“Viaje mental en el tiempo”, qué es y cómo funciona la técnica que permitiría acceder a recuerdos olvidados

Científicos de la Universidad de Ratisbona han logrado restaurar hasta un 70% de recuerdos erosionados gracias a la reinstalación mental del contexto original en que se adquirió la información.

Este método, bautizado como “viaje mental en el tiempo”, promete transformar las estrategias para combatir el olvido y mejorar el aprendizaje. El estudio, encabezado por Karl-Heinz Bäuml, fue publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

En qué consiste el “viaje mental en el tiempo”

A diferencia de la evocación simple, el “viaje mental en el tiempo” implica reconstruir conscientemente el contexto temporal, emocional y situacional en el que se almacenó el recuerdo. Los científicos descubrieron que al revivir la escena y los detalles completos del entorno de aprendizaje, las personas lograron restaurar recuerdos aparentemente perdidos, en particular datos, conceptos y listas, más que experiencias personales o narrativas.

El estudio evidenció que la emoción, por sí sola, no basta para rescatar la información. Es la reconstrucción detallada del contexto —lo que se veía, escuchaba y sentía— lo que activa mecanismos de recuperación profundos. De hecho, solo cuando los participantes lograron revivir mentalmente el escenario completo en que aprendieron algo, su memoria evocó los recuerdos perdidos.

Cómo se midió este proceso

La investigación reunió a 1.200 personas repartidas en grupos de control, sometidas a tareas como la memorización de listas de palabras y la lectura de pasajes breves. Los métodos permitieron comparar la eficacia entre la reinstalación contextual y el repaso tradicional. Quienes evocaron detalladamente el contexto de aprendizaje lograron restaurar hasta un 70% de los recuerdos objetivo.

Sin embargo, este efecto tuvo límites temporales: tras una semana, solo el 31 % de los recuerdos persistían mediante la misma técnica, lo que revela su carácter transitorio. El proceso demostró ser notablemente más eficaz en la memorización de listas que en pasajes narrativos, alguna pista sobre la naturaleza diferencial de los recuerdos.

Voces de la comunidad científica: apoyos y matices

El estudio de la Universidad de Ratisbona ha generado repercusión en medios internacionales y ha provocado el respaldo de especialistas destacados. La neuropsicóloga británica Catherine Loveday, consultada por The Guardian, calificó el experimento como “uno de los más robustos para demostrar el efecto del contexto en la memoria episódica”, aunque matizó que su aplicabilidad en situaciones reales requiere ensayos adicionales.

En tanto, medios como BBC Science Focus subrayan el potencial impacto de esta técnica en terapias para la memoria y el aprendizaje. En declaraciones recogidas por BBC Science Focus, el psicólogo Ed Cooke opinó que “la reinstalación guiada del contexto podría integrarse en nuevas estrategias para frenar la pérdida de memoria en poblaciones vulnerables”.

Además, portales especializados en salud —como WebMD, la Mayo Clinic y Psychology Today— suelen debatir sobre la “memoria dependiente del contexto” y avalan el uso de mecanismos similares al “viaje mental en el tiempo” en procesos de recuperación cognitiva o tratamientos de pacientes con deterioro memorístico. Expertos como Lisa Genova, reconocida neuróloga estadounidense, sostienen que los mejores resultados de evocación se alcanzan cuando el ambiente y las señales contextuales del momento original son plenamente recreadas.

Límites y recomendaciones del método

A pesar de su potencial, el método no es una solución mágica. Karl-Heinz Bäuml advierte que el rejuvenecimiento de la memoria es temporal y está condicionado al tipo de información memorizada. El propio investigador recurre a la imagen de “la curva de olvido”: al principio, los recuerdos tambalean en la cima y —si no se consolida su base— rodarán y perderán detalles con el paso del tiempo. “Algunos detalles quedan grabados en la memoria, mientras otros se desvanecen. Sin embargo, este olvido podría no ser inevitable”, señaló Bäuml.

Como estrategia práctica, el experto sugiere programar sesiones de repaso frecuentes y con intervalos cortos para consolidar lo aprendido: “Si se aspira a obtener una buena calificación en un examen, quizá sea mejor programar sesiones de repaso con intervalos cortos entre ellas”, afirmó. Además, reitera que recordar solamente las emociones del momento de aprendizaje no restauró recuerdos en ningún caso; es la suma de señales contextuales la que aumenta la eficacia de la técnica.

Una herramienta prometedora, aunque no definitiva

El “viaje mental en el tiempo” se perfila como una de las estrategias más innovadoras y prometedoras para restaurar recuerdos casi olvidados. No obstante, su efecto depende del repaso frecuente y de la capacidad para recrear el contexto de aprendizaje, y no garantiza la recuperación permanente de la información. La comunidad científica internacional coincide en señalar que los beneficios del método deben validarse en contextos de alto contenido emocional y con recuerdos autobiográficos complejos.

Mientras tanto, aunque no es definitivo, el “viaje mental en el tiempo” ofrece una valiosa herramienta para quienes buscan optimizar la retención de información y combatir el olvido, un desafío cada vez más relevante en el mundo contemporáneo. La clave parece residir en repasar, reconstruir el contexto y no limitar el aprendizaje al simple almacenamiento de datos.