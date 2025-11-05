Ciencia

Día Mundial de las Personas Cuidadoras: señales de alerta y estrategias para prevenir el agotamiento

Estrategias como delegar tareas, establecer límites y buscar apoyo pueden ser clave en la prevención del estrés vinculado a la labor de asistir a otros

Guardar
El Día Internacional de las
El Día Internacional de las Personas Cuidadoras visibiliza el peso emocional y físico que asumen quienes cuidan a personas mayores o dependientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día Internacional de las Personas Cuidadoras pone en primer plano una realidad que suele permanecer oculta: el peso emocional y físico que asumen quienes asisten a personas mayores o dependientes.

Según Mayo Clinic, un cuidador es cualquier persona que ayuda a otra que lo necesita. “Una persona necesitada puede ser un cónyuge o pareja enfermo, un hijo con discapacidad o un amigo o pariente anciano. Los cuidadores declaran niveles de estrés más elevados que las personas que no cuidan. Es importante que sepan que ellos también necesitan ayuda y apoyo”, afirmó la entidad.

Además, subrayó: “Las exigencias del cuidado causan estrés emocional y físico. Es habitual sentirse enojado, frustrado, agotado, triste y solo”.

La licenciada Belén Tarallo, psicóloga y miembro del equipo de Psicoterapia de INECO, explicó a Infobae que el estrés es la respuesta del cuerpo y la mente ante demandas, presiones o desafíos cotidianos, que pueden ser de origen físico, emocional, social o laboral, y surgir tanto del entorno como de factores internos.

El estrés del cuidador, también
El estrés del cuidador, también llamado síndrome del cuidador quemado, es un agotamiento físico, mental y emocional que afecta por cuidados prolongados (Imagen ilustrativa Infobae)

Y precisó: “En el ámbito del cuidado, estos mecanismos adquieren características particulares y con una intensidad especial. El llamado estrés del cuidador, también conocido como síndrome del cuidador quemado, es una forma de agotamiento emocional, mental y físico que afecta a quienes brindan cuidado de manera prolongada".

Y completó: “Si bien el organismo está preparado para hacerle frente a situaciones amenazantes o exigentes (permitiendo el estado de alerta o la motivación), cuando el estrés se mantiene durante mucho tiempo o se vuelve demasiado intenso, puede tener efectos negativos en la salud física y/o mental. Reconocer esta dualidad permitirá al cuidador identificar señales tempranas de sobrecarga para así actuar a tiempo”.

Según los expertos, el aumento de la expectativa de vida y del envejecimiento de la población producen con mayor frecuencia la aparición de enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas, las demencias.

Claudia Molina, psicogerontóloga y miembro de la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer (ALMA), expresó a Infobae en relación a las demencias y el síndrome del cuidador: “Las enfermedades neurodegenerativas son largas y la dependencia de quienes las padecen progresa con el correr de los años. Es así que la persona que cuida tendrá que aprender estrategias, que a su vez irán cambiando todo el tiempo. La capacidad de adaptación es fundamental en estos casos”, afirmó la especialista.

Señales de alerta a tener en cuenta

Fatiga constante, irritabilidad, falta de
Fatiga constante, irritabilidad, falta de concentración y alteraciones del sueño son señales de alerta para el estrés del cuidador (Freepik)

Los síntomas del estrés del cuidador suelen aparecer gradualmente y muchas veces son pasados por alto, explicó la licenciada Tarallo. Entre las manifestaciones más comunes de sobrecarga se encuentran:

  • Fatiga constante, incluso después de descansar
  • Irritabilidad o tristeza constantes
  • Dificultad para concentrarse o menor motivación
  • Alteraciones del sueño o del apetito
  • Dolencias físicas sin causa aparente (dolor de cabeza, tensión muscular)
  • Aislamiento social y retraimiento

“Estas manifestaciones pueden fluctuar a lo largo del tiempo y frente a variados contextos. Por ello, es importante incorporar estrategias que favorezcan la prevención y el manejo del estrés en las personas cuidadoras”, expresó la licenciada Tarallo.

Vale aclarar que el impacto del cuidado no es homogéneo y afecta mucho más a las mujeres, sobre las que recaen con frecuencia esas tareas.

La Oficina para la Salud de la Mujer de Estados Unidos advirtió que algunas mujeres tienen un riesgo más alto de padecer problemas de salud relacionados con el estrés del cuidador y son las siguientes:

  • Cuidan de un ser querido que necesita atención médica y supervisión constantes. Las mujeres que atienden a personas con Alzheimer o demencia son más propensas a tener problemas de salud y depresión que quienes cuidan de personas con afecciones que no requieren atención constante.
  • Cuidan a su pareja. Las mujeres que son cuidadoras de sus maridos son más propensas a padecer hipertensión, diabetes y colesterol alto y tienen el doble de probabilidades de sufrir enfermedades del corazón que las mujeres que atienden a otros, como padres o hijos.

Además, es menos probable que las cuidadoras mujeres se realicen exámenes de salud con regularidad y que no duerman lo suficiente o no practiquen suficiente actividad física, según la entidad.

Recomendaciones para cuidar al cuidador

El impacto del cuidado recae
El impacto del cuidado recae más sobre las mujeres, quienes presentan mayor riesgo de problemas de salud relacionados con el estrés (freepik)
  • Prevenir a tiempo. "Considerada la intervención más relevante, se centra en la detección temprana de señales de sobrecarga. El reconocimiento y la identificación de estos indicadores y su impacto en el cuidador, el paciente y la familia es fundamental para desarrollar planes de tratamiento e intervenciones individualizadas", afirmaron desde Ineco.
  • Ejercer el autocuidado. Aunque las tareas de cuidado demandan gran parte del tiempo, resulta fundamental mantener rutinas básicas de autocuidado, como dormir adecuadamente, llevar una alimentación equilibrada y realizar pausas durante el día. “Del mismo modo, establecer límites, delegar responsabilidades y preservar espacios de recreación contribuye a prevenir la sobrecarga y a mejorar el estado de ánimo. Todos estos hábitos generan así un ciclo positivo en el que el autocuidado fortalece tanto el bienestar del cuidador como la atención que ofrece", señaló Ineco.
Pedir ayuda, sumarse a grupos
Pedir ayuda, sumarse a grupos de apoyo y acceder a servicios profesionales puede ayudar a prevenir y manejar el estrés en quienes cuidan (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Pedir ayuda. “A los cuidadores que han vivido casi siempre pensando que son totalmente independientes les resultará difícil pedir ayuda, porque lo consideran un signo de debilidad. Además de permitir que otros los ayuden, también tienen que aprender a pedir ayuda", recomendó ALMA.
  • Aceptar la respuesta emocional. Admitir las propias emociones durante el cuidado no implica resignación ni egoísmo, aseguraron desde Ineco. “Reconocer sentimientos como tristeza, cansancio o frustración sin juzgarlos ni reprimirlos ayuda a disminuir la tensión y favorece un afrontamiento más saludable”, recomendaron.
  • Unirse a un grupo de apoyo. “Ellos saben a lo que te enfrentas. Pueden animarte y ayudarte a resolver problemas. Un grupo de apoyo también puede ser un lugar donde hacer nuevos amigos”, recomendó Mayo Clinic.
Consultar con un profesional de
Consultar con un profesional de la salud mental puede ayudar a identificar señales de sobrecarga y a prevenir complicaciones en la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Usar aplicaciones móviles y servicios en Internet que ofrecen apoyo a los cuidadores. “Estos servicios pueden ayudar a desarrollar las destrezas para afrontar una situación difícil y enseñar sobre el cuidado”, afirmó Mayo Clinic.
  • Buscar apoyo profesional. Si el estrés provoca dificultades psicológicas importantes, se recomienda la consulta. “La terapia o el acompañamiento psicológico son herramientas eficaces para abordar las emociones, las preocupaciones y las estrategias de afrontamiento en contextos estresantes o de desborde“, indicaron desde Ineco.

Temas Relacionados

Día Internacional de las Personas Cuidadoras Estrés del cuidador INECO Autocuidado Alzheimersíndrome del cuidador quemado

Últimas Noticias

El universo joven tenía la temperatura exacta que predijo la teoría

Científicos japoneses lograron la medición más precisa de la temperatura del universo al usar el radiotelescopio ALMA que está en Chile. Cómo permite confirmar con mayor certeza la evolución del calor del universo

El universo joven tenía la

Avance en la psoriasis: descubren un mecanismo que regula la entrada de células inmunitarias a la piel

Un equipo de investigadores de cinco países detectó que los glóbulos blancos se desprenden de una barrera azucarada para infiltrarse

Avance en la psoriasis: descubren

Cómo la dieta influye en el olor corporal y claves para mejorarlo, según la ciencia

Distintos estudios indican que ciertos alimentos, como frutas y verduras, pueden mejorar el aroma natural de la piel, mientras que otros pueden intensificarlos

Cómo la dieta influye en

Un estudio argentino reveló cómo reducir cólicos y constipación en bebés

La investigación mostró que, cuando la lactancia exclusiva no es posible, una intervención nutricional con leche medicamentosa puede disminuir notablemente estas molestias digestivas

Un estudio argentino reveló cómo

Aumentan los casos de enfermedad de Chagas fuera de América Latina

Un estudio publicado en la revista The Lancet Infectious Diseases advierte sobre la expansión en regiones como Estados Unidos y Europa occidental. Qué razones dificultan el diagnóstico y el tratamiento oportuno

Aumentan los casos de enfermedad
DEPORTES
La “Ley Wenger”: el fuera

La “Ley Wenger”: el fuera de juego que podría revolucionar el fútbol a partir del próximo Mundial 2026

Vivió un título inolvidable de la Selección, sufrió el caótico Mundial de Rusia y buscará alzar su primera copa como DT en Argentinos

Bergessio reveló la inquietante propuesta que le hizo la mafia de Sicilia a Maxi López en medio del conflicto con Mauro Icardi

Con el regreso de Paredes, una sorpresa y la duda de Cavani: la formación de Boca que probó Úbeda de cara al Superclásico ante River

La drástica decisión de Alpine para darle una auto competitivo a Colapinto en la Fórmula 1 en 2026

TELESHOW
Los looks de la avant

Los looks de la avant premiere de Yiya, la serie sobre la “envenenadora de Monserrat”, protagonizada por Julieta Zylberberg

Julián Weich habló a corazón abierto sobre cómo superó la depresión: “Pensaba mucho en suicidarme”

La historia de superación de Pancho que conmovió hasta las lágrimas a Guido Kaczka: “Para qué quiero pies, si tengo alas”

Valentina Zenere homenajeó a Pamela Anderson con un look icónico de la actriz de Baywatch y causó sensación

Dai Fernández compartió fotos de su primer viaje junto a Nico Vázquez tras confirmar su romance

INFOBAE AMÉRICA

El universo joven tenía la

El universo joven tenía la temperatura exacta que predijo la teoría

De un libro pagado de su bolsillo a una película producida por Scorsese: Ariana Harwicz ante el estreno de “Matate, amor”

“El camino más incómodo”: un premio literario declarado desierto genera debate

¿Qué se siente sostener el corazón de un niño en las manos a la espera de que vuelva a latir? Horacio Vogelfang es cirujano y aquí lo cuenta

Luigi Mangione: cómo un tiroteo inspiró memes, debates y devoción en la cultura estadounidense