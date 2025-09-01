Ciencia

La diabetes y el colesterol alto pueden aumentar hasta seis veces el riesgo de tener Alzheimer y Parkinson

Científicos de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y España analizaron datos de cientos de miles de personas. El hallazgo abre la puerta a nuevas formas de detectar a tiempo quién tiene mayores posibilidades de desarrollar enfermedades neurodegenerativas

Valeria Román

Por Valeria Román

Guardar
La investigación analizó datos de
La investigación analizó datos de más de 500.000 personas en biobancos de Reino Unido, Estados Unidos y Finlandia, y fue publicada en Science Advances. (Freepik)

Las personas con diabetes, problemas digestivos o falta de vitaminas tienen mucho más riesgo de desarrollar Alzheimer o Parkinson aunque falten muchos años para el diagnóstico.

Así lo reveló un estudio de científicos de los Estados Unidos, Reino Unido, España y Brasil. Comprobaron que algunas enfermedades pueden aumentar hasta cinco veces la posibilidad de tener estos trastornos, aunque la persona todavía no tenga los síntomas.

Para llevar a cabo el estudio, analizaron datos de los biobancos UK Biobank, SAIL y FinnGen, que reúnen información médica de cientos de miles de personas. Los resultados fueron publicados en la revista Science Advances.

“Detectamos que el riesgo de una enfermedad neurodegenerativa ya está presente más de una década antes del diagnóstico”, escribieron los investigadores.

Si un médico observa problemas metabólicos o digestivos, los pacientes podrían empezar a controlar mejor su salud cerebral antes de que existan complicaciones. “Esto permite pensar en revisiones más completas y chequeos más frecuentes”, señalaron.

Problemas y preguntas del estudio

Los científicos detectaron que el
Los científicos detectaron que el riesgo de enfermedades neurodegenerativas puede estar presente más de una década antes del diagnóstico/Archivo

El motivo del estudio fue descubrir si dolencias “físicas” comunes pueden funcionar como pistas para detectar Alzheimer o Parkinson a tiempo.

Hasta ahora, los médicos ponían la mayor atención en la genética o en síntomas que aparecen muy cerca del diagnóstico.

El equipo de investigadores se preguntó: “¿Las enfermedades digestivas, metabólicas y endocrinas cambian la probabilidad de que alguien sufra Alzheimer o Parkinson en el futuro?”.

El objetivo del estudio fue
El objetivo del estudio fue investigar si enfermedades metabólicas, endocrinas, nutricionales y digestivas aumentan el riesgo de Alzheimer y Parkinson años antes del diagnóstico. (Freepik)

Los científicos analizaron 155 enfermedades que afectan al metabolismo, al sistema digestivo y al endocrino.

Querían comprobar si esas dolencias realmente aumentan el peligro de enfermedades neurodegenerativas.

Para responder su pregunta, los autores seleccionaron a los tres biobancos, con datos de más de 500.000 personas.

Cómo fue el estudio

Los resultados muestran que la
Los resultados muestran que la diabetes insulinodependiente y los trastornos graves del colesterol elevan significativamente el riesgo de Alzheimer y Parkinson./ Imagen Ilustrativa Infobae

Los investigadores miraron las historias clínicas de personas diagnosticadas con Alzheimer o Parkinson. Analizaron si previamente esas personas sufrieron diabetes, trastornos de los lípidos (colesterol), déficit de vitamina D, gastritis, esofagitis o colitis.

Calcularon el “riesgo relativo”. Este dato muestra cuántas veces más probable es que alguien tenga Alzheimer o Parkinson si tuvo antes una de esas enfermedades.

El equipo tomó en cuenta información clave: antecedentes familiares, edad, genética y marcadores especiales en sangre asociados al daño cerebral. Cruzaron la información para comprobar que los resultados fueran firmes.

Ajustaron los resultados para descartar que diferencias de sexo, edad o genética dieran una visión engañosa del peligro real.

Qué resultados encontraron

El déficit de vitaminas del
El déficit de vitaminas del grupo B incrementa el peligro de Parkinson en un 57%, según los datos analizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con diabetes no especificada hasta 15 años antes del Alzheimer tuvieron más de tres veces mayor riesgo de esa enfermedad comparado con quienes no la tenían.

“La diabetes insulinodependiente (tipo 1) también muestra un peligro elevado y sostenido”, informaron.

En el biobanco FinnGen, los trastornos graves del colesterol aumentaron el riesgo de Alzheimer hasta casi seis veces.

En los otros dos biobancos, UK Biobank y SAIL, el aumento del riesgo de Alzheimer asociado a los trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras hiperlipidemias (E78) también fue significativo, pero mucho menor que en FinnGen.

El estudio revela que la
El estudio revela que la diabetes eleva significativamente el riesgo de desarrollar Alzheimer y Parkinson muchos años antes del diagnóstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las enfermedades digestivas también aumentan el peligro, aunque el efecto es menor que en los trastornos metabólicos graves”, señala el equipo.

Para Parkinson, la diabetes insulinodependiente duplicó el riesgo. Las personas con déficit de vitaminas del grupo B tuvieron un 57% más de peligro.

“La influencia de esos problemas es casi la misma, se detecten uno o quince años antes”, describieron los científicos.

“Encontrar estos riesgos tan claros muestra que la salud metabólica, digestiva y endocrina puede cambiar el destino del cerebro”, indicaron. Es la primera vez que una investigación prueba esta relación con tal cantidad de casos.

Sin embargo, en el estudio se reconocen varias limitaciones. Todos los datos provienen de personas europeas, por lo que no se sabe si pasa igual en otras poblaciones. La calidad de los datos médicos también cambia según el país y el biobanco.

Recomiendan controlar y tratar a
Recomiendan controlar y tratar a tiempo las enfermedades metabólicas y digestivas para reducir el riesgo de Alzheimer y Parkinson (Imagen ilustrativa Infobae)

Algunos diagnósticos no aparecen siempre igual en las historias clínicas y no se midieron factores de vida diaria como alimentación, ejercicio o medicamentos.

Los autores dicen que el próximo objetivo es comprobar si tratar bien estas enfermedades tempranas puede reducir el riesgo de Alzheimer y Parkinson.

“Investigar la vía intestino-cerebro dará pistas clave para diagnósticos y prevenciones más eficaces”, afirmaron.

El estudio recibió financiamiento de los Institutos Nacionales de Salud y del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

También contó con el apoyo del Instituto de Investigación sobre Demencia del Reino Unido (UKDRI), el Medical Research Council, Alzheimer’s Research UK, la Sociedad de Alzheimer, el gobierno de Gales, el Plataformas de Demencias y el Centro MRC de Genética Neuropsiquiátrica y Genómica.

Temas Relacionados

Trastornos digestivosEnfermedades neurodegenerativasAlzheimerParkinsonRelación intestino-cerebroÚltimas noticias

Últimas Noticias

La esperanza de vida deja de crecer al ritmo del siglo XX: por qué las nuevas generaciones no llegarán a los 100 años

El aumento de la esperanza de vida en los países desarrollados se detuvo. Esta desaceleración pone en cuestión las proyecciones optimistas y exige repensar la planificación social y personal a largo plazo

La esperanza de vida deja

Alerta global por la prevalencia de la anemia en mujeres: cuáles son los síntomas clave

Según un informe de la OMS y Unicef, más de 571 millones de pacientes presentan este cuadro en el mundo. En América Latina y el Caribe, la tasa llega al 18,3%. Especialistas analizan el avance del problema

Alerta global por la prevalencia

Científicos alertaron por un problema de salud que afecta a los astronautas en el espacio

Un reciente estudio realizado por especialistas estadounidenses identificó que una molestia considerada menor en la Tierra puede convertirse en un inconveniente para quienes permanecen en ambientes de microgravedad

Científicos alertaron por un problema

Por qué cuidar el corazón puede mejorar la memoria y la fuerza en etapas claves de la vida

La revisión de expertos estadounidenses citados por The New York Times revela que seguir pautas cardiosaludables impacta en la prevención de enfermedades y el mantenimiento de funciones vitales

Por qué cuidar el corazón

Investigadores desarrollan modelos de IA que predicen brotes de dengue con anticipación

Los algoritmos combinan datos clínicos, climáticos y demográficos para generar mapas de riesgo y activar alertas tempranas en regiones con alta incidencia del mosquito Aedes aegypti

Investigadores desarrollan modelos de IA
ÚLTIMAS NOTICIAS
Operativos en San Lorenzo-Huracán y

Operativos en San Lorenzo-Huracán y River-San Martín: 69 trapitos y 90 hinchas con derecho de admisión

El maní rompe récords de área sembrada y se encamina a lograr otro de exportaciones

Tormenta de Santa Rosa: hasta cuándo seguirán las lluvias y qué provincias se mantienen bajo alerta, según el SMN

Cómo sigue el calendario electoral después de las elecciones de Corrientes

Siguen las suspensiones en la planta de Acindar en Villa Constitución, en medio de una crítica situación del sector siderúrgico

INFOBAE AMÉRICA
Quiet quitting o renuncia silenciosa:

Quiet quitting o renuncia silenciosa: por qué cada vez más jóvenes eligen no exigirse en el trabajo

La amistad que desafió el olvido: cómo se resolvió el misterio del asesinato de Ángela Samota 20 años después de su muerte

Putin arremetió contra Occidente y aseguró que sus conversaciones con Trump podrían facilitar una solución en Ucrania

Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron un ataque con misil balístico contra un petrolero israelí en el mar Rojo

El dictador norcoreano Kim Jong-un inspeccionó una nueva línea de misiles en la frontera con China antes de su viaje a Beijing

TELESHOW
Luck Ra sorprendió a un

Luck Ra sorprendió a un participante con un regalo inesperado en La Voz Argentina: “Te puede ayudar mucho”

Peter Lanzani: “Sentí que me apagaba y necesité pedir ayuda”

Gimena Accardi con Andrés Gil se despidieron de la obra que dirige Nicolás Vázquez: “Sigo llorando”

Lali Espósito, Soledad, Luck Ra y Miranda! cantaron juntos “La isla del sol” en La Voz Argentina

La Voz Argentina: quiénes fueron elegidos por el público para seguir en los equipos de Lali, Soledad, Luck Ra y Miranda!