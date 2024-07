Más cerca de una vacuna universal contra la gripe que brinde protección durante toda la vida

Los investigadores informaron que la vacuna generó una respuesta inmune robusta en primates no humanos que estuvieron expuestos al virus de la influenza aviar H5N1

Una investigación dirigida por la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregón, Estados Unidos, (OHSU, por sus siglas en inglés) señaló que una vacuna universal contra la gripe podría estar disponible en tan solo cinco años.

El estudio, publicado en la revista Nature Communications, detalla cómo una vacuna de una sola dosis podría ofrecer inmunidad de por vida contra diversas variantes del virus de la gripe.

Los investigadores se centraron inicialmente en una cepa de gripe española que mató a millones de personas entre 1918 y 1919, después de la Primera Guerra Mundial. Después de desarrollar la vacuna, observaron que era eficaz incluso contra una cepa de gripe aviar del siglo XXI.

El equipo dirigido por el doctor Jonah Sacha, probó la vacuna en un grupo de primates no humanos, que fueron expuestos al virus de la gripe aviar H5N1 tras ser inoculados con una vacuna basada en el virus de la gripe de 1918. Los resultados fueron prometedores, ya que seis de los once primates vacunados sobrevivieron a la exposición, mientras que todos los primates no vacunados sucumbieron al virus.

Jonah Sacha, coautor principal de un estudio publicado hoy en la revista Nature Communications, dijo que la investigación podría conducir a una vacuna universal contra la gripe dentro de cinco años (OHSU/CHRISTINE TORRES HICKS)

“El mundo sigue en riesgo de otra pandemia de gripe. Las cuatro pandemias de gripe de los últimos 100 años mataron a decenas de millones de personas, pero aún no existe una vacuna universal capaz de proteger contra futuros virus de gripe pandémicos”, plantearon los investigadores en el estudio.

“El problema con la gripe es que no se trata de un solo virus. Al igual que el SARS-CoV-2, siempre está evolucionando hacia la siguiente variante y siempre nos quedamos buscando dónde estaba el virus y no dónde va a estar en el futuro”, agregó el autor principal del estudio.

Sacha, profesor y jefe de la División de Patobiología del Centro Nacional de Investigación de Primates de la Universidad de Oregón, señaló que esta investigación podría marcar un avance significativo en la lucha contra virus pandémicos futuros, incluidos los relacionados con el SARS-CoV-2.

“Es un enfoque muy viable”, declaró Sacha en un comunicado de la universidad. “Nos propusimos hacer pruebas con la gripe, pero no sabemos qué sucederá a continuación”.

El método empleado para desarrollar esta vacuna se basa en la inserción de fragmentos específicos de patógenos en el virus del herpes llamado citomegalovirus (CMV). Este enfoque difiere de las vacunas tradicionales al inducir una respuesta inmunitaria por parte de las células T del organismo en lugar de depender únicamente de los anticuerpos.

“Si un virus mortal como el H5N1 infecta a un ser humano y desencadena una pandemia, necesitamos validar y distribuir rápidamente una nueva vacuna”, dijeron los investigadores (EFE/ Antonio Lacerda)

La investigación también contó con el apoyo del Centro de Investigación de Vacunas de la Universidad de Pittsburgh, donde el coautor Douglas Reed subrayó la importancia de validar y distribuir rápidamente nuevas vacunas en caso de una pandemia. Otros colaboradores incluyeron el Centro Nacional de Investigación de Primates de Tulane y la Universidad de Washington.

Los investigadores también destacaron que el estudio fue financiado por subvenciones de la Fundación Bill y Melinda Gates y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

Todos los procedimientos de investigación con animales fueron revisados y aprobados por el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales (IACUC) para garantizar la salud y seguridad de los sujetos de investigación con animales.

El doctor Simon Barratt-Boyes de la Universidad de Pittsburgh comentó que la vacuna logró inducir una respuesta inmune suficiente para limitar la infección y el daño pulmonar en los primates. “Funcionó porque la proteína interna del virus estaba muy bien conservada”, explicó Barratt-Boyes a Nature Communications.

Con base en estos hallazgos, Sacha estimó que una dosis única contra la gripe podría ser realista en un lapso de cinco a diez años. Además, la misma plataforma de CMV ya se está utilizando en un ensayo clínico contra el VIH y podría ser útil contra cánceres específicos, según investigaciones recientes.