetivación, ampliamente citada en el estudio difundido en , sostiene que la lleva a las personas, , a observarse a sí mismas desde una , priorizando la apariencia sobre la funcionalidad del cuerpo. Este proceso de autovigilancia , y se asocia con crónicos de Validación externa: las métricas de aprobación social —“me gusta”, comentarios, seguidores— refuerzan la importancia de la apariencia como fuente de valor personal. Según un trabajo publicado en Frontiers in Psychology (2025), este ciclo de búsqueda de validación puede derivar en comportamientos obsesivos relacionados con la imagen corporal y el ejercicio.

Las comunidades virtuales fitness ofrecen apoyo e información, pero también pueden intensificar la presión social por la imagen corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios experimentales y revisiones sistemáticas coinciden en que estos efectos son especialmente pronunciados en adolescentes y adultos jóvenes, quienes se encuentran en etapas críticas de desarrollo de la identidad y la autoimagen.

Además, la presión por cumplir con ideales corporales promovidos en redes sociales puede derivar en conductas de riesgo, como dietas extremas, ejercicio compulsivo y, en casos graves, trastornos alimentarios.

Diferencias de género y factores individuales

El impacto de compartir entrenamientos en redes sociales no es homogéneo y presenta diferencias significativas según el género y factores individuales.

La auto-vigilancia y la búsqueda de aprobación externa, temas clave en la conversación sobre bienestar digital y cultura del entrenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación publicada en Frontiers in Psychology (2025) y un trabajo de la Brunel University London (2023) han documentado que las mujeres jóvenes son particularmente vulnerables a los efectos negativos de la exposición a contenido fitness orientado a la apariencia. En estos casos, la autoestima corporal se ve más afectada cuando las publicaciones enfatizan logros estéticos —como la pérdida de peso o la tonificación muscular— en lugar de avances funcionales o de rendimiento.

Un hallazgo clave de la investigación difundida en Frontiers in Psychology es que la autovigilancia media la relación entre la exposición a publicaciones fitness y la disminución de la autoestima corporal femenina. Este efecto se intensifica en mujeres cuya autoestima depende en gran medida de la apariencia física, fenómeno conocido como “autoestima contingente a la apariencia”. En estos casos, la exposición frecuente a contenido fitness incrementa la tendencia a monitorear el propio cuerpo y a experimentar insatisfacción.

Por otro lado, aunque la mayoría de los estudios se ha centrado en mujeres, la ciencia ha comenzado a explorar el impacto en hombres. Psychology of Men & Masculinities (APA, 2025) y el trabajo del Brunel University London (2023) señalan que los hombres físicamente activos también pueden experimentar presión por alcanzar ideales de muscularidad y delgadez promovidos en redes sociales.

La frecuencia y el tipo de publicaciones deportivas influyen en la motivación y el bienestar, según investigaciones recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien la relación entre uso de redes sociales y motivación para el ejercicio en hombres es compleja y bidireccional, se ha observado que el consumo de contenido fitness puede asociarse con una mayor frecuencia de ejercicio, pero no necesariamente con una relación saludable y sostenida con la actividad física.

Factores individuales como la edad, el tipo de uso de redes (activo o pasivo), la autoestima previa y la internalización de ideales corporales influyen en la vulnerabilidad a estos efectos.

Un estudio publicado en Discover Psychology (2024) destaca que la comparación social y la insatisfacción corporal tienden a ser más intensas en usuarios jóvenes y en quienes consumen contenido de manera pasiva, es decir, sin interactuar activamente ni generar sus propias publicaciones.

¿Puede ser positivo? Motivación, ejercicio y el rol de la comunidad online

Estudios recientes exploran los matices del contenido vinculado al fitness y su impacto en la relación con el cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de los riesgos identificados, la literatura científica también reconoce que compartir entrenamientos en redes sociales puede tener efectos positivos, especialmente cuando el contenido y la motivación subyacente se orientan hacia la funcionalidad y el bienestar, más que hacia la apariencia.

Los trabajos en Frontiers in Psychology y Healthcare subrayan que las comunidades online pueden fomentar la motivación para la actividad física, el intercambio de información saludable y el sentido de pertenencia.

Un estudio publicado en Frontiers in Psychology además demostró que el uso de redes sociales centradas en el fitness puede asociarse a una mayor frecuencia de ejercicio, aunque advierte que esta motivación suele ser más efectiva cuando se basa en el disfrute, el reto personal y la mejora de la salud, en lugar de la búsqueda de aprobación externa.

El fenómeno de compartir logros deportivos en redes sociales despierta tanto inspiración como presiones y comparaciones entre seguidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese tono, la Brunel University London coincide en que la motivación autónoma —aquella que surge del interés y la satisfacción personal— predice una mayor adherencia a la actividad física a largo plazo, mientras que la motivación controlada por factores externos, como la presión social o la comparación, tiende a ser menos sostenible y puede generar frustración.

La diferencia entre contenido orientado a la apariencia y al rendimiento es crucial. El estudio divulgado en Frontiers in Psychology encontró que las publicaciones que muestran logros funcionales —como superar una marca personal o aprender una nueva habilidad— tienen un impacto menos negativo, e incluso pueden ser inspiradoras, en comparación con aquellas que enfatizan exclusivamente la estética corporal.

No obstante, los estudios advierten sobre los riesgos de la motivación extrínseca y la presión social. La búsqueda constante de validación externa puede llevar a una relación superficial y poco saludable con el ejercicio, así como a la adopción de conductas extremas.

Promover la diversidad corporal y el uso consciente de las redes se vuelve fundamental para equilibrar los efectos positivos y negativos de la tendencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, las investigaciones recomiendan promover la alfabetización mediática, la diversidad corporal y el uso consciente de las redes sociales; al tiempo que sugieren que la educación en el uso crítico de las plataformas digitales y la promoción de mensajes inclusivos pueden mitigar los efectos adversos y potenciar los beneficios de la comunidad online.

El ecosistema digital actual puede actuar tanto como un catalizador de comparación dañina, como una oportunidad para la motivación y la diversidad, dependiendo de cómo y para qué se utilicen las redes sociales. La clave reside en el tipo de contenido compartido, la motivación personal y la capacidad de los usuarios para filtrar y contextualizar los mensajes que reciben.