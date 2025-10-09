Desarrollan un método eficaz y sostenible para eliminar uno de los gases más nocivos para el planeta

Un avance científico introduce un método sencillo, eficaz y sostenible para neutralizar un gas clave en el calentamiento global (Paderborn University)

La eliminación eficaz del óxido nitroso (N₂O) se consolidó como uno de los grandes retos para la protección ambiental y la lucha contra el cambio climático. Este gas es considerado uno de los agentes más nocivos para la atmósfera tanto por su capacidad para retener el calor como por su efecto destructivo sobre la capa de ozono.

Durante décadas, la ciencia buscó tecnologías que permitan neutralizarlo o reducir sus emisiones, pero los avances habían sido limitados por cuestiones de costo, eficiencia y sostenibilidad.

Recientemente, un equipo de la Universidad de Paderborn anunció el desarrollo de un nuevo proceso que transforma el N₂O en sustancias completamente inocuas para el medioambiente. Lo más destacado de este método es que logra operar a bajas temperaturas y no requiere metales raros o costosos, lo que lo convierte en una propuesta innovadora.

Este avance representa una oportunidad para que sectores industriales y agrícolas puedan reducir su huella climática sin recurrir a métodos complejos ni materiales difíciles de conseguir.

La composición del aire determina la estabilidad climática; pequeños cambios en gases poco conocidos pueden tener grandes consecuencias (NASA)

Óxido nitroso: un enemigo silencioso y difícil de combatir

A pesar de que el óxido nitroso no es de los gases muy conocidos, como el dióxido de carbono (CO₂), sus efectos sobre el clima y la atmósfera son mucho más pronunciados. Se estima que es responsable de alrededor de un 6% del calentamiento global.

Su capacidad para retener el calor es 265 veces mayor que la del CO₂, de acuerdo con la Universidad de Paderborn. Además, tiene la particularidad de permanecer en la atmósfera durante décadas.

Desde la revolución industrial, la concentración de este gas se incrementó un 20%. La principal razón de este aumento se debe a ciertas actividades humanas, como la agricultura intensiva (por el uso de fertilizantes nitrogenados), algunos procesos industriales y aplicaciones médicas. Una vez liberado, el N₂O puede contribuir a la degradación de la capa de ozono cuando alcanza la estratósfera, lo que potencia todavía más su impacto ambiental.

Hasta hace poco, la eliminación del óxido nitroso a gran escala solamente era posible a través de catalizadores metálicos, como los basados en platino, rodio o paladio. Estos materiales presentan problemas importantes: su extracción puede generar impactos ambientales, su precio es elevado y su duración limitada en condiciones industriales.

Por eso, encontrar alternativas más sostenibles y económicas se había transformado en una prioridad para químicos y especialistas en tecnología ambiental. “Para frenar el cambio climático, necesitamos nuevas formas de combatir los gases de efecto invernadero”, afirmó el profesor Jan Paradies, quien conduce el equipo de investigación.

El proceso innovador transforma el óxido nitroso, altamente nocivo, en nitrógeno líquido seguro y versátil para múltiples aplicaciones (Paderborn University)

Una solución basada en la química del fósforo

El grupo dirigido por Paradies apostó por una línea experimental diferente: en vez de recurrir a metales, utilizó compuestos de fósforo como “ayudantes” en la transformación del N₂O.

Estos compuestos funcionan facilitando la descomposición del óxido nitroso en dos productos: nitrógeno molecular —componente del aire que respiramos— y un compuesto de fósforo que puede restaurarse fácilmente para volver a usarse en el ciclo. Lo más relevante es que este método es limpio, ya que evita residuos peligrosos o sustancias contaminantes.

Según los experimentos realizados en laboratorio, el proceso de conversión es rápido y se mantiene eficiente incluso a temperaturas bajas. No requiere equipos de alta complejidad ni grandes cantidades de energía, lo que reduce de modo considerable tanto los costos como el impacto ambiental. Los materiales se regeneran con facilidad, gracias a una reacción adicional sencilla, y pueden emplearse repetidas veces sin perder eficacia.

Las pruebas llevadas a cabo con el método desarrollado por la Universidad de Paderborn permitieron eliminar más del 95% del óxido nitroso presente bajo las condiciones de estudio. Esto demuestra que la propuesta es viable en escenarios reales donde contar con catalizadores metálicos sería inviable por motivos económicos, técnicos o ecológicos.

El sistema no solo resuelve el problema del N₂O generado por actividades humanas, también ofrece ventajas adicionales: el nitrógeno, producto final del proceso, es un gas seguro y, tras su captura, puede destinarse incluso a la producción de fertilizantes, contribuyendo así a la economía circular.

Perspectivas y futuro de la innovación

El aprovechamiento del nitrógeno obtenido permitiría crear insumos agrícolas, cerrando así el ciclo del químico y reduciendo el impacto ambiental (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

La nueva estrategia desarrollada por el equipo de Paradies se perfila como una posible solución para industrias que necesitan reducir sus emisiones de óxido nitroso, pero que no quieren asumir los costos ni las limitaciones asociadas a los catalizadores metálicos.

El avance destaca por su capacidad para operar de manera sostenida, mostrando una reducción eficiente de las emisiones en periodos prolongados.

El método ofrece aplicaciones tanto en plantas industriales como en el sector agrícola, donde la reducción inmediata de emisiones de gases de efecto invernadero es una meta urgente. Al centrarse en materiales abundantes y simples, facilita la adopción de la tecnología en países y regiones con recursos limitados.

Esta investigación evidencia que las alternativas sostenibles y accesibles no solo son posibles, sino que pueden competir con las tecnologías tradicionales en eficiencia y resultados. El trabajo del grupo liderado por Paradies en la Universidad de Paderborn aporta soluciones concretas para la protección del clima y al mismo tiempo abre nuevas rutas hacia una química más responsable, eficaz y comprometida con el futuro del planeta.