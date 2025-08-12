De los océanos a las selvas: así se compone la lista de los 10 animales con los sonidos más poderosos

Según datos recogidos por HowStuffWorks, estos animales no solo ostentan récords de decibelios, sino que desafían nuestra comprensión sobre los extremos de la naturaleza y la ciencia del sonido (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rugido de un cohete Saturno V, el estruendo de un disparo o el bullicio de un concierto de rock pueden parecer extremos, pero en el reino animal existen criaturas capaces de superar ampliamente estos límites sonoros. Desde el fondo de los océanos hasta las selvas tropicales, ciertas especies emiten sonidos tan potentes que, si se produjeran en la superficie y dentro del rango audible, podrían destrozar el oído humano.

Según datos recogidos por HowStuffWorks, estos animales no solo ostentan récords de decibelios, sino que desafían nuestra comprensión sobre los extremos de la naturaleza y la ciencia del sonido.

La percepción humana del sonido se basa en dos parámetros: la frecuencia, que determina el tono, y la intensidad, que mide el volumen. El oído humano puede captar frecuencias entre 20 Hz y 20 kHz, aunque los más jóvenes alcanzan valores algo superiores.

En cuanto a la intensidad, el umbral de dolor se sitúa en torno a los 120 decibelios, equivalente al estrépito de un concierto de rock. Exposiciones prolongadas a sonidos por encima de 85 decibelios pueden causar daños auditivos, y a partir de 160, el tímpano humano corre riesgo de ruptura, según el Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación de Estados Unidos.

Los 10 animales más ruidosos y récords de decibelios

1. Cachalote

El cachalote produce los sonidos más potentes del mundo animal, alcanzando los 230 decibelios bajo el agua

El cachalote encabeza la lista: sus chasquidos submarinos alcanzan los 230 decibelios. Si se trasladara este sonido al aire, equivaldría a unos 170, según explicó James Stewart, exempleado del Acuario del Pacífico, a HowStuffWorks.

“Un sonido creado bajo el agua sería unos 60 decibelios menor en el aire. Así que si un cachalote pudiera emitir un sonido junto a tu escritorio, llegaría a 170 decibelios. Eso sigue siendo más fuerte que casi cualquier cosa en tierra”, detalló Stewart.

Sin embargo, estos sonidos suelen emitirse en frecuencias fuera del rango audible para los humanos, lo que nos protege de sus efectos.

2. Synalpheus pinkfloydi

El Synalpheus pinkfloydi utiliza su pinza para generar una burbuja de alta presión capaz de aturdir o matar a sus presas (Wikipedia)

El Synalpheus pinkfloydi emplea el cierre rápido de su pinza para crear una burbuja de alta presión. Al estallar, el sonido puede aturdir o matar a presas pequeñas.

Para dimensionar la magnitud, el umbral de dolor humano se sitúa en 120 decibelios, mientras que los tímpanos se rompen a 160 decibelios.

3. Camarón pistola tigre

El camarón pistola tigre emplea una pinza especial para lanzar potentes chorros de agua y crear burbujas explosivas (Wikipedia)

El camarón pistola tigre utiliza una pinza de gran tamaño para lanzar chorros de agua que forman una burbuja de aire. Al colapsar, esta burbuja libera una onda de choque de más de 200 decibelios, capaz de eliminar a otros camarones a una distancia de hasta 2 metros. Además, este fenómeno genera un destello de luz cuya temperatura se compara con la del sol.

4. Ballena azul

La ballena azul es el animal más grande del planeta y uno de los más ruidosos (Imagen ilustrativa Infobae)

La ballena azul, el animal más grande del planeta, también figura entre los más ruidosos. Sus llamadas, que oscilan entre 188 y 191 decibelios, pueden viajar hasta 1.600 kilómetros bajo el agua.

5. Ballena de aleta

La ballena de aleta es el segundo animal más grande del mundo y emite sonidos de hasta 189 decibelios (Wikipedia)

La ballena de aleta, segunda en tamaño, emite vocalizaciones de hasta 189 decibelios, frecuencias tan bajas que resultan inaudibles para el ser humano, pero que permiten la comunicación a través de vastas distancias oceánicas.

6. Ballena boreal

La ballena boreal emite canciones complejas adaptadas a las aguas árticas y subárticas (Wikipedia)

La ballena boreal, adaptada a las aguas árticas y subárticas, produce canciones complejas de hasta 20 frases repetidas, alcanzando picos de 189 decibelios.

7. Murciélago bulldog mayor

En el aire, el murciélago bulldog mayor, originario del Caribe, utiliza la ecolocalización para cazar peces. Sus emisiones ultrasónicas llegan a los 140 decibelios, comparables al ruido de un motor a reacción, aunque los humanos no pueden percibirlas por su frecuencia.

8. Mono aullador

El mono aullador emite rugidos de hasta 140 decibelios en las selvas de América Central y del Sur (Wikipedia)

En las selvas de América Central y del Sur, el mono aullador destaca por sus rugidos, que pueden alcanzar los 140 decibelios.

Jacob Dunn, investigador principal de un estudio sobre la relación entre el volumen del aullido y la anatomía de estos primates, explicó a HowStuffWorks que “las cuerdas vocales de un mono aullador son tres veces más largas que las de un humano, aunque el animal es diez veces más pequeño”. Este diseño anatómico les permite producir sonidos de gran potencia.

9. Murciélago bulldog menor

El murciélago bulldog menor alcanza los 137 decibelios con sus llamadas, fuera del rango audible humano.

10. Cacatúa de cresta salmón

La cacatúa de cresta salmón alcanza los 135 decibelios con sus chillidos, facilitando la comunicación en los bosques de Indonesia (Wikipedia)

La cacatúa de cresta salmón, también conocida como cacatúa moluqueña, emite chillidos que llegan a los 135 decibelios, lo que facilita la comunicación a largas distancias en los bosques de Indonesia.

Por qué estos sonidos extremos no dañan a los humanos

A pesar de la magnitud de estos sonidos, los humanos no suelen verse afectados. La razón principal es que muchos de estos animales viven bajo el agua, donde el sonido se propaga de manera diferente y las frecuencias suelen estar fuera del rango perceptible para nosotros.

Además, la intensidad de los sonidos disminuye considerablemente al pasar del agua al aire, lo que reduce el riesgo de daño auditivo.

La comparación con ruidos artificiales ayuda a dimensionar estos fenómenos: el lanzamiento de un cohete Saturno V alcanza los 204 decibelios, un disparo ronda los 140 decibelios y un concierto de rock puede llegar a los 120 decibelios. Sin embargo, varios animales superan estas cifras, aunque sus sonidos no siempre resultan perceptibles o peligrosos para el oído humano.