Ciencia

La ciencia detrás del misterio de olvidar constantemente el lugar donde se estacionó el auto

Investigaciones muestran cómo la mente prioriza información útil, las causas de la confusión al estacionar y los métodos recomendados para reforzar la capacidad de recordar ubicaciones

Por Brisa Bujakiewicz

Olvidar dónde estacionaste el auto
Olvidar dónde estacionaste el auto es una experiencia común que no siempre indica un problema de memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una persona olvida con frecuencia el sitio donde estacionó su auto, experimenta una situación común que afecta a muchas personas en diferentes momentos y lugares. Este olvido puede ocurrir en estacionamientos grandes o conocidos, tanto en días rutinarios como en actividades especiales. El fenómeno puede presentarse a cualquier edad, aunque la preocupación por la memoria suele aumentar con el paso de los años o bajo condiciones de estrés.

Según especialistas citados por AS, olvidar la localización del vehículo se relaciona con diversos factores de la memoria humana. Hay lapsos usuales que forman parte de la vida diaria, y muchas personas emplean distintas técnicas para no olvidar información importante. Algunas recurren a agendas o aplicaciones del teléfono para registrar datos relevantes, lo que demuestra que la memoria necesita refuerzos constantes para no fallar en tareas sencillas.

El cerebro prioriza la información
El cerebro prioriza la información útil y descarta detalles innecesarios, según teorías psicológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con teorías psicológicas recogidas por Science Teaching, la memoria no funciona como una cámara que graba y reproduce todo lo vivido. El olvido actúa como un mecanismo útil que permite razonar y utilizar el conocimiento general, descartando detalles innecesario.

El psicólogo Hermann Ebbinghaus, a finales del siglo XIX, investigó el funcionamiento de la memoria y describió la llamada curva del olvido. Según Journals Plos, esta curva muestra que la mayoría de la información se pierde poco después de ser adquirida, sobre todo durante las primeras horas. Lo que permanece unos días en la memoria es más probable que ya no se olvide.

La curva del olvido muestra
La curva del olvido muestra que la mayoría de los recuerdos se pierden poco después de ser adquiridos (AAP - autos)

El establecimiento y la pérdida de recuerdos ocurren en función de la actividad cerebral y los hábitos de almacenamiento de la información. Según la investigadora Elisabeth Loftus, citada por AS, existen cuatro grandes teorías que explican los motivos del olvido.

La primera explora la interferencia: cuando recuerdos similares, como el lugar de estacionamiento de días anteriores, dificultan la recuperación de la ubicación actual. Cuanto más parecidas resulten dos experiencias, mayor será la posibilidad de confusión.

La interferencia entre recuerdos similares
La interferencia entre recuerdos similares dificulta recordar la ubicación exacta del auto (REUTERS/Go Nakamura To match Special Report CHINA-AUTOS/OVERSUPPLY)

Otra teoría señala que los cambios físicos y químicos en el cerebro determinan la capacidad de recordar. Si una persona olvida un dato que aprendió semanas atrás, la memoria sobre ese contenido ya se habrá deteriorado, con independencia de lo que haya aprendido después. Sin embargo, la memoria a largo plazo puede mantener la información, aunque no siempre se presenta accesible de inmediato. Muchos recuerdan detalles generales, pero les cuesta evocar los específicos; el cerebro prioriza aquello útil para el futuro.

Cabe destacar el papel de las señales de recuperación. Según difundió Science Teaching, a veces la información permanece disponible, pero solo se puede recuperar si existen estímulos o contextos asociados. El ejemplo clásico es el aroma de un perfume, capaz de activar el recuerdo de una experiencia concreta. La falta de esas señales justifica el olvido temporal de hechos cotidianos, como dónde quedó el automóvil.

La interferencia entre recuerdos similares
La interferencia entre recuerdos similares dificulta recordar la ubicación exacta del auto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El olvido no siempre obedece a la desaparición definitiva de la información, sino a la dificultad para localizar el dato concreto entre los recuerdos. La ciencia documentó casos excepcionales de personas con memoria prodigiosa, como Solomon Shereshevsky o Kim Peek. Aunque estas personas casi nunca olvidan, suelen presentar dificultades para aplicar lo aprendido en situaciones nuevas y tienden a aferrarse a los detalles.

Según expertos citados por AS, el olvido permite razonar y combinar información de experiencias diferentes. Esto ayuda a aplicar conocimientos en circunstancias inéditas. En ese proceso, los recuerdos pierden detalles individuales para transformarse en información más útil y generalizada. Por ejemplo, pocas personas recuerdan con precisión cuándo y dónde aprendieron ciertas competencias, pero las integran en su vida diaria de forma automática.

Las señales de recuperación, como
Las señales de recuperación, como estímulos o contextos asociados, facilitan recordar dónde se estacionó el vehículo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el punto de vista práctico, algunas estrategias pueden reducir los olvidos relacionados con la ubicación del coche. Según Ochsner Health, evitar la multitarea y prestar atención plena durante el estacionamiento mejora la formación del recuerdo.

Asimismo, utilizar tecnología, como tomar una fotografía del estacionamiento o usar aplicaciones móviles para registrar la posición, resulta una solución fácil. También puede ser útil dividir la información en partes manejables, crear acrónimos para recordar pisos o secciones o recurrir a asociaciones visuales insólitas para retener datos poco llamativos.

El olvido permite al cerebro
El olvido permite al cerebro razonar y aplicar conocimientos en situaciones nuevas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, mantener una buena calidad de sueño y una dieta adecuada favorece la memoria. Ochsner Health destaca que el cerebro necesita descanso y nutrientes óptimos para funcionar de manera eficiente. Dormir las horas recomendadas y evitar el uso excesivo de dispositivos electrónicos antes de ese momento ayuda a consolidar los recuerdos.

