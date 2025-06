Cáncer de colon: aprobaron una nueva terapia para un subtipo agresivo de la enfermedad

La ANMAT aprobó en Argentina una nueva terapia dirigida para el cáncer colorrectal metastásico con mutación BRAF V600E (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer colorrectal (CCR) es el segundo cáncer más frecuente en Argentina, tanto en hombres como en mujeres, y también el segundo en mortalidad, detrás del de pulmón. Según estimaciones del Instituto Nacional del Cáncer, cada año se diagnostican cerca de 16.000 casos nuevos en el país.

Ahora los pacientes cuentan con una nueva opción terapéutica ya que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó en Argentina un nuevo tratamiento para el cáncer colorrectal metastásico con mutación BRAF V600E, un subtipo que representa cerca del 10% de los casos y que se caracteriza por su agresividad.

La nueva indicación incluye el uso de encorafenib, en combinación con el anticuerpo monoclonal cetuximab y quimioterapia convencional, como estrategia de primera línea. El esquema aprobado se convierte en el primer tratamiento dirigido disponible para este tipo de tumor en el país.

La evidencia que respalda su eficacia proviene del estudio de fase II BREAKWATER, cuyos resultados fueron presentados en la Reunión Anual 2025 de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) y publicados de forma simultánea en The New England Journal of Medicine.

El ensayo mostró una reducción del 51% en el riesgo de muerte y del 47% en el riesgo de progresión de la enfermedad frente al tratamiento estándar.

Más del 50% de los casos de cáncer colorrectal se diagnostican en estadío metastásico, dificultando el tratamiento y el pronóstico.

El doctor Juan Manuel O’Connor, jefe del área de tumores gastrointestinales del Instituto Alexander Fleming, explicó: “El cáncer colorrectal con mutación BRAF V600E es un tumor agresivo que, en muchos casos, no responde adecuadamente a la quimioterapia tradicional. Los resultados del estudio BREAKWATER son los primeros datos esperanzadores sobre supervivencia en este contexto clínico en primera línea, lo que representa un cambio radical para estos pacientes”.

Cómo actúa la nueva terapia para el cáncer de colon

El encorafenib es un inhibidor de la vía MAPK, una cadena de señales celulares que, al alterarse, estimula el crecimiento de células malignas.

Por su parte, cetuximab actúa bloqueando el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), que suele estar hiperactivado en células tumorales. La acción conjunta de ambos fármacos permite interrumpir los mecanismos de multiplicación celular del tumor.

Este enfoque pertenece a la categoría de la medicina de precisión, basada en el perfil genético de cada paciente. En este caso, el objetivo terapéutico es la mutación BRAF V600E, que puede identificarse mediante análisis moleculares a partir de tejido tumoral o muestras de sangre.

“La detección temprana de biomarcadores específicos permite tomar decisiones clínicas más acertadas y anticipadas. Nos permite pasar de estrategias reactivas a intervenciones más tempranas”, afirmó O’Connor.

Cáncer colorrectal: una enfermedad silenciosa y con alta mortalidad

El perfil genético del tumor se convierte en un factor clave para definir estrategias y anticipar la respuesta a los tratamientos disponibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con proyecciones del Instituto Nacional del Cáncer, en Argentina se registran alrededor de 16.000 nuevos diagnósticos de cáncer colorrectal por año y se estima que el cáncer colorrectal es responsable de cerca del 12% de los fallecimientos por cáncer.

Aunque puede tener un buen pronóstico si se detecta de forma temprana, más del 50% de los casos se diagnostican en estadío metastásico, cuando el tumor ya se diseminó a otros órganos.

Esta demora en la detección se debe en parte a que, en sus etapas iniciales, la enfermedad puede no presentar síntomas claros o bien manifestarse con signos inespecíficos como cambios en los hábitos intestinales, sangre en las heces, dolor abdominal, fatiga o pérdida de peso.

Según el doctor Mariano Dioca, oncólogo del Instituto Ángel Roffo, “si bien la mayoría de los diagnósticos se presentan en personas mayores de 50 años, hay un incremento sostenido de casos en adultos jóvenes”.

Las tasas del cáncer colorrectal están aumentando rápidamente entre las personas menores de 50 años, advirtieron varios estudios globales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista advirtió: “Si bien la edad es uno de los principales factores de riesgo, la enfermedad puede aparecer a cualquier edad y, por ende, no se puede subestimar el rol del sedentarismo, el tabaquismo, la dieta rica en grasas y pobre en fibra, así como los antecedentes familiares o enfermedades inflamatorias intestinales como factores de riesgo”.

Cómo se detectan las mutaciones genéticas

El CCR no es una enfermedad homogénea: su evolución y respuesta a los tratamientos varían según el perfil molecular del tumor. Entre las alteraciones más relevantes, la mutación BRAF V600E se encuentra en entre el 8% y el 10% de los casos metastásicos, y se asocia con un pronóstico especialmente desfavorable.

El análisis de biomarcadores, como BRAF, permite orientar el tratamiento y anticipar su eficacia. “La detección de estas alteraciones ayuda a predecir cómo puede progresar la enfermedad y qué medidas tomar. Es un insumo fundamental para el equipo médico”, indicó el Dr. Dioca.

Estos estudios pueden realizarse mediante testeo molecular a partir de biopsias o análisis de sangre. El avance de estas tecnologías diagnósticas ha sido clave para incorporar estrategias terapéuticas más precisas, como la combinación de encorafenib y cetuximab.

Cómo prevenir el cáncer de colon: estudios médicos y hábitos saludables

Más del 70% de los diagnósticos de cáncer de colon en América Latina se produce en fases avanzadas, lo que limita el éxito de los tratamientos (GVA)

La prevención sigue siendo una herramienta central para reducir la mortalidad por cáncer colorrectal.

La colonoscopia y los análisis de sangre oculta en materia fecal permiten detectar lesiones precancerosas —como los pólipos— o tumores en estadios iniciales, cuando son más tratables.

Sin embargo, los especialistas advierten sobre los bajos niveles de adherencia a los estudios de rutina. “Persiste cierta resistencia al chequeo preventivo, por desconocimiento o por barreras de acceso, lo que impacta directamente en el diagnóstico tardío”, subrayó Dioca.

El riesgo de desarrollar cáncer colorrectal se incrementa cuando se combinan factores como el consumo frecuente de carnes procesadas, la inactividad física y el exceso de peso corporal. Mantenerse alejado del tabaco y limitar el consumo de alcohol también forma parte de las recomendaciones preventivas.

Según los especialistas, la alimentación saludable por sí sola no es suficiente: es fundamental incorporar movimiento en la rutina diaria. Una pauta alimentaria rica en fibra, frutas y vegetales, acompañada de ejercicio regular y un peso corporal adecuado, contribuye a disminuir la probabilidad de aparición de la enfermedad.