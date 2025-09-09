Cómo el sistema inmune puede dañar el corazón después de un infarto, según un estudio

Investigadores identifican una proteína inmunitaria que perfora células cardíacas tras un infarto, aumentando el riesgo de arritmias fatales (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Sabías que, tras un infarto, el propio sistema inmunológico puede dañar el corazón? Investigadores del Massachusetts General Hospital identificaron una proteína del sistema inmune que, al aumentar en el organismo después de un infarto de miocardio, perfora las membranas de las células cardíacas y favorece la aparición de arritmias ventriculares graves.

Este hallazgo, publicado en la revista Science, no solo ayuda a comprender mejor las causas de la muerte súbita cardíaca, sino que abre nuevas puertas para desarrollar tratamientos específicos que podrían evitar algunas de las complicaciones más peligrosas tras un ataque al corazón. El futuro de la cardiología podría cambiar gracias a este descubrimiento.

¿Qué ocurre en el corazón tras un infarto?

El estudio, liderado por Nina Kumowski y Matthias Nahrendorf, señala que los neutrófilos―un tipo de glóbulos blancos, protagonistas en la defensa del cuerpo―fabrican una proteína llamada molécula similar a resistina gamma.

El hallazgo abre nuevas vías terapéuticas para prevenir complicaciones graves y muerte súbita tras un ataque al corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de un infarto, los neutrófilos se concentran en la zona dañada del corazón y elevan la producción de esta molécula, que abre orificios en la membrana de las células cardíacas. Esta acción interrumpe el ritmo normal del corazón y facilita arritmias peligrosas como la taquicardia y la fibrilación ventricular, ambas asociadas a un muy alto riesgo de muerte súbita.

Después de un infarto, cuando una arteria coronaria se tapa, las células del músculo cardiaco se quedan sin oxígeno y comienzan a morir. En ese momento crítico, el corazón pierde su capacidad para mantener un ritmo estable.

La taquicardia ventricular se caracteriza por latidos demasiado rápidos, mientras que la fibrilación ventricular ocurre cuando el ritmo se vuelve caótico. Ambas condiciones pueden provocar paro cardíaco en minutos, y la mayoría de los casos suceden en las primeras 48 horas tras el infarto, justo cuando el tejido está invadido por células inmunitarias.

¿Por qué es relevante este descubrimiento para el tratamiento del infarto?

El equipo planea desarrollar terapias específicas para neutralizar la proteína y reducir daños cardíacos tras un infarto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo observó que los neutrófilos aumentan la actividad de un gen llamado Retnlg y producen en mayor cantidad la molécula similar a resistina gamma. En análisis de tejidos humanos con infarto, también se detectó mayor presencia del gen homólogo, RETN. Según Kumowski, la proteína producida por los neutrófilos “perfora las células cardíacas y favorece arritmias peligrosas y la muerte celular en el corazón”.

Para demostrarlo, aplicaron una batería de técnicas avanzadas: análisis genéticos, imágenes de alta resolución y pruebas en modelos animales y celulares. El experimento más llamativo fue eliminar la proteína en ratones modificados genéticamente. En estos animales, la probabilidad de sufrir arritmias tras un infarto se redujo hasta doce veces con relación a los ratones normales. El resultado indica que esta proteína tiene un papel central en la desestabilización eléctrica del corazón tras un infarto.

Las implicaciones de este avance son amplias. Hasta ahora, los tratamientos se enfocan principalmente en reabrir la arteria bloqueada y en suprimir la respuesta del sistema inmunológico de forma general. Sin embargo, comprender cómo las células inmunitarias pueden contribuir directamente a las arritmias permite pensar en terapias mucho más específicas, con menos efectos secundarios no deseados.

El avance permite pensar en tratamientos inmunitarios más precisos, con menos efectos secundarios para pacientes cardíacos (Imagen ilustrativa Infobae)

“Si logramos tratar objetivos concretos, podremos reducir los efectos secundarios no deseados y aprovechar todo el potencial de la modulación inmunitaria en las enfermedades cardiovasculares”, explicó el equipo.

Entre los próximos pasos, los investigadores planean buscar métodos para neutralizar esta proteína y evaluar si eso reduce el tamaño del infarto y la cantidad de arritmias, primero en animales y después en personas. Además, quieren analizar si también es importante en otras enfermedades caracterizadas por la acción de los neutrófilos.

Este hallazgo podría tener un alcance aún mayor. Los resultados sugieren que esta proteína podría estar relacionada con enfermedades donde los neutrófilos juegan un papel clave, lo que abre nuevas líneas de investigación en inmunología y medicina traslacional.