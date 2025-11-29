Científicos encuentran una causa del envejecimiento intestinal que facilita el desarrollo del cáncer de colon

Científicos identifican el patrón epigenético ACCA drift como clave en el envejecimiento y cáncer de colon

Un equipo internacional de científicos descubrió un mecanismo oculto en las células madre del intestino que podría explicar por qué este órgano envejece y el motivo por el que aparecen enfermedades como el cáncer de colon.

El hallazgo, publicado en la revista Nature Aging, no solo arroja luz sobre los procesos de desgaste en nuestro cuerpo, sino que también abre la puerta a nuevas estrategias para mantener la salud intestinal a lo largo de la vida.

¿Qué es el “ACCA drift” y por qué puede cambiarlo todo?

El “ACCA drift” es como el nombre secreto de un patrón que, poco a poco, se apodera de las células madre del intestino con el paso del tiempo. Lo que hacen es renovar el tejido intestinal, pero con los años acumulan pequeñas “marcas químicas” en el ADN —pequeños post-its invisibles—.

En ese sentido, dichas marcas, llamadas metilaciones, funcionan como interruptores: cuando se acumulan, apagan genes esenciales para mantener el intestino en buen estado.

Para entender mejor, se puede pensar en un jardín donde algunas semillas brotan y otras quedan tapadas por tierra. El resultado: algunas zonas del jardín florecen y otras no. De la misma manera, las áreas donde las metilaciones apagan genes se hacen más vulnerables, y eso facilita que aparezcan células irregulares, como las que originan el cáncer de colon.

La acumulación de marcas químicas en el ADN favorece la aparición de células irregulares y el desarrollo de cáncer de colon (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este proceso, identificado por el profesor Francesco Neri y su equipo del Leibniz Institute on Aging - Fritz Lipmann Institute, avanza según un patrón predecible, no de forma caótica, y los científicos creen que podría modificarse en el futuro.

El hierro y las enzimas: piezas clave en el envejecimiento intestinal

Para que estas células madre funcionen correctamente, necesitan hierro. Este mineral ayuda a unas enzimas llamadas TET a mantener limpio el ADN, “borrando” las marcas dañinas. A medida que envejecemos, las células absorben menos hierro, lo que debilita la acción de estas enzimas y permite que las marcas indeseadas se acumulen.

La doctora Anna Krepelova, del Leibniz Institute on Aging - Fritz Lipmann Institute, compara la situación con gomas de borrar sin fuerza: si falta hierro, las células pierden la capacidad de eliminar las marcas dañinas, y algunas zonas del intestino envejecen mucho más rápido que otras. Es como ver en un campo plantas jóvenes junto a otras muy marchitas.

El hallazgo explica por qué algunas zonas del intestino envejecen más rápido y son más vulnerables al cáncer de colon (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “ACCA drift” no avanza solo porque sí: la inflamación, aun leve, y la pérdida de una señal llamada Wnt aceleran el proceso; es como un incendio lento que consume recursos, y la señalización Wnt funciona como el sistema de instrucciones para las células madre. Cuando falla esta señal, las células dejan de recibir órdenes de mantenimiento, el hierro se desequilibra y el daño se multiplica.

En consecuencia, en un mismo intestino pueden coexistir zonas jóvenes y otras envejecidas y frágiles, lo que explica por qué algunas regiones son más propensas a desarrollar cáncer de colon.

¿Es irreversible el proceso? El laboratorio trae esperanza

La mejor noticia es que los investigadores han conseguido ralentizar e incluso revertir el “ACCA drift” en experimentos de laboratorio. Restaurar el metabolismo del hierro o reactivar la señal Wnt en modelos de “mini-intestinos” permitió que las células volvieran a eliminar las marcas y recuperaran funciones de renovación.

El avance científico abre nuevas perspectivas para prevenir el envejecimiento intestinal y enfermedades asociadas como el cáncer de colon (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos resultados demuestran que el envejecimiento epigenético del intestino no es un destino sellado. Si en el futuro se logran trasladar estos avances del laboratorio a tratamientos reales, será posible intervenir antes de que la salud intestinal se deteriore por completo y así prevenir enfermedades como el cáncer de colon.

El descubrimiento traza un nuevo camino para entender y posiblemente frenar el envejecimiento del intestino y sus consecuencias. Un verdadero avance en la búsqueda de una vida más larga y saludable.