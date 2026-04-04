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La cruda confesión de un ex compañero de Messi durante su estadía en el PSG: “Me sentía un jugador chiquito”

El marroquí Hakimi contó que tuvo problemas de adaptación en el nuevo esquema de juego tras la incorporación del argentino

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El lateral marroquí aseguró: “Me sentía un jugador chiquito”, mientras compartía equipo con el argentino

La llegada de Lionel Messi al Paris Saint-Germain marcó un cambio drástico en el ambiente y las dinámicas internas, especialmente para Achraf Hakimi. El lateral marroquí contó que este giro inesperado en el proyecto deportivo le impidió desplegar su estilo habitual: “No lo disfrutaba”, confesó en el pódcast The Bridge.

Hakimi profundizó en las dificultades que enfrentó tras su paso por el Inter de Milán, donde se había consolidado como un lateral ofensivo. Según su relato, el arribo del astro argentino alteró los planes del club y modificó el esquema hasta el punto de hacerlo perder confianza. “Mi primer año en París fue difícil. Venía de Inter, era un lateral diferente. Messi llegó más tarde y el proyecto cambió. No sabíamos que iba a venir y el estilo de juego cambió”.

Achraf Hakimi confesó las dificultades en su adaptación al PSG, posterior a la incorporación de Lionel Messi (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Achraf Hakimi confesó las dificultades en su adaptación al PSG, posterior a la incorporación de Lionel Messi (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Hakimi y Messi compartieron equipo en el PSG desde agosto de 2021 hasta junio de 2023. Durante esas dos temporadas, coincidieron en el campo, aunque el capitán de la selección de Marruecos reconoció que la convivencia futbolística no fue sencilla al principio. “Estábamos jugando de distintas maneras, no lo disfrutaba. No me atrevía a hacer las cosas que me gustan hacer, como atacar, ser importante… me sentía un jugador chiquito”.

El propio futbolista reconoció que en aquel momento atravesó un periodo complejo: “En la selección era un jugador importante, mentalmente fue un momento difícil jugar en el PSG como yo quería. Después vinieron las críticas, recuerdo que me criticaban mucho”.

En simultáneo, Hakimi recordó que la adaptación fue aún más dura por las expectativas externas. “Decían ‘por qué juega así en Marruecos y no en París’, la gente no entiende la diferencia”, resumió el marroquí en contraste entre su desempeño con la selección de Marruecos y el club francés.

Hakimi y Messi compartieron el plantel parisino con Marco Verratti, Sergio Ramos y Neymar, además de Kylian Mbappé (REUTERS/Benoit Tessier)
Hakimi y Messi compartieron el plantel parisino con Marco Verratti, Sergio Ramos y Neymar, además de Kylian Mbappé (REUTERS/Benoit Tessier)

En la misma conversación, Kylian Mbappé, quien estuvo presente junto a Aurélien Tchouaméni, aportó detalles sobre la integración del marroquí al plantel parisino. Según el delantero francés, el entonces entrenador Mauricio Pochettino le encomendó una tarea especial: “Mira, Hakimi tiene tu misma edad, se van a llevar bien, intenta integrarlo al equipo”. Ante esta situación el atacante aseguró que aceptó la recomendación y se puso en contacto con el ex futbolista del Inter de Milán.

El propio lateral evocó ese primer contacto con Mbappé, quien le preguntó si necesitaba alguna ayuda. “No, nada en absoluto”, respondió Hakimi entre risas, dejando ver su carácter reservado durante la adaptación. El delantero también justificó a su compañero: “No le pedía que subiera al ataque. ¿Para qué hacerlo? Messi está adelante tuyo”.

El lateral marroquí admitió que las críticas aumentaron tras la llegada del astro argentino (REUTERS/Stephane Mahe)
El lateral marroquí admitió que las críticas aumentaron tras la llegada del astro argentino (REUTERS/Stephane Mahe)

Más allá de su experiencia en París, Hakimi compartió detalles sobre su elección por la selección marroquí. Aunque nació en Madrid y tuvo la opción de representar a España, relató: “Hice dos o tres días con España en categorías juveniles, pero no me sentí a gusto. Elegí Marruecos incluso antes de estar con el primer equipo del Real Madrid”.

Respecto a la reciente y controversial Copa Africana de Naciones, el defensor abordó la polémica final que, tras la decisión de la CAF, la consagración fue de Marruecos y no de Senegal: “Estamos muy felices, he esperado este momento durante mucho tiempo, incluso si ganamos de esta manera”. En el mismo pódcast, Mbappé elogió a Messi y recordó una anécdota particular que ocurrió durante un entrenamiento junto a Neymar que dejó a todos asombrados: “Messi lo hace todo bien”.

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