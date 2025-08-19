Ciencia

Terapia asistida con animales: cómo perros y caballos reducen la ansiedad y potencian la recuperación emocional

Su presencia en sesiones terapéuticas fortalece la confianza, facilita la expresión emocional y potencia la eficacia en pacientes de todas las edades

Por Nicolás Sturtz

La terapia asistida con animales
La terapia asistida con animales reduce la ansiedad y fortalece la relación entre paciente y terapeuta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Imagina sentarte frente a un terapeuta, cargando con la ansiedad o el miedo del día a día, y descubrir que no estás solo: a tu lado, un perro mueve la cola, te observa con ojos comprensivos y apoya suavemente su cabeza en tu regazo. No hay preguntas incómodas ni juicios, solo la calidez incondicional de un compañero dispuesto a acompañarte. En lugar de iniciar la terapia en soledad, la experiencia se transforma: la empatía se vuelve tangible, silenciosa y real.

¿Pueden unos ojos peludos y una nariz húmeda cambiar la manera en que vivimos la terapia? Según la ciencia, la respuesta es sí. Y el efecto va mucho más allá de una simple caricia: reduce la ansiedad, mejora el estado de ánimo y abre una vía de conexión que las palabras a veces no logran alcanzar.

Una relación tripartita: paciente, terapeuta y animal

Un estudio de la Swinburne University of Technology, encabezado por Kelvin Wong junto a su perro de terapia Snoopy, demostró que la inclusión activa de un animal en sesiones de terapia cognitivo-conductual para el trastorno de pánico produce una reducción marcada de la ansiedad aguda y los episodios de pánico.

Más allá del alivio sintomático, la presencia del animal enriquece el espacio interpersonal, transformando la tradicional diada paciente-terapeuta en una sólida relación tripartita. Este tercer elemento funciona como puente social y emocional, permitiendo que las resistencias a la interacción desaparezcan y que la confianza se construya con mayor rapidez.

Según investigaciones recopiladas en Psychology Today, la alianza terapéutica se potencia cuando el paciente percibe un entorno libre de juicio y expectativas. Los animales, por su propia naturaleza, transmiten aceptación incondicional, lo que ayuda a relajar las defensas y facilita la expresión emocional durante la consulta.

Para muchas personas, iniciar la sesión saludando o acariciando al perro de terapia reduce la tensión y acelera la construcción de confianza incluso en el primer encuentro.

La presencia de animales en
La presencia de animales en sesiones terapéuticas facilita la expresión emocional y acelera la confianza

Estrategias de participación: mucho más que acompañantes

Los enfoques actuales de terapia asistida con animales requieren que el animal tenga un papel activo en el proceso y no se limite a ser un espectador. “Cuando el perro se acerca al paciente en una exposición compleja, la experiencia pasa de ‘sentirse solo frente al miedo’ a ‘sentirse acompañado y capaz de superarlo’”, explicó Kelvin Wong.

Especialistas consultados por The New York Times señalan que, en jóvenes o pacientes reticentes a la relación terapéutica clásica, los animales actúan como facilitadores no verbales. Este recurso estimula la expresión de emociones difíciles —rabia, tristeza, vergüenza— y posibilita el desarrollo de habilidades sociales en un ambiente protegido.

Además, el animal ayuda a regular situaciones de elevada carga emocional y se convierte en un aliado fundamental para ejercicios de autocontrol y de atención plena.

Impacto fisiológico y simbólico en la experiencia terapéutica

La presencia de un animal durante la terapia también tiene efecto fisiológico comprobable. Según Psychology Today, el contacto con perros o caballos favorece la reducción de frecuencia cardíaca y presión arterial, así como el descenso de los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Por otra parte, fomenta la liberación de oxitocina, neurotransmisor clave para la vinculación afectiva y la reducción de la ansiedad.

La integración de animales en
La integración de animales en la terapia requiere protocolos éticos y formación especializada para terapeutas

Desde lo simbólico, el animal crea un entorno protegido y libre de prejuicios. Muchos pacientes atribuyen sentimientos de seguridad y contención a la presencia animal, lo que facilita la resignificación de experiencias traumáticas y reafirma la autoestima. La psicóloga Aubrey Fine explicó en Psychology Today que “el animal puede personificar valores de protección y ternura, abriendo nuevas vías para el cambio personal sin la presión de expectativas humanas”.

Nuevas aplicaciones y desafíos: del consultorio a la comunidad

Si bien la terapia asistida con animales ha demostrado su eficacia en el tratamiento del pánico, su potencial trasciende a diversos grupos: veteranos con estrés postraumático, jóvenes con dificultades de socialización y personas mayores en residencias.

Según The Washington Post, equipos de Estados Unidos y el Reino Unido han comprobado que perros, caballos e incluso conejos pueden aumentar la adherencia al tratamiento y reducir la deserción de la terapia.

En hospitales, escuelas y centros residenciales, la presencia programada de animales favorece la autoestima, el bienestar emocional y la disposición para colaborar con el proceso terapéutico. Un reporte de The Guardian reveló que, en internaciones prolongadas, las visitas semanales de animales de terapia producen una reducción sostenida en síntomas depresivos y estimulan la socialización entre usuarios de estos servicios.

Los animales de terapia actúan
Los animales de terapia actúan como facilitadores no verbales en jóvenes y pacientes reticentes

Ética, formación y futuro de la terapia asistida con animales

El crecimiento de esta modalidad exige el desarrollo de protocolos éticos rigurosos que salvaguarden la seguridad y el bienestar tanto del animal como del paciente. Las instituciones formadoras avanzan en la creación de módulos de capacitación específicos para terapeutas y especialistas en comportamiento animal, orientados a la selección, entrenamiento y seguimiento de los animales de terapia.

Kelvin Wong destacó que la presencia animal redefine la práctica clínica, aunque sin reemplazar el criterio profesional ni la formación técnica. El secreto radica en la integración planificada, con intervenciones adaptadas a las particularidades de cada paciente y evaluaciones periódicas de los resultados alcanzados.

Perspectiva integral: más allá del síntoma

El enfoque moderno de la terapia asistida con animales invita a mirar más allá del alivio sintomático. El lazo que se forja con el animal intensifica la alianza terapéutica, impulsa el trabajo sobre aspectos relacionales profundos y amplía el repertorio de herramientas del terapeuta.

La evidencia sostiene que quienes se sienten acompañados por su terapeuta y por un animal en la sala muestran mayor perseverancia y determinación para afrontar sus miedos. Así, no es solo una ayuda complementaria, sino que puede transformarse en un modelo central de atención, capaz de favorecer la recuperación y renovar la confianza en quienes buscan reconstruir su bienestar.

