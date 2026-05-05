Un modelo genético realizado con inteligencia artificial podría identificar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 1

Investigadores desarrollan el modelo T1GRS, que utiliza inteligencia artificial para predecir el riesgo genético de diabetes tipo 1 con una precisión del 87% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de científicos de la University of California San Diego desarrolló un modelo de aprendizaje automático que podría mejorar la precisión en la estimación del riesgo genético de diabetes tipo 1. Presentado en la revista Nature Genetics, el avance aporta una nueva herramienta para anticipar la enfermedad y avanzar hacia estrategias más personalizadas.

El modelo, denominado T1GRS, integra el análisis de 199 variantes genéticas y evalúa interacciones complejas dentro del sistema inmunológico. A diferencia de herramientas previas, su enfoque permite identificar a personas con riesgo elevado incluso fuera de los subgrupos clásicos, lo que podría facilitar la implementación de estrategias preventivas y un seguimiento más temprano.

PUBLICIDAD

Desafíos en la predicción y diagnóstico de la diabetes tipo 1

La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca por error a las células del páncreas encargadas de producir insulina, la hormona que regula el azúcar en sangre. Como consecuencia, el organismo pierde la capacidad de controlar los niveles de glucosa, lo que puede provocar aumentos peligrosos en sangre y obliga a quienes la padecen a administrarse insulina de por vida.

Hasta ahora, las herramientas genéticas disponibles permitían identificar principalmente a individuos con variantes de riesgo muy alto. Esto dejaba fuera a una proporción significativa de personas que desarrollaban la enfermedad sin presentar esos marcadores evidentes, lo que limitaba las posibilidades de diagnóstico anticipado.

PUBLICIDAD

El nuevo modelo incorpora información genética de más de 820.000 personas, identificando 13 regiones del genoma nunca antes vinculadas con la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos casos, la enfermedad aparece de forma inesperada, incluso en niños previamente sanos —aunque también puede aparecer en adultos—, con síntomas ya avanzados. Esto dificulta una intervención temprana y aumenta el riesgo de complicaciones.

Cómo funciona el nuevo modelo genético

Para desarrollar T1GRS, el equipo analizó datos genéticos de más de 20.000 personas con diabetes tipo 1 y casi 800.000 sin la enfermedad. A partir de este análisis, identificaron 79 regiones del genoma previamente asociadas con la patología y 13 nuevas vinculadas con funciones como la regulación genética, la respuesta inmune y el control del metabolismo de la glucosa.

PUBLICIDAD

Además, los investigadores estudiaron en profundidad el complejo principal de histocompatibilidad (MHC), una región del ADN clave para el funcionamiento del sistema inmunológico y fuertemente asociada con la enfermedad. Al examinar muestras de más de 29.000 individuos, detectaron variantes adicionales que podrían influir tanto en la respuesta inmune como en la activación de ciertos genes.

El modelo combina estas variantes mediante un enfoque que considera interacciones no lineales, es decir, relaciones complejas entre genes que no pueden explicarse de manera aislada. Esto permite obtener una estimación más precisa del riesgo individual.

PUBLICIDAD

El sistema identifica variantes clave en el complejo principal de histocompatibilidad, fundamental para las respuestas inmunológicas relacionadas con la diabetes tipo 1 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó Emily Griffin, primera autora del estudio, el MHC contiene patrones genéticos que aparecen con mayor frecuencia en personas con diabetes tipo 1. Aunque su presencia no garantiza el desarrollo de la enfermedad, su ausencia reduce considerablemente la probabilidad de aparición.

Cuatro perfiles genéticos con distintos comportamientos clínicos

Uno de los aportes más relevantes del modelo es la posibilidad de clasificar a las personas con diabetes tipo 1 en cuatro subtipos genéticos, cada uno con características clínicas diferentes.

PUBLICIDAD

El grupo asociado principalmente al MHC presenta variantes de alto riesgo y suele manifestarse a edades tempranas. Otro conjunto combina factores dentro y fuera de esta región y muestra una evolución intermedia.

También se identificó un grupo vinculado a alteraciones en las células T, un componente clave del sistema inmune, y otro relacionado con variantes que afectan directamente al páncreas. Este último se caracteriza por una aparición más tardía y una mayor probabilidad de complicaciones, como daño renal, neuropatías o problemas cardiovasculares.

PUBLICIDAD

T1GRS distingue cuatro subtipos genéticos de diabetes tipo 1, cada uno con distintos perfiles clínicos y pronósticos para los pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evaluar su desempeño, el modelo fue probado en biobancos internacionales como el All of Us Research Program y nPOD. Aunque las muestras eran más pequeñas, la capacidad predictiva se mantuvo elevada, con niveles de precisión cercanos al 87%.

Además, el sistema logró clasificar correctamente a personas de distintas ascendencias dentro de los cuatro subtipos definidos inicialmente. Este resultado sugiere que la herramienta podría tener aplicación en poblaciones diversas, aunque los autores señalan la necesidad de continuar ampliando los estudios.

PUBLICIDAD

Potencial clínico y aplicaciones en la prevención personalizada

Los investigadores consideran que T1GRS podría convertirse en una herramienta útil para el tamizaje genético, es decir, la identificación temprana de personas en riesgo antes de que aparezcan los síntomas.

Esto permitiría iniciar controles más frecuentes, reducir el riesgo de complicaciones graves —como la cetoacidosis diabética— y facilitar el acceso a tratamientos preventivos en etapas iniciales.

PUBLICIDAD

Las pruebas de T1GRS en biobancos internacionales mostraron alta precisión predictiva y capacidad de clasificación en poblaciones de diferentes ascendencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las posibles aplicaciones, se menciona el uso de terapias inmunológicas que buscan retrasar la aparición de la enfermedad, así como la adaptación de los controles médicos según el perfil genético de cada paciente.

Un paso hacia la medicina personalizada

La integración de múltiples marcadores genéticos y técnicas avanzadas de análisis posiciona a T1GRS como una herramienta prometedora dentro del campo de la medicina personalizada. Su principal aporte es ampliar la capacidad de detección hacia personas que, hasta ahora, no eran consideradas de alto riesgo.

Aunque los resultados son alentadores, los especialistas coinciden en que será necesario continuar evaluando su aplicación en distintos contextos clínicos y poblaciones.

En ese sentido, el modelo no representa una solución definitiva, pero sí un avance significativo hacia una comprensión más precisa de la diabetes tipo 1 y hacia estrategias de prevención y tratamiento mejor adaptadas a cada individuo.