Ciencia

Científicos descubren por qué algunas personas escuchan voces que no existen

Un estudio de la Universidad de Nueva Gales del Sur, publicado en Schizophrenia Bulletin, demostró que las alucinaciones auditivas se producen cuando el cerebro falla al diferenciar la voz interna de la externa. El hallazgo abre la puerta a nuevos biomarcadores y terapias para la detección temprana y el tratamiento de la esquizofrenia

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
El estudio revela cómo el
El estudio revela cómo el cerebro distingue entre la voz interna y los sonidos reales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas personas aseguran escuchar voces aunque no exista ningún estímulo externo. Este fenómeno puede darse en cualquier lugar y etapa de la vida, pero aparece con mayor frecuencia en quienes reciben un diagnóstico dentro del espectro de la esquizofrenia, donde las alucinaciones auditivas son uno de los síntomas más característicos.

Un estudio reciente logró arrojar luz sobre este enigma: los investigadores describieron un mecanismo cerebral que explica por qué ciertas personas llegan a percibir esas voces como si fueran absolutamente reales. El análisis se centró en cómo el cerebro distingue entre la voz interna y la externa, y qué ocurre cuando ese delicado sistema de diferenciación falla.

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Nueva Gales del Sur (Sídney), escuchar voces sin un origen físico resulta más común en individuos con esquizofrenia.

Según el informe, un alto porcentaje de personas con este diagnóstico presenta alucinaciones auditivas, donde perciben voces o palabras como si tuvieran un origen externo. El fenómeno se desarrolló como una línea central de investigación en neurociencias.

El equipo dirigido por T. Whitford reclutó a 142 participantes para analizar la actividad cerebral durante tareas de imaginación verbal. Según los datos compartidos por el portal Psicología y Mente, el experimento se realizó con electroencefalografía.

Cada participante escuchaba sonidos a través de auriculares y debía imaginar palabras en su mente cuando se reproducían sílabas específicas, sin saber si estas coincidirían con lo que escuchaban. Los investigadores midieron la respuesta de la corteza auditiva mientras intentaban identificar la diferencia entre los estímulos internos y externos.

La investigación abre nuevas vías
La investigación abre nuevas vías para el diagnóstico y tratamiento de la esquizofrenia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los resultados comunicados, el cerebro de las personas que no tenían antecedentes de esquizofrenia reaccionó ante la coincidencia entre la voz interna imaginada y el sonido externo real con una reducción en la actividad de la corteza auditiva.

Este patrón indicó que el cerebro identificó ese estímulo como propio y lo procesó como algo auto-generado. La información apoya la teoría de que la neurociencia usa señales internas para avisar al sistema auditivo y distinguir lo interno de lo externo.

Sin embargo, en el grupo que había experimentado alucinaciones auditivas recientes, la corteza auditiva mostró un aumento de actividad cuando coincidían los estímulos. De acuerdo con los autores, esto sugiere que el mecanismo cerebral que debería “avisar” sobre la procedencia interna de un sonido no opera correctamente.

Por lo tanto, una persona podría interpretar su propio pensamiento como si se tratara de una voz externa.

Para el grupo que tenía un diagnóstico del espectro esquizofrénico, pero no había vivido alucinaciones auditivas en la última semana, los patrones observados se ubicaron entre las respuestas del grupo control y el grupo con alucinaciones recientes.

Según los autores, esto refuerza la idea de que la experiencia de oír voces responde a fallas puntuales en el sistema cerebral de procesamiento auditivo.

El hallazgo explica por qué
El hallazgo explica por qué algunas personas perciben pensamientos como voces externas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio enfatizó que toda persona tiene una voz interior, presente en los momentos de diálogo interno, planificación y reflexión. Según la evidencia científica, pensar activa las mismas regiones cerebrales implicadas en el habla.

No obstante, el cerebro cuenta con un mecanismo ajustado para diferenciar entre pensamientos propios y voces ajenas. Una alteración en este mecanismo puede originar la confusión entre el pensamiento interno y la percepción de una voz externa, lo que permite comprender por qué algunas personas escuchan voces que en realidad no existen fuera de su mente.

Esta nueva comprensión no solo ayuda en la explicación del fenómeno. De acuerdo con los autores, podría servir como biomarcador para la detección temprana de la psicosis.

Según el estudio, la actividad cerebral diferenciada detectada por electroencefalografía podría funcionar como herramienta diagnóstica en el futuro. Hasta el momento, no existía ningún recurso que permitiera identificar la probabilidad de desarrollar alucinaciones auditivas a través de mediciones objetivas.

Además, los investigadores destacaron la oportunidad que brinda esta información para crear nuevas estrategias de intervención clínica. Si los profesionales logran entender el origen exacto de las voces escuchadas, será posible diseñar terapias adaptadas específicamente para quienes experimentan este síntoma.

La identificación del fallo en la predicción sensorial refuerza la idea de intervenir directamente en la actividad neuronal involucrada en la diferenciación entre lo interno y lo externo.

El estudio revela cómo el
El estudio revela cómo el cerebro distingue entre la voz interna y los sonidos reales (Freepik)

El estudio publicado por Whitford, Chung, Griffiths y colaboradores en Schizophrenia Bulletin ofreció evidencia clara sobre el funcionamiento del mecanismo cerebral en casos con y sin alucinaciones auditivas. Según las conclusiones, el principal problema para quienes oyen voces surge al atribuir erróneamente los propios pensamientos a una fuente exterior.

El análisis de la voz interna demostró que el sistema cerebral cuenta con una señal de aviso para marcar los pensamientos propios. Un fallo en esta señal puede producir la interpretación de una voz interna como externa, lo que permite experimentar alucinaciones.

La investigación, además, propone ciertas tareas de medición en laboratorio como base para el diagnóstico y el seguimiento de personas en riesgo.

Las implicancias clínicas de este avance resultan amplias. Cualquier avance en la identificación precisa del origen de las alucinaciones podría mejorar el pronóstico y la calidad de vida de las personas con esquizofrenia y condiciones relacionadas. Los investigadores destacaron que la exploración de estos biomarcadores y mecanismos abre un camino para el desarrollo de herramientas objetivas y personalizadas en salud mental.

Temas Relacionados

EsquizofreniaAlucinaciones auditivasNeurocienciaCorteza auditivaElectroencefalografíaNewsroom BUE

Últimas Noticias

El sencillo hábito recomendado por especialistas que fortalece el cuerpo y previene molestias musculares

Un gesto cotidiano avalado por fisioterapeutas y respaldado por estudios tiene el potencial de transformar la salud física, mejorar la movilidad y reducir dolores sin necesidad de rutinas

El sencillo hábito recomendado por

Quién fue George F. Smoot, el físico estadounidense que ganó el Nobel por mostrar cómo comenzó el universo

El físico estadounidense falleció en París a los 79 años, dejando un legado decisivo en la cosmología moderna. Con el proyecto COBE de la NASA logró captar la radiación de fondo del Big Bang, hallazgo que Stephen Hawking describió como “el mayor descubrimiento del siglo”

Quién fue George F. Smoot,

Un edulcorante común podría ayudar a regenerar el cabello, según un nuevo estudio experimental

Investigadores descubren que una sustancia presente en una planta utilizada como sustituto del azúcar, combinada con minoxidil y microagujas, logra restaurar el crecimiento capilar en modelos animales, lo que abre nuevas posibilidades para tratar la alopecia

Un edulcorante común podría ayudar

El sueño insuficiente afecta la salud y el desarrollo de niños y adolescentes

Un creciente número de menores no duerme lo necesario para su edad, lo que impacta en el crecimiento, el rendimiento escolar y el bienestar emocional, según especialistas y consensos médicos recientes

El sueño insuficiente afecta la

La ciencia revela el papel crucial del microbioma infantil en la salud mental y física

Expertos internacionales destacan cómo dicha conformación en los primeros 1.000 días de vida influye en el bienestar a largo plazo, desde el sistema inmunológico hasta el desarrollo cerebral y la prevención de enfermedades

La ciencia revela el papel
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caputo va al bunker de

Caputo va al bunker de LLA a esperar los resultados y aún no se definieron los cambios en el equipo de Economía

¿La inflación se aceleró en octubre?: qué pasará con los precios a pesar del bajo traslado de la suba del dólar

Máximo Kirchner viaja a La Plata y estará en el búnker de Fuerza Patria para esperar los resultados

Seis estrategias para controlar la ira y proteger el bienestar emocional, según expertos

A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones legislativas nacionales 2025

INFOBAE AMÉRICA
UNICEF alertó que el avance

UNICEF alertó que el avance del huracán Melissa pone en riesgo a 1,6 millones de niños en todo el Caribe

El arte autóctono y el contemporáneo de la Amazonía toman el museo etnográfico de París

India y China reanudaron los vuelos directos tras cinco años de tensiones fronterizas

Argentina ante una elección legislativa clave para el gobierno de Javier Milei

La respuesta de María Corina Machado al despliegue de EEUU en el Caribe: “Maduro inició la guerra, el presidente Trump la está terminando”

TELESHOW
La noche divertida de Oriana

La noche divertida de Oriana Sabatini en la boda de Diego Schwartzman y Eugenia De Martino: look embarazada y amigas

El romántico saludo de Wanda Nara a Martín Migueles por su cumpleaños: “Cómo no me voy a enamorar”

Murió a los 66 años Claudia Schijman, actriz de El Eternauta y Buenos Vecinos

Tini Stoessel enfrentó las críticas por su llanto viral y aconsejó a sus seguidores: “No se dejen condicionar”

Mirtha Legrand votó en las Elecciones 2025 y la recibieron con aplausos: “Me vestí con los colores de la patria”