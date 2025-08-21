Ciencia

De desecho a superalimento: cuál es la semilla que sorprende a los expertos por sus propiedades antioxidantes

Un trabajo difundido en la revista Molecules y replicado por VeryWell Health identificó compuestos con alta capacidad para combatir el daño celular y actividad antimicrobiana frente a bacterias y hongos. Qué otros beneficios brinda

Por Fausto Urriste

Guardar
Las semillas de papaya ganan
Las semillas de papaya ganan popularidad como opción saludable y sostenible en la alimentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semillas de papaya dejaron de ser un simple desecho para convertirse en un ingrediente valorado por quienes priorizan la salud y el bienestar. Esta transformación no es casualidad: su composición, rica en enzimas, antioxidantes y micronutrientes, fue respaldada por diversos estudios y por la experiencia de profesionales en nutrición, consultados por VeryWell Health.

Un trabajo publicado en la revista Molecules, difundido por el medio, identificó compuestos fenólicos y flavonoides en estas semillas, además de demostrar su alta capacidad antioxidante y actividad antimicrobiana frente a bacterias y hongos patógenos.

El creciente interés por este alimento se explica por la búsqueda activa de alternativas naturales, menos procesadas y con efectos positivos comprobados sobre el organismo. Sin embargo, aunque sus ventajas nutricionales resultan atractivas, los especialistas insisten en que ningún alimento es milagroso ni apto para todo el mundo.

Composición y beneficios

Expertos destacan los beneficios y
Expertos destacan los beneficios y precauciones del consumo de semillas de papaya (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos especialistas, como Antonette Hardie (Ohio State University Wexner Medical Center) y Samantha Dieras (Mount Sinai Health System), coinciden en que estas semillas contienen vitamina C, potasio, magnesio y calcio.

Cada uno de estos micronutrientes desempeña funciones clave: fortalecer el sistema inmunológico, regular la función cardiovascular, potenciar la actividad muscular y proteger los huesos.

Un componente central es la papaína, enzima que facilita la digestión de proteínas y ayuda a disminuir la inflamación intestinal. Hardie explicó a VeryWell Health: “Mejora la digestión y puede aliviar molestias intestinales”. También existen estudios que destacan su utilidad en el tratamiento digestivo y la reparación de tejidos.

Las semillas de papaya aportan
Las semillas de papaya aportan vitaminas, minerales y compuestos bioactivos, pero requieren consumo responsable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, las semillas de papaya sobresalen por su alto contenido en antioxidantes. Según Dieras, estos compuestos mitigan el daño celular provocado por el estrés oxidativo, factor relacionado con el envejecimiento y ciertas enfermedades crónicas.

Además, contribuyen fitoquímicos que podrían ofrecer protección a personas con enfermedades cardíacas, artritis o ciertos tipos de cáncer.

Potencial antiparasitario y antibacteriano

El consumo de semillas de papaya cobró popularidad por su potencial para combatir parásitos. Dieras citó un estudio realizado en Nigeria, donde niños que consumieron semillas secas presentaron mejorías en infecciones intestinales.

El auge de la alimentación
El auge de la alimentación consciente impulsa el consumo de semillas de papaya como fuente de antioxidantes y nutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien estos resultados abren posibilidades, los expertos insisten en la necesidad de investigaciones amplias antes de recomendar su uso generalizado.

Algunos estudios también sugieren que estas semillas poseen propiedades antibacterianas, capaces de inhibir el crecimiento de ciertas bacterias. Sin embargo, tales aplicaciones todavía están en etapa experimental y deben evaluarse con rigurosidad científica.

Precauciones y formas de consumo

A pesar de los beneficios, las semillas de papaya no están exentas de riesgos. Los especialistas advierten sobre su consumo en mujeres embarazadas, personas lactantes, alérgicas al látex, pacientes bajo tratamientos anticoagulantes o antihipertensivos, y quienes padecen hiperglucemia. Un consumo excesivo puede provocar molestias digestivas.

Redes sociales difundieron información sobre
Redes sociales difundieron información sobre semillas de papaya, generando tanto interés como exageraciones (directoalpaladar.com)

Las semillas pueden añadirse a batidos, ensaladas o aderezos para aprovechar sus nutrientes y textura. No obstante, los profesionales enfatizan que cada organismo responde de forma diferente y es fundamental consultar con un especialista antes de realizar cambios en la dieta.

Alimentación consciente y responsable

El crecimiento de la alimentación natural y la valorización de alimentos funcionales impulsaron la inclusión de las semillas de papaya. La posibilidad de sumar antioxidantes, vitaminas y minerales convierte a este ingrediente en una opción atractiva para quienes buscan ampliar su repertorio alimenticio.

En los últimos años, la difusión de información en redes sociales contribuyó a la popularidad de las semillas de papaya, pero también generó exageraciones sobre sus beneficios. Es importante contrastar los datos y buscar fuentes confiables antes de modificar los hábitos alimenticios a partir de tendencias virales.

En definitiva, las semillas de papaya ofrecen una combinación interesante de nutrientes y compuestos protectores. Su incorporación debe hacerse siempre con moderación, bajo supervisión profesional y respetando las advertencias.

Temas Relacionados

Semillas de papayaBeneficios para la saludPropiedades antiinflamatoriasAntioxidantes naturalesPapaínaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Qué es un qubit biológico y cómo podría facilitar la detección temprana de enfermedades

Es un desarrollo de científicos de la Universidad de Chicago. Por qué podría empezar una nueva era en el estudio de la vida al nivel más pequeño

Qué es un qubit biológico

El vapeo en adolescentes triplica el riesgo de iniciarse en el tabaquismo tradicional, afirma un estudio global

Una revisión que reunió más de 380 investigaciones aseguró que los jóvenes que utilizan estos dispositivos presentan una mayor exposición a problemas respiratorios. Cuál es el rol de esta práctica en síntomas vinculados a la salud mental

El vapeo en adolescentes triplica

Alerta amarilla en 7 provincias por el viento Zonda: qué implica el fenómeno que llegará con ráfagas de más de 100 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió la advertencia para las provincias cordilleranas. Distintos organismos locales de Defensa Civil brindaron recomendaciones

Alerta amarilla en 7 provincias

Dengue en América: descubrieron un patrón climático que anticipa el riesgo de brotes

Científicos de cinco países analizaron décadas de datos y encontraron que las grandes epidemias de la infección se sincronizan con episodios del fenómeno meteorológico de El Niño. Qué se debería hacer para que las ciudades estén más preparadas

Dengue en América: descubrieron un

La espectacular bola de fuego que convirtió la noche en día en Japón: las imágenes y la explicación de los expertos

Miles de personas filmaron y fotografiaron el evento, cuando el objeto iluminó el cielo japonés. Astrónomos afirmaron que se trató de un bólido. Los detalles

La espectacular bola de fuego
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las ventas de los supermercados

Las ventas de los supermercados tuvieron una leve repunte de 0,2% en junio y cerraron el semestre con un 4% de alza

Un colectivo atropelló y mató a una perra en Lomas de Zamora: la empresa decidió despedir al conductor

El pedido de Lighthizer, halcón comercial de EEUU, para enfrentar la amenaza de China: “Necesitamos a Argentina de nuestro lado”

Quedó firme la condena contra un ex subcomisario que integraba una banda dedicada a la venta de autopartes

Juicio por la muerte de Maradona: pidieron notificar a los jueces que involucró Makintach por el documental

INFOBAE AMÉRICA
‘The Beatles Anthology’ regresa recargada

‘The Beatles Anthology’ regresa recargada con documental restaurado, álbum de inéditos y un libro aumentado

Arqueólogos egipcios hallaron una ciudad sumergida de más de 2.000 años con templos y estatuas intactas

Leila Guerriero: “La escritura se alimenta de vivir fuerte”

Altos mandos militares de Estados Unidos y Europa trazaron rutas para una salida negociada en la guerra en Ucrania

Lucha contra la anemia en el Perú: el tratamiento es gratuito y de fácil acceso en los centros de salud, recuerda campaña oficial

TELESHOW
Nico Vázquez y Gimena Accardi

Nico Vázquez y Gimena Accardi firmaron los papeles de divorcio

Julia Mengolini desmintió su reconciliación con Fito Páez y su ruptura con Federico Vázquez

El problema médico que padece El Polaco y le impedirá estar en el inicio del viaje de egresados de su hija Sol

Se conoció el motivo por el que Wanda Nara viajó a Los Ángeles: todos los detalles

Juariu celebró su maternidad después del cáncer de mama que superó hace más de siete años: “Nunca tuve tanto miedo”