Ciencia

Los nuevos tratamientos que buscan ralentizar el avance del Alzheimer, según estudios clínicos

Investigaciones recientes, citadas por New Scientist, muestran que algunos medicamentos lograrían retrasar la progresión de esta forma de demencia, aunque no revierten el daño ni representan una cura definitiva para quienes la padecen

Por Mirko Racovsky

Guardar
Los avances científicos y tecnológicos
Los avances científicos y tecnológicos marcan un nuevo paradigma en el tratamiento de la demencia (Imagen ilustrativa Infobae)

La demencia enfrentaría un cambio de paradigma por avances científicos y tecnológicos que prometen transformar la vida de quienes la padecen. Nuevos tratamientos innovadores capaces de ralentizar el progreso del Alzheimer, junto con desarrollos como la realidad virtual y la inteligencia artificial, están abriendo posibilidades inéditas para pacientes y familias, según reporta New Scientist.

Medicamentos para el Alzheimer: un avance tras décadas de espera

En el terreno de los tratamientos farmacológicos, el panorama ha comenzado a cambiar tras décadas de avances lentos. Por primera vez, afirman que existen medicamentos que logran ralentizar el avance del Alzheimer, la forma más común de demencia. Estos fármacos actúan eliminando placas de amiloide en el cerebro y se basan en la hipótesis de la cascada amiloide formulada por los investigadores John Hardy y Gerald Higgins en 1989, con apoyo de Alzheimer’s Society.

Aunque estos tratamientos no revierten el daño ni curan la enfermedad, Richard Oakley, director asociado de Investigación e Innovación de Alzheimer’s Society, destaca que “han demostrado ralentizar la progresión de la enfermedad”.

Un estudio publicado en junio identificó 182 ensayos clínicos en curso que evalúan 138 fármacos, de los cuales unos 30 se encuentran en fase tres, la última etapa antes de la aprobación. Además de los tratamientos dirigidos al amiloide, otros ensayos exploran dianas como la proteína tau, los receptores de neurotransmisores y la inflamación.

Nuevos medicamentos logran ralentizar el
Nuevos medicamentos logran ralentizar el avance del Alzheimer, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología también está desempeñando un papel crucial en la mejora de la calidad de vida de las personas con demencia. Alzheimer’s Society colabora con empresas y emprendedores para fomentar soluciones innovadoras.

Un ejemplo es Recreo VR, que ha desarrollado un visor de realidad virtual adaptado a las necesidades de estos pacientes, quienes suelen rechazar dispositivos convencionales. Gracias a su diseño ligero y amigable, aproximadamente el 85% de los usuarios pueden utilizarlo.

Oakley explica que esta tecnología permite a los pacientes revivir lugares significativos de su pasado, como antiguos hogares o vacaciones familiares, lo que ha propiciado que personas que llevaban meses sin hablar comiencen a compartir recuerdos con sus cuidadores.

Inteligencia artificial y diagnóstico temprano

La inteligencia artificial y el aprendizaje automático también se perfilan como herramientas capaces de transformar el campo de la demencia a un ritmo acelerado. Paresh Malhotra, neurólogo y jefe de la División de Neurología en Imperial College London, señala que “hay desarrollos en marcha, especialmente en torno al aprendizaje automático y la IA, que tienen el potencial de transformar el campo más rápido de lo que puedo imaginar”, según recogió New Scientist.

La inteligencia artificial y el
La inteligencia artificial y el aprendizaje automático prometen revolucionar el tratamiento de la demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico precoz y preciso constituye otro de los grandes retos. Aunque las pruebas escritas de memoria permiten confirmar la presencia de demencia, solo el 2% de los pacientes accede a exámenes avanzados, como las tomografías por emisión de positrones (PET), que identifican el tipo específico de demencia.

Oakley subraya la importancia de ampliar el acceso a diagnósticos precisos y oportunos. En este sentido, la introducción de pruebas sanguíneas podría marcar un antes y un después. Malhotra afirma que “lo que marcará una gran diferencia en el próximo año o dos es la introducción de análisis de sangre”, que ofrecen una alternativa económica y no invasiva para apoyar el diagnóstico.

Nuevos biomarcadores sanguíneos y el futuro de la detección

Para facilitar esta innovación, Alzheimer’s Society, Alzheimer’s Research UK y la organización People’s Postcode Lottery financian el Blood Biomarker Challenge, cuyo objetivo es recabar la información necesaria para incorporar un marcador sanguíneo sencillo en el sistema sanitario británico.

Dos estudios lideran este esfuerzo: READ-OUT, dirigido por Vanessa Raymont en la Universidad de Oxford, que analiza un amplio panel de biomarcadores, y ADAPT, a cargo de Jonathan Schott y Ashvini Keshavan en University College London, centrado en la proteína p-tau217, que aumenta en sangre durante el desarrollo del Alzheimer.

La proteína p-tau217 en sangre
La proteína p-tau217 en sangre se asocia con el desarrollo del Alzheimer, según investigaciones recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La esperanza es que la medición de p-tau217 facilite el diagnóstico y permita identificar rápidamente a quienes requieren pruebas adicionales. Malhotra asegura que la fiabilidad de estas pruebas ya está demostrada, y los nuevos estudios buscan definir cómo integrarlas en la práctica clínica.

La detección temprana resulta fundamental, ya que los tratamientos modificadores de la enfermedad son más eficaces en las primeras etapas. Además, un diagnóstico precoz permite a los pacientes acceder a cuidados y apoyo, así como planificar su futuro.

Oakley destaca que esto posibilita a las personas decidir sobre su atención domiciliaria o el momento de ingresar en una residencia, lo que reduce la probabilidad de crisis que requieran intervenciones de emergencia.

El apoyo a pacientes y familias constituye otro pilar de la labor de Alzheimer’s Society. La organización ofrece servicios como comunidades online, líneas telefónicas de ayuda y grupos sociales, además de promover la concienciación social para que las personas con demencia puedan llevar vidas más plenas.

La medición de p-tau217 podría
La medición de p-tau217 podría revolucionar el diagnóstico temprano del Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es frenar el impacto devastador de la enfermedad. Aunque la cura definitiva aún parece lejana, Oakley sostiene que retrasar la aparición de los síntomas y ralentizar el avance de la enfermedad podría convertir la demencia en una condición crónica manejable.

Una enfermedad potencialmente gestionable

Las perspectivas de futuro evocan la transformación experimentada en el tratamiento del VIH, hoy una enfermedad que es posible controlar. Malhotra considera que el abordaje del Alzheimer podría evolucionar de manera similar.

“En unos años, un diagnóstico de demencia podría dejar de ser el principio del fin para convertirse en una condición que se puede gestionar”, afirma el especialista en declaraciones recogidas por New Scientist.

Con la investigación y la innovación avanzando a un ritmo sin precedentes, Oakley vislumbra un futuro en el que el Alzheimer se gestione como una enfermedad crónica y donde organizaciones como Alzheimer’s Society lideren este progreso, tal como destaca New Scientist en su análisis.

Temas Relacionados

DemenciaAlzheimerAlzheimer’s SocietyTratamientos innovadoresInteligencia artificialDiagnóstico precozNew ScientistNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Por qué el entrenamiento de resistencia protege el sistema inmunitario frente al envejecimiento

Investigaciones recientes evidencian que años de actividad física moldean respuestas inmunes menos inflamatorias y más eficientes, una estrategia esencial ante el avance de enfermedades crónicas asociadas a la edad

Por qué el entrenamiento de

Cómo es el proceso para donar órganos: pasos y consejos fundamentales

En el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, la atención se centra en el recorrido que permite transformar la vida de pacientes a través de una decisión. Qué dicen los expertos

Cómo es el proceso para

¿El cerebro de los hombres se encoge más rápido que el de las mujeres? Esto reveló un estudio sobre Alzheimer

Una investigación internacional examinó más de 12 mil resonancias magnéticas para determinar cómo progresa la reducción del volumen cerebral en ambos sexos y si hay relación con la enfermedad

¿El cerebro de los hombres

Un nuevo método de diagnóstico temprano podría revolucionar la detección y tratamiento de la escoliosis: las claves del avance

Un estudio, realizado en modelos animales, permitió identificar una señal que podría anticipar la aparición de esta enfermedad y facilitar intervenciones menos invasivas

Un nuevo método de diagnóstico

Las muertes por enfermedades del corazón aumentan hasta 41% durante olas de calor en Argentina

Así lo reveló un estudio realizado por científicos del CONICET. Qué encontraron al analizar datos en 21 ciudades y cuáles son sus recomendaciones

Las muertes por enfermedades del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Asesinaron a un preso en

Asesinaron a un preso en un penal de Salta y hay cinco sospechosos identificados

Un adolescente mató a cuchillazos al ex novio de su mamá para defenderla

Encontraron el cuerpo de una joven que estuvo días desaparecida en Chaco e investigan el caso como femicidio

Macabro hallazgo en Mar del Plata: encontraron un cráneo humano e investigan el caso

Arrestaron a dos mujeres por asesinar a un hombre en medio de una pelea por unos terrenos en Virrey del Pino

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky denunció que Rusia atacó

Zelensky denunció que Rusia atacó infraestructuras energéticas, ferroviarias e instalaciones civiles en varias regiones de Ucrania

Murió el sacerdote que en 2018 fue atacado con ácido por una mujer que se declaró “enamorada de Rosario Murillo”

¿Podría Honduras restablecer relaciones con Taiwán?

Trump asistirá a la firma ceremonial del acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya durante la próxima cumbre de la ASEAN

Taiwán reportó un promedio de 2,8 millones de ciberataques diarios desde comienzos de 2025

TELESHOW
La chicana de Maxi López

La chicana de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Cuando estaba casado era todo congelado”

Lorna, la fan de Susana Giménez, sobre su autismo con hiperfoco: “Ella me prestó atención sin saber que yo era distinta”

Así arrancó MasterChef Celebrity: la presentación de los famosos y las figuras que ganaron el primer desafío

Nicolás Behringer es el ganador de La Voz Argentina 2025: el momento de su gran consagración

La apuesta de Juli Poggio por un emprendimiento asociada con sus padres: “Me encanta invertir, sino tengo la plata ahí muerta”