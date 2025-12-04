La diabetes aumenta el riesgo de muerte cardíaca súbita: el dato inesperado en menores de 50 años

Investigadores daneses hallaron que adultos menores de 50 años con diabetes tienen una probabilidad siete veces mayor de fallecer por muerte cardíaca súbita respecto a quienes no padecen esta enfermedad crónica (Imagen ilustrativa infobae)

Las personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 presentan un riesgo significativamente mayor de muerte cardíaca súbita en comparación con la población general, según un estudio nacional realizado en Dinamarca y publicado en el European Heart Journal.

El análisis, basado en datos de 2010, indica que quienes padecen diabetes tipo 2 tienen 6,5 veces más probabilidades de fallecer por un paro cardíaco inesperado, mientras que en el caso de la diabetes tipo 1 el riesgo es 3,7 veces superior.

Estos hallazgos, destacados por el doctor Tobias Skjelbred, investigador principal del Hospital Universitario de Copenhague, subrayan la reducción de la esperanza de vida de las personas con diabetes.

Cifras clave y diferencias entre diabetes tipo 1 y tipo 2

El estudio se basa en datos previos a la adopción de nuevos tratamientos, por lo que los avances farmacológicos recientes podrían haber disminuido el riesgo de paros cardíacos en la actualidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, que analizó los registros de salud de toda la población danesa, identificó 6.862 casos de muerte cardíaca súbita entre más de 54.000 fallecimientos ocurridos en 2010.

Al comparar los datos entre personas con y sin diabetes, los investigadores determinaron que el riesgo de muerte cardíaca súbita es considerablemente mayor en quienes padecen la enfermedad, con diferencias notables entre los tipos de diabetes.

Siete veces más riesgo

Según los resultados, la incidencia fue especialmente elevada en adultos jóvenes: los menores de 50 años con diabetes presentaron un riesgo siete veces mayor de muerte súbita cardíaca respecto a sus pares sin la enfermedad.

El doctor Skjelbred explicó que “la muerte cardíaca súbita ocurre con mayor frecuencia en personas con diabetes en todos los grupos de edad, y tiene un impacto sustancial en la esperanza de vida más corta en individuos con diabetes”.

Por su parte, el doctor Hanno Tan, profesor asociado de cardiología experimental en la Universidad de Ámsterdam, señaló que “el riesgo asociado a la diabetes es especialmente alto en personas jóvenes”.

Impacto en la esperanza de vida y años perdidos

El estudio identifica que la probabilidad de fallecimiento por paro cardíaco varía según el tipo de diabetes, con cifras especialmente preocupantes en adultos jóvenes (Europa Press)

El estudio también cuantificó la reducción en la esperanza de vida asociada a la diabetes y a la muerte cardíaca súbita. En promedio, las personas con diabetes tipo 1 vivieron más de 14 años menos que la población general, mientras que quienes tenían diabetes tipo 2 vivieron casi 8 años menos.

La muerte cardíaca súbita representó 3,4 años de vida perdidos en el caso de la diabetes tipo 1 y 2,7 años en la tipo 2.

El análisis indicó que las tasas de muerte cardíaca súbita fueron más altas en el grupo de 30 a 40 años entre quienes tenían diabetes tipo 1 (22,7 casos por cada 100.000 personas) y en el grupo de 40 a 50 años entre quienes padecían diabetes tipo 2 (6,0 casos por cada 100.000).

Por qué el riesgo es mayor en los jóvenes con diabetes

El riesgo relativo de muerte cardíaca súbita resultó especialmente pronunciado en adultos jóvenes con diabetes. Este hallazgo resalta la necesidad de vigilancia y prevención específica en este grupo etario.

El vínculo entre la diabetes y la muerte cardíaca súbita puede explicarse por varios mecanismos. Según el doctor Skjelbred, la diabetes incrementa el riesgo de cardiopatía isquémica y arritmias, debido a los altos niveles de glucosa en sangre y al daño nervioso que puede afectar el ritmo cardíaco.

Además, factores específicos de la diabetes, como la hipoglucemia y la neuropatía autonómica cardíaca, pueden aumentar la probabilidad de arritmias fatales.

No obstante, el propio Skjelbred aclaró que “este es un estudio observacional, lo que significa que podemos observar una relación entre la diabetes y la muerte súbita cardíaca, pero no podemos demostrar que una cause la otra”.

Limitaciones del estudio y avances recientes

Una de las limitaciones del estudio es que se hizo con datos de 2010, previo al lanzamiento de medicamentos GLP-1 que mostraron resultados muy positivos (Freepik)

Una de las principales limitaciones del estudio es que los datos corresponden a 2010, antes de la adopción generalizada de medicamentos modernos para la diabetes, como los inhibidores de SGLT2 y los agonistas del receptor GLP-1.

Estos tratamientos, actualmente más extendidos, podrían haber reducido el riesgo de muerte cardíaca súbita en los últimos años. Expertos españoles consultados por Science Media Centre España destacaron la solidez metodológica del estudio, aunque recordaron que los avances en la atención y los nuevos fármacos podrían haber modificado el panorama actual.

El doctor Skjelbred también mencionó que las personas con alto riesgo de muerte súbita cardíaca pueden beneficiarse de dispositivos implantables que restablecen el ritmo cardíaco en caso de paro, y que futuras investigaciones podrían identificar subgrupos de pacientes con diabetes que se beneficiarían de estrategias preventivas específicas.

Los especialistas coinciden en la importancia de reforzar la prevención cardiovascular en personas con diabetes. El doctor Tan sugirió en el European Heart Journal que el uso de dispositivos portátiles, como relojes inteligentes capaces de detectar un paro cardíaco y alertar a los servicios de emergencia, podría ser especialmente útil para quienes padecen diabetes tipo 1, ya que en este grupo es más frecuente que los episodios de paro cardíaco no sean presenciados.

El enfoque poblacional del estudio, que incluyó a toda la población de Dinamarca, otorga robustez a los resultados y los hace relevantes para otros contextos, incluida América Latina, donde la prevalencia de diabetes es elevada. Los especialistas remarcaron que, aunque los datos analizados son de hace más de una década, la evidencia refuerza la necesidad de estrategias de prevención y control cardiovascular en personas con diabetes.