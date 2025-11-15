Ciencia

Qué es el “binge drinking” y cómo impacta en la salud y la calidad de vida

El Día Mundial sin Alcohol es una buena ocasión para analizar esta modalidad de consumo de alcohol en “atracones”, en especial entre los jóvenes. Cerebro, hígado y corazón son los órganos más afectados. Dos expertos advierten sobre los múltiples riesgos y brindan recomendaciones de prevención

Guardar
El binge drinking, o consumo
El binge drinking, o consumo por atracón, es una tendencia alarmante entre adolescentes y jóvenes en el mundo (Imagen ilustrativa Infobae)

Cada 15 de noviembre se conmemora el Día Mundial sin Alcohol, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para alertar sobre los efectos negativos del alcohol en la salud física y mental . Según el informe de la OMS sobre Alcohol y Salud en 2019, hubo en el mundo 2,6 millones de muertes como consecuencia del consumo de alcohol.

A pesar de ese panorama, ahora existe una modalidad, sobre todo entre adolescentes y jóvenes, que es el consumo de bebidas alcohólicas por “atracones” o binge drinking.

El Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo de Estados Unidos (NIAAA) lo define como el consumo de cinco o más bebidas alcohólicas en hombres, o cuatro o más en mujeres, en tan solo dos horas y los niveles de alcohol en sangre alcanzan 0,08 g/dL.

El doctor Carlos Damín, profesor titular de Toxicología de la Facultad de Medicina UBA, director de Fundartox, exjefe de la División Toxicología del Hospital Dr. Juan A. Fernández, explicó a Infobae los riesgos a corto y largo plazo de esta práctica.

La Organización Mundial de la
La Organización Mundial de la Salud advierte que el alcohol causa 2,6 millones de muertes anuales a nivel global (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En los países de habla inglesa se utiliza el término binge drinking para referirse al consumo episódico excesivo de alcohol. Es decir, es el cuadro de borrachera con el objeto de estar ebrio. En Argentina es muy frecuente, suele ocurrir entre jueves y sábados, sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes. Consiste en intoxicarse con alcohol por el mero hecho de lograr la intoxicación. Es una modalidad muy frecuente que conlleva muchísimos riesgos”.

Por su parte, el doctor Rolando Salinas, jefe de Salud Mental del Hospital Alemán y profesor de Psicología de la Salud en la Universidad Católica Argentina (UCA) describió los riesgos de esta modalidad: “Es el consumo excesivo de alcohol como patrón habitual, y tiene relación directa con siniestros viales, violencia interpersonal y enfermedades crónicas que afectan al hígado, el corazón y el sistema nervioso central”.

Este fenómeno puede dejar consecuencias graves. De acuerdo con Damín, cuando menores de dieciocho años consumen alcohol, el daño neurológico puede resultar irreversible. “La intoxicación alcohólica en personas con el sistema nervioso en desarrollo, que finaliza hacia los veintiún años, provoca deterioro neurocognitivo que se manifiesta a largo plazo, incluso décadas después, con déficit intelectual”, advirtió.

El binge drinking incrementa el
El binge drinking incrementa el riesgo de accidentes viales, violencia interpersonal y enfermedades crónicas como cirrosis y problemas cardíacos

Salinas agregó: “En Argentina, el acto de brindar está tan arraigado que parece casi instintivo. Pero lo que comienza como algo aparentemente inofensivo puede evolucionar en una dependencia que daña vínculos, carreras y cuerpos”.

Además, destacó que ocho de cada diez adolescentes probaron alcohol antes de los dieciocho años y, en más del 60% de los casos, el consumo fue excesivo y concentrado en poco tiempo. Esto, además de afectar la salud, multiplica los riesgos de accidentes y conductas violentas.

A qué se llama consumo excesivo de alcohol

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), existen cuatro formas en las que las personas consumen alcohol que pueden afectar negativamente la salud:

El consumo excesivo de alcohol
El consumo excesivo de alcohol en menores de edad puede provocar daños neurológicos irreversibles y deterioro cognitivo a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Consumo excesivo de alcohol: cuatro o más bebidas para las mujeres, o cinco o más bebidas para los hombres durante una misma ocasión.
  2. Consumo excesivo de alcohol: ocho o más bebidas para las mujeres, o quince o más bebidas para los hombres durante una semana.
  3. Consumo de alcohol en menores de edad: cualquier consumo de alcohol por personas menores de 21 años.
  4. Consumo de alcohol durante el embarazo: cualquier consumo de alcohol durante el embarazo.

Peligros del binge drinking y del alcoholismo

El binge drinking eleva la
El binge drinking eleva la probabilidad de sobredosis, conductas sexuales de riesgo y accidentes fatales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el NIAAA, superar el umbral del consumo excesivo de alcohol aumenta el riesgo de sufrir daños graves, como desmayos y sobredosis.

El consumo excesivo de alcohol también incrementa la probabilidad de conductas sexuales de riesgo y la probabilidad de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Estos riesgos son mayores a niveles de consumo más altos. Debido a los efectos que produce, el consumo excesivo de alcohol también aumenta la probabilidad de sufrir diversas consecuencias potencialmente mortales, como caídas, quemaduras, ahogamientos y accidentes de tráfico”, alertó el NIAAA.

El doctor Damín definió al alcoholismo como la dependencia del alcohol. “Cuando la persona pasó por la categoría de uso, de abuso y tiene una dependencia, es decir, que no puede dejar de tomar porque le aparece un problema, la abstinencia, que se soluciona ingiriendo nuevamente”, señaló.

El alcoholismo es una enfermedad
El alcoholismo es una enfermedad crónica que afecta el hígado, el páncreas y el sistema nervioso, y requiere atención integral y acompañamiento terapéutico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y completó: “El alcoholismo puede producir hígado graso, hepatitis tóxica, cirrosis hepática, alteraciones en el páncreas, deterioro en la conducción nerviosa, deterioro intelectual porque causa también alteraciones neurocognitivas. El alcoholismo es la enfermedad crónica por el consumo de alcohol”.

El doctor Salinas, por su parte, afirmó que el alcohol, más allá de su legalidad y aceptación cultural, es la sustancia psicoactiva más consumida en Argentina.

“También es la que más costos humanos deja a su paso. Participa en uno de cada tres accidentes viales con víctimas fatales y se encuentra detrás de múltiples patologías físicas y mentales. Pero detrás de las cifras hay personas, vidas atravesadas por la lucha cotidiana contra la adicción”.

El doctor Salinas afirmó: “Hoy sabemos que el alcoholismo no responde a una falla moral o a la falta de carácter. Es una enfermedad compleja, con múltiples causas (biológicas, psicológicas, sociales) que requiere de abordajes integrales: atención médica, acompañamiento terapéutico, farmacología cuando es pertinente, y, sobre todo, vínculos sostenidos en el tiempo”.

Efectos nocivos a corto y largo plazo

La intoxicación alcohólica en menores
La intoxicación alcohólica en menores de edad provoca deterioro neurocognitivo que se manifiesta a largo plazo con déficit intelectual (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo excesivo de alcohol en una ocasión, incluyendo los atracones de bebida, puede provocar, a corto plazo según CDC:

  • Lesiones: accidentes de tráfico, caídas, ahogamientos y quemaduras.
  • Violencia: homicidio, suicidio, violencia sexual y violencia de pareja.
  • Intoxicación alcohólica: niveles elevados de alcohol en sangre que afectan a funciones corporales como la respiración y la frecuencia cardíaca.
  • Sobredosis: por consumo de alcohol junto con otras drogas, como los opioides.
  • Infecciones de transmisión sexual o embarazos no planificados: el consumo de alcohol puede llevar a relaciones sexuales sin protección, lo que puede causar estas afecciones.
  • Aborto espontáneo, muerte fetal o trastorno del espectro alcohólico fetal como consecuencia del consumo de alcohol durante el embarazo.

A largo plazo, el consumo de alcohol puede provocar enfermedades crónicas y otros problemas de salud graves, entre ellos:

El alcoholismo también puede provocar
El alcoholismo también puede provocar depresión y ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Cáncer.
  • Enfermedades cardíacas y hepáticas, y accidentes cerebrovasculares.
  • Un sistema inmunológico más débil aumenta las probabilidades de enfermarse.

También puede afectar el bienestar y provocar problemas sociales, emocionales y de salud mental como:

  • Depresión y ansiedad.
  • Problemas de memoria, incluida la demencia.
  • Problemas de aprendizaje y dificultades en la escuela o el trabajo.
  • Problemas en las relaciones con familiares y amigos.

Cómo enfrentarlo y prevenir

Promover hábitos saludables y entornos
Promover hábitos saludables y entornos de apoyo, junto con la comunicación entre padres e hijos, es fundamental para disminuir el consumo excesivo de alcohol y sus consecuencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salinas señaló la importancia de los grupos de Alcohólicos Anónimos, que han formado una “red eficaz de apoyo entre pares sin jerarquías ni estigmas". El enfoque consiste en identificar el problema, compartir la experiencia y asumir la responsabilidad. Este proceso ayuda a dejar el alcohol y permite reconstruir lazos personales y sociales, explicó el doctor.

En cuanto a qué pueden hacer los padres en relación al binge drinking, el doctor Damín recomendó tener hábitos más saludables en la familia: “Los chicos nunca hacen lo que los padres le decimos, sino lo que hacemos: nos copian. Si un padre toma alcohol cuando conduce un vehículo o bebe mucho, no se cuida, no hace actividad física, come azúcares en exceso, se automedica... los chicos aprenden eso y lo copian. Cuando uno le dice a los chicos ‘cuidate’ es una palabra hueca si no aprendieron a hacerlo. Y se aprende si los padres se cuidan. Entonces, el mejor consejo a los padres es que tengan hábitos saludables, que se cuiden, y eso va a lograr repercutir en toda la familia”.

Finalmente, el doctor Salinas concluyó: “El Día Mundial sin Alcohol es una oportunidad para repensar el modo en que la cultura ha normalizado el consumo, para afinar la sensibilidad hacia quienes lo padecen, y para imaginar otras formas de cuidado colectivo. No se trata de prohibir ni de señalar, sino de animarnos a poner en palabras lo que a veces se silencia: cómo bebemos, por qué lo hacemos, y qué apoyos están, o no, disponibles para quienes necesitan ayuda”.

Temas Relacionados

Binge drinking Alcoholismo Salud mental Alcohólicos AnónimosJóvenesSaludCerebroDeterioro cognitivoUltimas noticiasAtracón

Últimas Noticias

Siete hábitos que ayudan a reducir la inflamación y proteger la salud

Incorporar acciones cotidianas tendientes a mejorar la dieta y el descanso, marca la diferencia en la prevención de enfermedades asociadas a la inflamación crónica

Siete hábitos que ayudan a

La tuberculosis vuelve a preocupar en América: se registró un aumento de los casos

La infección ancestral persiste y suma nuevos desafíos para los sistemas sanitarios del continente. Qué indican últimos datos según expertos consultados por Infobae

La tuberculosis vuelve a preocupar

Qué significa que el secreto del ARN de un mamut lanudo haya salido a la luz

Un equipo internacional, liderado por el científico español Emilio Mármol-Sánchez, logró extraer y estudiar ARN de un mamut lanudo que se había conservado en el hielo durante casi 40 mil años. Por qué ahora se podrían estudiar mejor a los animales extintos

Qué significa que el secreto

Científicos alertan sobre más inundaciones en islas bajas por el aumento del mar

Investigadores del Reino Unido y Países Bajos aplicaron modelos computacionales y datos de campo para proyectar la frecuencia de inundaciones en atolones. Por qué instan a desarrollar estrategias de adaptación costera

Científicos alertan sobre más inundaciones

Así actúa tu cerebro cuando intentás cambiar: las tres trampas invisibles que te frenan

La especialista Emily McDonald compartió en el podcast de Jay Shetty estrategias para alinear emociones y acciones, con el objetivo de impulsar el desarrollo individual sin quedar atrapado en viejos patrones

Así actúa tu cerebro cuando
DEPORTES
Ilusión en marcha: la selección

Ilusión en marcha: la selección argentina de tenis viajó a Bolonia para jugar el Final 8 de la Copa Davis

Comenzó la última fecha del Torneo Clausura: así están las tablas de posiciones y los cruces de octavos de final

Lanús venció 3-1 a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura y llega afilado a la final de la Copa Sudamericana

Tino, el perro de Solana Sierra, debutó con victoria en la Billie Jean King Cup: “Cada vez que me viene a ver, gano”

El campeón del fútbol argentino que dio una profunda reflexión sobre la salud mental: “La pasé mal, me sentía solo”

TELESHOW
Paz Martínez relató cómo vivió

Paz Martínez relató cómo vivió de cerca el incendio de la fábrica en Ezeiza: “Fue de terror”

Christian Sancho en Mis Virales: “A los siete años hacía abdominales para que no me digan Sancho Panza”

Gastón Pauls: “El único que confiaba en Nueve Reinas era su director, Fabián Bielinsky”

Oscar Gómez Castañón: el eco de la Patagonia, una radio en Buenos Aires y una obra que revela secretos del folclore

La referencia de la China Suárez a Wanda Nara al hablar del hate que recibe en redes: “Hay disfrute de enemistar a dos mujeres”

INFOBAE AMÉRICA

La tuberculosis vuelve a preocupar

La tuberculosis vuelve a preocupar en América: se registró un aumento de los casos

“Mis recuerdos son las únicas partes de mí que aún pueden caminar”: Hanif Kureishi publica “A pedazos”, crónica del dolor

“Ego Sum Lux Mundi”: la mística femenina según Rosalía

Cómo son las Universidades de la Tercera Edad: ejemplos de Canadá, Bélgica y España

Trump afirmó que demandará a la BBC por hasta 5.000 millones de dólares tras la manipulación del video de su discurso