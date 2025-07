Cómo funciona la innovadora técnica que permitió que 8 bebés nazcan sanos tras superar un riesgo genético

Ocho bebés sanos nacen en Reino Unido gracias a innovadora técnica de donación mitocondrial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ocho bebés sanos han nacido en el Reino Unido gracias a una innovadora técnica de fertilización in vitro (FIV) que utiliza la donación de mitocondrias para impedir la transmisión de enfermedades genéticas incurables.

Este avance, liderado por un equipo de la Universidad de Newcastle y el Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust, representa un hito en la medicina reproductiva y ofrece esperanza a familias afectadas por mutaciones en el ADN mitocondrial. Según la universidad, los niños nacidos mediante esta técnica no mostraron signos de enfermedad y alcanzaron los hitos de desarrollo esperados.

Nacimientos tras la donación de mitocondrias: ocho bebés y un futuro prometedor

El equipo de Newcastle reportó el nacimiento de ocho bebés —cuatro niñas y cuatro niños, incluyendo unos gemelos idénticos— aplicando una técnica llamada transferencia pronuclear, ya que las madres eran portadoras de mutaciones en el ADN mitocondrial con alto riesgo de transmitir enfermedades graves. En contraposición, tras el programa, todos los bebés nacieron sanos y mantuvieron un desarrollo considerado normal durante el seguimiento realizado hasta la fecha.

Los resultados, publicados en The New England Journal of Medicine, revelan que las mutaciones del ADN mitocondrial causantes de enfermedades fueron indetectables o aparecieron en niveles tan bajos que el riesgo de que los niños desarrollen síntomas es mínimo. El equipo responsable remarca que este procedimiento no es una cura definitiva, sino una herramienta eficaz para reducir el riesgo de transmitir enfermedades mitocondriales, para las que hasta ahora no existen tratamientos.

El control médico fue exhaustivo: cinco de los ocho niños no han mostrado problemas de salud desde el nacimiento. Los otros tres superaron algunas complicaciones tempranas, sin relación directa con la donación de mitocondrias: una infección del tracto urinario, una arritmia cardíaca tratada con éxito y un caso de hiperlipidemia (niveles elevados de grasa en sangre) que mejoró con una dieta baja en grasas.

¿Cómo funciona la transferencia pronuclear y la donación de mitocondrias?

La transferencia pronuclear es una técnica realizada tras la fecundación del óvulo. Consiste en extraer el genoma nuclear, que contiene la información genética esencial de ambos padres, de un óvulo fertilizado portador de una mutación mitocondrial, y transferirlo a un óvulo sano donado al que ya se le ha retirado su genoma nuclear. Así, el embrión resultante tiene el ADN nuclear de sus padres biológicos y el ADN mitocondrial mayoritario de la donante.

En otras palabras, en la donación de óvulos tradicional, el bebé nace con la información genética de la donante y del padre, porque se usa el óvulo completo de otra mujer. En cambio, con la donación de mitocondrias, el bebé recibe los genes de sus padres, pero solo las mitocondrias sanas vienen de la donante, lo que permite evitar ciertas enfermedades sin perder el vínculo genético con la madre.

La Universidad de Newcastle explicó que esta técnica, legalizada en Reino Unido en 2015, se ofrece actualmente en investigación a mujeres con alto riesgo de transmitir enfermedades mitocondriales. El procedimiento forma parte de un programa que contempla opciones reproductivas como el diagnóstico genético preimplantacional (PGT), aunque la transferencia pronuclear se reserva para casos en que el PGT no es viable.

Una de las limitaciones conocidas es que pueden transferirse pequeñas cantidades de ADN mitocondrial materno durante el proceso. Los niveles de mutación detectados en los bebés oscilaron entre indetectables y un 16% en sangre neonatal, muy por debajo del umbral (80%) a partir del cual aparecen los síntomas clínicos. El equipo de Newcastle sigue investigando cómo reducir aún más esta transferencia residual para mejorar los resultados a largo plazo.

Enfermedad del ADN mitocondrial: transmisión, impacto y ausencia de cura

Las enfermedades del ADN mitocondrial afectan a uno de cada 5.000 recién nacidos cada año. Las mitocondrias, responsables de suministrar la energía que necesita el organismo, contienen un pequeño fragmento de ADN que se hereda exclusivamente por vía materna y cuyas mutaciones pueden reducir la energía disponible, afectando a órganos que requieren gran demanda energética, como el corazón, los músculos y el cerebro.

Estas enfermedades se transmiten de madre a hijo, ya que los varones afectados no pueden transmitir la mutación. Actualmente, no existe una cura para las enfermedades mitocondriales, por lo que la medicina se ha centrado en desarrollar tecnologías de reproducción asistida para reducir el riesgo de transmisión a la descendencia.

El profesor Sir Doug Turnbull, del equipo de Newcastle, destacó: “La enfermedad mitocondrial puede tener un impacto devastador en las familias. Esta noticia ofrece una nueva esperanza a muchas más mujeres en riesgo de transmitir esta afección, quienes ahora pueden tener hijos que crezcan sin esta terrible enfermedad”.

Resultados clínicos y reproductivos: seguimiento y complicaciones

El programa de Newcastle ha llevado un seguimiento minucioso de madres y bebés. Las mujeres fueron monitorizadas durante el embarazo, y tras el nacimiento, el desarrollo de los niños se evaluó periódicamente. Los ocho bebés nacieron por parto vaginal o cesárea electiva, con pesos normales para su edad.

En cinco casos, los niveles de mutación del ADN mitocondrial eran indetectables en sangre y orina; en los otros tres, oscilaron entre el 5% y el 20%, lejos del nivel clínico. Al año y medio, uno de los bebés que mostraba bajos niveles presentó resultados indetectables en sangre y orina.

Las complicaciones de salud observadas incluyeron infección del tracto urinario, arritmia cardíaca y un caso de hiperlipidemia, todas resueltas con éxito. Los expertos remarcan que, debido al bajo nivel de mutación, no se esperan problemas de salud relacionados con las mutaciones mitocondriales. Aseguraron, además, que si hubiera algún efecto adverso del procedimiento sería común a todos los niños, lo cual no se ha registrado.

El profesor Bobby McFarland, director del Servicio Altamente Especializado del NHS para Trastornos Mitocondriales Raros, afirmó: “Si bien el seguimiento a largo plazo de los niños nacidos tras la donación de mitocondrias es de suma importancia, estos primeros resultados son alentadores. Ver la alegría y el alivio que estos niños han traído a sus padres es un gran privilegio”.

Las voces de las familias y del equipo investigador

Las familias beneficiadas han compartido su experiencia. Una madre expresó: “Ahora somos padres de un bebé sano: un verdadero éxito de reemplazo mitocondrial. Este avance ha despejado la pesada nube de miedo. Gracias a este increíble avance y al apoyo recibido, nuestra familia está completa. La carga emocional de la enfermedad mitocondrial se ha aliviado, y en su lugar hay esperanza, alegría y profunda gratitud”.

La profesora Mary Herbert, autora principal del artículo sobre resultados reproductivos, subrayó: “Los hallazgos inspiran optimismo. Sin embargo, la investigación para comprender mejor las limitaciones de las tecnologías de donación de mitocondrias será esencial para mejorar aún más los resultados del tratamiento”.

El equipo de Newcastle continuará el seguimiento de los niños nacidos gracias a la transferencia pronuclear hasta los cinco años, con el objetivo de detectar cualquier patrón en la salud infantil y evaluar la eficacia a largo plazo de la técnica. Según la Universidad de Newcastle, este proceso permite identificar y tratar incluso afecciones menores, como infecciones de orina, en los niños nacidos tras la donación de mitocondrias.