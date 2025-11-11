Ciencia

Cómo el cerebro humano aprende nuevos movimientos y consigue usarlos en la vida diaria

Aprender una habilidad física distinta requiere práctica para que el cuerpo y la mente logren alternar entre gestos antiguos y nuevos. Un estudio reciente muestra que la repetición es fundamental para evitar confusiones y mejorar el desempeño en acciones cotidianas

Guardar
Aprender a alternar entre destrezas
Aprender a alternar entre destrezas como manejar autos con diferentes cajas o estilos de nado presenta desafíos por la automatización de hábitos motores (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la vida cotidiana, el cuerpo humano ejecuta una amplia variedad de movimientos que, gracias a la repetición, se automatizan y se transforman en hábitos motores. Estas habilidades permiten realizar desde actividades básicas como caminar, escribir o manejar, hasta tareas especializadas como tocar un instrumento, practicar un deporte o aprender técnicas de rehabilitación después de una lesión.

Cambiar de una habilidad motora intuitiva a un patrón recién aprendido suele ser mucho más complejo de lo que comúnmente se supone. Un estudio reciente de Johns Hopkins University, publicado en JNeurosci y difundido por la Society for Neuroscience, revela que las personas tienden a cometer errores al alternar entre movimientos familiares y nuevos porque persisten con el patrón anterior, en lugar de adaptarse al cambio.

Este hallazgo aporta información clave sobre los desafíos del aprendizaje y la combinación de destrezas físicas en ámbitos que van desde la práctica deportiva hasta la recuperación motora.

Ejemplos y desafíos tangibles

Aunque los obstáculos iniciales son
Aunque los obstáculos iniciales son notables, la práctica continua generó un menor margen de error (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dificultades para transitar entre habilidades motrices no ocurren solo en el laboratorio. Muchas personas que aprenden a manejar un auto con caja automática experimentan contratiempos al pasar a uno con caja manual, y viceversa, debido a la costumbre adquirida respecto al uso del pie izquierdo para el embrague o dejarlo inmóvil, según corresponda.

Algo similar ocurre cuando se intenta practicar un estilo de nado diferente al habitual: los movimientos característicos del crol pueden interferir con la técnica de espalda y provocar errores. En la danza, quienes se esfuerzan por memorizar una nueva coreografía observan que su cuerpo responde primero con los pasos antiguos, dificultando la incorporación de los cambios.

Durante la rehabilitación tras una lesión o cirugía, adaptar la marcha o los movimientos del brazo requiere semanas de formación y una notable perseverancia. El desafío consiste en no regresar automáticamente al gesto previo, aunque ya no sea funcional ni adecuado.

El experimento y sus resultados

La investigación muestra que los
La investigación muestra que los errores al cambiar de habilidad motora no se deben a mala ejecución, sino a la inclinación a repetir el patrón anterior (Freepik)

El equipo liderado por Kahori Kita analizó a treinta y cinco voluntarios —23 hombres y 12 mujeres— que alternaron una habilidad motora ya dominada con otra recién adquirida, ambas asociadas a diferentes mapeos visuomotores.

Los resultados mostraron un aumento de errores justo después de cambiar de una destreza a otra. Según la Society for Neuroscience, estos fallos no surgían por una ejecución deficiente del nuevo movimiento, sino por la inclinación a mantener el patrón anterior, incluso cuando dejaba de ser adecuado.

Kahori Kita explicó que los errores aparecían tanto al pasar de lo intuitivo a lo nuevo, como en sentido inverso: “Las personas cometieron errores similares al cambiar de la habilidad intuitiva a la nueva, como al cambiar de la nueva habilidad a la intuitiva”, puntualizó la investigadora.

Los hallazgos abren nuevas preguntas
Los hallazgos abren nuevas preguntas sobre cómo la memoria almacena y recupera patrones motores, clave para perfeccionar la coordinación y la destreza física (Imagen ilustrativa Infobae)

Para profundizar en el fenómeno, el estudio incorporó un segundo grupo que aprendió dos habilidades motoras completamente nuevas. En estos casos, la dificultad para alternar entre ambas fue aún mayor en las primeras etapas, lo que indica que la poca familiaridad con ambos patrones incrementa la complejidad del cambio.

Práctica, superación y nuevas preguntas científicas

La Society for Neuroscience detalló que, aunque los obstáculos iniciales son notables, la práctica continua durante varios días ayudó a los participantes a alternar habilidades con menor margen de error. La perseverancia en el entrenamiento permitió reducir los fallos al cambiar patrones de movimiento, lo que tiene un impacto directo en la manera en que se consolida la memoria motora y se avanza en el aprendizaje físico.

El estudio concluye que la principal dificultad al alternar habilidades reside en la tendencia a repetir el patrón anterior, más que en la incapacidad para recordar o ejecutar el nuevo. La Society for Neuroscience plantea que estos resultados abren nuevas interrogantes sobre la forma en que la memoria almacena y recupera patrones motores, lo que podría facilitar que en el futuro se logre dominar movimientos complejos con mayor destreza y eficiencia.

Temas Relacionados

Habilidades motorasJohns Hopkins UniversitySociety for NeuroscienceMemoria motoraAprendizaje de movimientosNewsroom BUE

Últimas Noticias

¿Por qué algunos recuerdos permanecen en la memoria toda la vida? La ciencia tiene la respuesta

Nuevos estudios revelan que las experiencias más emotivas activan una sincronización especial entre varias áreas del cerebro. Las claves de un hallazgo que podría ser clave en el desarrollo de terapias cognitivas innovadoras

¿Por qué algunos recuerdos permanecen

La vacunación contra el virus herpes zóster puede disminuir el riesgo de demencia, afirma un nuevo estudio

Quienes reciben la inmunización presentan menos diagnósticos de deterioro cognitivo con el paso de los años, principalmente entre adultos mayores y mujeres, afirma una investigación internacional publicada en Nature Medicine

La vacunación contra el virus

Herramientas de edición genética ofrecerían esperanza para tratar la anemia falciforme y la distrofia muscular

El equipo de David Liu, de Harvard, creó editores genéticos capaces de localizar y corregir mutaciones específicas, lo que podría transformar el abordaje de enfermedades hereditarias que hasta ahora solo recibían tratamientos paliativos

Herramientas de edición genética ofrecerían

¿Por qué los pájaros cantan con tanta intensidad al amanecer? Un experimento aportó nuevas pistas

Científicos de Corea del Sur exploraron las causas del estallido vocal del ave diamante mandarín en los primeros minutos del día. Qué factores motivan a los pájaros a liberar toda su energía tras pasar la noche en silencio

¿Por qué los pájaros cantan

Hablar varios idiomas se asocia con un envejecimiento más lento

Científicos de América Latina, Europa y Estados Unidos analizaron datos de más de 86.000 adultos. Cuáles son los resultados que asocian el uso de idiomas con mejores indicadores de la salud cerebral

Hablar varios idiomas se asocia
DEPORTES
Con River afuera de la

Con River afuera de la Libertadores y sin depender de sí mismo: así están las tablas del Clausura con el triunfo parcial de Argentinos

“Innecesario”: el polémico posteo de Alpine que enojó a los fanáticos de Franco Colapinto

Qué se juega Argentina en la Billie Jean King Cup y qué necesita para clasificar

Horacio Zeballos y Marcel Granollers vuelven a la acción en el ATP Finals ante los locales Bolelli y Vavassori

Por qué Gallardo no habló tras la derrota de River ante Boca y quiénes son los “referentes” versión 2026

TELESHOW
Ale Sergi habló de Dua

Ale Sergi habló de Dua Lipa cantando “Tu misterioso alguien” en la Argentina y por qué rechazaron su oferta

Las fotos del bautismo de Antoñito, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi: “El milagro de que esté vivo”

Las fotos de la China Suárez tras su llegada a Argentina: “La felicidad”

Nicolás Repetto habló sobre su amor con Florencia Raggi después de 30 años juntos: “Somos dos seres libres”

Gimena Accardi compartió una jugada foto con Seven Kayne y contó cuál es su vínculo: “Un drama erótico”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos presiona al Líbano

Estados Unidos presiona al Líbano para que ponga freno a la financiación del régimen de Irán a Hezbollah

El Consejo de Estado de Francia ratificó la destitución de Marine Le Pen por malversación de fondos

De supervivencia a eficiencia: la verdadera razón detrás de las largas patas de la jirafa

Ecuador trasladó a 300 presos “peligrosos” a una nueva cárcel tras la masacre de 31 reclusos en Machala

Marco Rubio viaja a Canadá para impulsar los planes de paz de Trump en la reunión de cancilleres del G7