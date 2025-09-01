Ciencia

La primavera en el AMBA podría ser más calurosa que lo habitual, según el informe trimestral del SMN

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para septiembre, octubre y noviembre anticipa cambios relevantes en los patrones climáticos, con zonas que podrían experimentar temperaturas superiores a la media y diferencias notables en las precipitaciones en distintas regiones del país

Valeria Chavez

Por Valeria Chavez

Guardar
Las regiones del sur argentino
Las regiones del sur argentino presentan mayores probabilidades de temperaturas elevadas durante la primavera, según el SMN

El informe climático trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una primavera con importantes contrastes térmicos y de precipitaciones en las distintas regiones del país. Según el organismo, se esperan diferencias marcadas en las tendencias de temperaturas y precipitaciones para el período septiembre-noviembre de 2025.

El pronóstico actualizado por el SMN ubica al centro y noreste de Argentina dentro de un escenario de temperaturas que oscilarán en torno a lo habitual o con valores levemente por encima del promedio, mientras que el sur del país podría experimentar registros inusualmente cálidos. Al norte y noroeste, las estimaciones advierten por valores inferiores a la media histórica en las temperaturas.

Consultado por Infobae, el licenciado en Medio Ambiente y pronosticador del Aeropuerto de Córdoba, Marcelo Madelón detalló: “De acuerdo a las estimaciones que realiza el Servicio Meteorológico Nacional, las tendencias para septiembre, octubre y noviembre con respecto a las precipitaciones van a ser normales para este trimestre en el este, noreste y centro del país. Pero serán superiores a la normal en el noroeste y en la región de Cuyo, mientras que serán inferiores al valor normal en toda la Patagonia”.

Cómo impactará el fenómeno El Niño en las lluvias y las temperaturas

El SMN advirtió que el
El SMN advirtió que el trimestre septiembre-noviembre 2025 mostrará diferencias marcadas entre el norte y sur del país

La interpretación del informe resalta que el comportamiento de El Niño Oscilación del Sur (ENOS) se mantendrá bajo estricta vigilancia, ya que estas condiciones impactan de manera directa en la dinámica climática de la región. El SMN incluye en su análisis la evolución de sistemas globales como el ENOS y describe cómo estos fenómenos alteran la circulación atmosférica.

En cuanto a las temperaturas, Madelón amplió: “Serán más bajas en el norte y noroeste del país, ligeramente superiores en el centro y bastante más altas en el sur de nuestro país”. Este escenario coloca a la Patagonia como una de las áreas bajo análisis, con potenciales récords de calor para el trimestre.

Se destaca que en el sur del territorio las probabilidades de registrar una primavera significativamente más cálida aumentaron según las proyecciones de las últimas semanas.

Las lluvias se mantendrán dentro
Las lluvias se mantendrán dentro de los valores normales en el centro, este y noreste de Argentina

Para las precipitaciones, se prevén valores normales en una amplia franja central y este del país, lo que aporta estabilidad a los sectores productivos de esas áreas. De manera simultánea, el noroeste argentino y la región de Cuyo podrían registrar episodios húmedos destacados, lo cual modifica las perspectivas respecto a la recarga hídrica y la evolución de los cultivos.

En contraposición, el pronóstico para la Patagonia sugiere lluvias menores a las habituales, lo que podría profundizar déficits acumulados en subregiones sensibles. Esta tendencia requerirá monitoreo atento para sectores agrícolas y energéticos.

El SMN subraya que estos pronósticos son probabilísticos, con márgenes de incertidumbre vinculados a la naturaleza misma de los fenómenos atmosféricos de escala estacional.

El organismo remarca la importancia de seguir los avisos actualizados y atender a las recomendaciones emitidas por el organismo.

La interpretación consensuada entre el SMN y especialistas consulta a múltiples modelos y bases de datos internacionales. “Estos análisis suman valor no solo para la toma de decisiones a nivel gubernamental sino también para productores, municipios y actividades vinculadas a la salud y la energía”, explicó Madelón en su contacto con este medio.

Temas Relacionados

Informe climático trimestralServicio Meteorológico NacionalSMNPrecipitacionesLluviaPrimaveraTempereturaúltimas noticias

Últimas Noticias

La bióloga que se convirtió en la voz del océano: “Queremos acercar la ciencia a la gente”

Nadia Cerino se hizo conocida como “Coralina” por sus comentarios durante el streaming de la expedición del Schmidt Ocean Institute con investigadores del CONICET en el Cañón Mar del Plata. En Infobae en Vivo, contó el detrás de escena de la transmisión

La bióloga que se convirtió

La forma en que se interpretan emociones podría revelar un signo oculto del envejecimiento cerebral

Nuevos hallazgos sugirieron que la tendencia a interpretar sentimientos ambiguos de manera optimista puede anticipar cambios en la salud neurológica. Science Focus difundió resultados de neuroimagen y pruebas cognitivas que prometen anticiparse a los síntomas clásicos

La forma en que se

Medicamentos GLP-1 para bajar de peso: aunque son eficaces, solo el 8% mantiene el tratamiento prolongado

Un seguimiento en Estados Unidos reveló que la gran mayoría abandona esos medicamentos antes de tres años, principalmente por efectos secundarios y costos, pese a haber experimentado beneficios

Medicamentos GLP-1 para bajar de

No alcanza con dormir bien: descubren que la fatiga podría asociarse a procesos biológicos y no solo a la falta de descanso

Una investigación internacional analizó muestras sanguíneas de miles de adultos y detectó compuestos específicos asociados con el agotamiento durante el día

No alcanza con dormir bien:

La diabetes y el colesterol alto pueden aumentar hasta seis veces el riesgo de tener Alzheimer y Parkinson

Científicos de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y España analizaron datos de cientos de miles de personas. El hallazgo abre la puerta a nuevas formas de detectar a tiempo quién tiene mayores posibilidades de desarrollar enfermedades neurodegenerativas

La diabetes y el colesterol
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno denunció una operación

El Gobierno denunció una operación de inteligencia para grabar conversaciones privadas de Karina Milei

Los 6 beneficios de las semillas de lino para la salud poco conocidos

Patricia Bullrich anunció un decomiso récord de cocaína en el primer semestre del 2025

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en septiembre 2025

¿La felicidad se puede entrenar?: las claves que da la ciencia para alcanzar el bienestar

INFOBAE AMÉRICA
Cómo una operación secreta permitió

Cómo una operación secreta permitió encontrar los restos del Titanic

Las acciones europeas se mantuvieron estables en el feriado de Wall Street

Por qué terremotos no tan potentes son tan letales en Afganistán

Tráfico aéreo en Estados Unidos aún funciona con Windows 95 y diskettes: la paradoja obsoleta

El secreto de la fotosíntesis inspira la próxima generación de energía limpia

TELESHOW
Mica Viciconte se metió en

Mica Viciconte se metió en el conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: “No me sorprende nada”

Cami Homs renovó su look en pleno embarazo y arrasó con elogios en las redes

La divertida reflexión de Sebastián Wainraich por el inicio de septiembre: “La fiesta del TOC”

El mensaje de Mauro Icardi en turco que encendió las redes: ¿indirecta para Wanda Nara?

El entusiasmo de Chano Charpentier por su nuevo disco: “Me siento un compositor mucho mejor que antes”