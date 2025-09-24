Cuál es la fruta que los expertos recomiendan para impulsar el desarrollo de las defensas en los bebés

La diversidad de frutas en la alimentación infantil es clave para el desarrollo de defensas y la salud a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al pensar en los primeros sólidos, la recomendación parecería obvia: manzana, banana y pera encabezan la lista de frutas elegidas por padres y pediatras para el inicio de la alimentación complementaria. Sin embargo, la ciencia empieza a señalar un cambio de foco y descubrir el valor oculto de ciertos alimentos menos habituales en la mesa de los más chicos.

Una nueva investigación pone en el centro de la escena a una fruta colorida y accesible, que puede convertirse en la clave para reforzar el sistema inmunológico y acompañar el desarrollo desde los primeros meses.

Más allá de las frutas clásicas: una alternativa con potencial oculto

Introducir alimentos sólidos suele significar precaución y preferencia por lo conocido. Las manzanas, con su textura y bajo riesgo alérgico, aportan fibra y vitamina C para una digestión sana. Las peras ayudan a regular el tránsito intestinal y las bananas, ricas en potasio, son un clásico por su sabor y suavidad.

Sin embargo, existe una fruta habitual en las góndolas que muchas veces no figura entre los primeros alimentos del bebé, pese a su impresionante potencial para fortalecer el sistema inmunológico.

Cada fruta aporta nutrientes únicos: la variedad potencia la salud intestinal y la educación del paladar en la infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos meses, un estudio de la Universidad de Colorado Anschutz arrojó luz sobre el papel de los arándanos en la alimentación infantil. El ensayo, difundido por Newsweek y publicado en revistas científicas, se diseñó como doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo, lo que aporta rigurosidad a sus conclusiones.

Durante la investigación, 61 bebés de Denver, Colorado —con edades entre cinco y doce meses— recibieron diariamente polvo de arándanos liofilizados o un placebo, manteniendo sin cambios el resto de sus comidas.

Los datos de muestras de sangre y heces recogidas durante el seguimiento permitieron analizar el impacto de esta fruta en la microbiota intestinal, los marcadores inmunológicos y la evolución de síntomas alérgicos.

Arándanos y defensas desde la primera infancia

Los bebés que consumieron arándanos mostraron mejoras en síntomas previos de alergias, reducción de la inflamación y una respuesta inmunológica más fuerte.

La investigación destaca el impacto positivo de los arándanos en la microbiota intestinal y la reducción de síntomas alérgicos en lactantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los puntos clave del estudio fue la modificación positiva de la microbiota intestinal, considerada esencial en la protección ante enfermedades. Para los investigadores, “unos pocos arándanos al día podrían marcar la diferencia en el apoyo a la salud a largo plazo”, como destacó la experta de la institución, Minghua Tang.

El equipo recomienda que, para los lactantes pequeños, los arándanos se ofrezcan como puré y, en niños mayores, triturados o cortados en trozos muy pequeños, evitando así cualquier riesgo de asfixia.

Frutas y sus beneficios en el desarrollo infantil

El universo nutricional de las frutas ofrece mucho más para los primeros pasos de los niños. La Academia Americana de Pediatría recomienda iniciar la alimentación complementaria con frutas variadas, ricas en vitaminas, fibra y minerales.

Manzana. Aporta pectina y vitamina C, potenciando la barrera antioxidante y facilitando la digestión.

Banana. Favorece el desarrollo neuromuscular gracias a su potasio y suministro de energía de rápida absorción.

Pera. Fácil de digerir y aliada para mantener el tránsito intestinal, interesante para bebés con tendencia al estreñimiento.

Mandarina y naranja. Ricas en vitamina C y ácido fólico, fortalecen las defensas y aportan antioxidantes.

Ciruela. Ideal para combatir el estreñimiento, gracias a su contenido en fibra y sorbitol.

Kiwi. Fuente de vitamina E y antioxidantes, aunque su introducción debe ser gradual por el potencial alérgico.

La alimentación temprana es una oportunidad para fortalecer el sistema inmunológico y descubrir aliados ocultos para el bienestar infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada fruta aporta nutrientes únicos: la diversidad es fundamental para el desarrollo de la microbiota y la educación del paladar. Alternar opciones, siempre bajo supervisión pediátrica y ajustando las formas según la edad, permitirá maximizar los beneficios para la salud y evitar riesgos.

Alimentación temprana: bases para una vida sana

La evidencia recogida por la Universidad de Colorado Anschutz refuerza la importancia de considerar nuevas frutas en la alimentación complementaria.

El arándano sale del fondo del escenario y se convierte en un protagonista inesperado para las defensas de los bebés, sumándose a las opciones tradicionales como una forma sencilla y segura de potenciar el sistema inmunológico y la salud intestinal desde los primeros meses.

El consejo principal para padres y cuidadores es no subestimar el poder de la variedad: cada fruta, introducida cuidadosamente y de la manera adecuada, puede dejar una huella positiva en la salud a largo plazo.

De este modo, la alimentación temprana se convierte en una oportunidad para descubrir aliados ocultos y, sin abandonar los sabores de siempre, apostar por aquellos que la ciencia comienza a revelar como esenciales para el futuro bienestar infantil.