Reciclado de pilas gastadas, alambrado virtual para ganado y otros innovadores proyectos finalistas del IB50K

La 12° edición de los premios del Instituto Balseiro (IB) IB50K 2022 otorgó el viernes último las distinciones a los Proyectos de Negocios de Base Tecnológicas seleccionados por un diverso y prestigioso jurado. Por razones lógicas, ese día los tres galardonados, que se repartieron los 50 mil dólares del premio mayor, fueron los más destacados en la ceremonia que se llevó a cabo en el Centro Atómico Bariloche, pero los otros proyectos seleccionados llegaron hasta esa instancia por su alta calidad y potencial para crecer y acercar soluciones innovadoras en distintas áreas.

El IB50K es organizado por el Instituto Balseiro (IB), dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO). El certamen premia cada año a los mejores planes de negocio de base tecnológica con más de 50 mil dólares, monto que proviene del aporte de las empresas e instituciones auspiciantes. La intención del IB es, no solo ofrecer importantes premios en efectivo, sino también otorgar visibilidad a los proyectos y acceso a una red que permitirá contribuir a potenciar a las empresas de base tecnológica.

El jurado seleccionó, además de a los 3 ganadores, a un grupo más amplio de finalistas, todos los cuales recibieron premios

“Este premio es un aprendizaje continuo y conjunto. El desafío este año era honrar 10 proyectos. Se reciben al rededor de 25 y se mira la calidad de cada uno de ellos, viendo qué capacidad de negocio tiene. Se analiza el equipo, el grado de madurez del proyecto. Siempre la premisa es que tengan un 50 por ciento de jóvenes en el equipo. Queremos que los jóvenes están saliendo de las universidades, que se están formando, piensen como una opción válida la generación de empresas”, explicó a Infobae la coordinadora del Comité Organizador del Concurso IB50K y alma mater del premio, María Luz Martiarena, secretaria de Vinculación e Innovación del Instituto Balseiro.

El siguiente es un repaso por esas iniciativas que no estuvieron entre las primeras tres, entre cuyos representantes se repartieron otros 22 premios especiales, incluyendo 34 mil dólares.

Todos los equipos admitidos como proyectos en esta edición del concurso IB50K accedieron a participar con beca plena en el Taller Empretec/UNCTAD y Capacitación en Formulación del Plan de Negocios ofrecidos por la Fundación Empretec. Asimismo, podrán realizar un Curso de Comunicación Efectiva y Elevator Pitch ofrecido por la Fundación Empretec.

Proyecto para el monitoreo de partículas y vapores de pesticidas en el aire fabricado en Argentina

—ARPUF

− Por ser un proyecto de innovación de alto impacto social en Río Negro. Recibió 5.000 dólares de la Agencia RN Innova

− Por pertenecer al sector metalmecánico y/o desarrollo de materiales se hizo acreedor de un voucher de 1.000 dólares de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) Para servicios tecnológicos en la Red de Centros ADIMRA y vinculaciones comerciales

− También podrá acceder a una mentoría, difusión y membresía en la comunidad emprendedora de la Fundación INVAP, otorgados para 3 emprendimientos con una solución a una problemática social o ambiental que apunte a achicar la brecha de desigualdad y/o a mitigar el cambio climático, brindado por esa Fundación.

El AR-PUF es el primer equipo de referencia para monitoreo de partículas y vapores de pesticidas en el aire fabricado en Argentina. El objetivo es tomar muestras del aire representativas, estandarizadas y repetibles para determinar las concentraciones ambientales de distintos pesticidas hasta 0,03 ng/m3. Responde a la creciente necesidad de contar con instrumental adecuado para la determinación precisa de estos compuestos y su impacto en la salud y el ambiente. Este equipo es un ejemplo de sustitución de importaciones, donde se evidenció que un producto tecnológico importado costaba 3 veces más que un producto de mejores características y prestaciones superiores fabricado en Argentina.

El desarrollador es graduado de la Universidad Nacional de La Plata, con posagrado en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Biotango busca utilizar variables genómicas que mejoren la producción de durazno

—BIOTANGO

− Recibió del INTA un premio de 3.000 dólares por tratarse de un emprendimiento de biotecnología.

Se trata de una plataforma de variables genómicas y ambientales para modelar características y comportamiento de las diferentes variedades de duraznero. En BioTango creen que la producción de alimentos debe cambiar hacia un modelo donde el proceso se entienda desde una visión integral. Por eso diseñaron una plataforma que hace uso de variables genómicas y ambientales para modelar características y comportamiento de las diferentes variedades de duraznero y así asistir en la toma de decisiones. A través de esta plataforma, son capaces de desarrollar de manera más eficiente variedades con características diferenciales, optimizar el manejo del monte productivo y anticipar la toma de decisiones comerciales. Con un equipo científico que combina diferentes áreas de la ciencia, el equipo busca dar soluciones a las principales limitaciones de la producción de durazno, extendiendo así los beneficios a toda la cadena productiva.

El equipo está conformado por estudiantes y graduados de la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de San Luis y la Universidad Politécnica de Valencia.

Este innovador proyecto desarrolla la fabricación de un material con pilas usadas, destinado a la industria nuclear

—BLIND.AR

− Recibió el “Premio Ingeniero Maradona” por 10.000 dólares otorgado por Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA). La distinción la aportó esa compañía para el diseño, construcción, licenciamiento, adquisición de bienes y servicios, montaje, puesta en marcha y en servicio comercial de centrales nucleares de potencia

− Además, el equipo recibió vouchers para asesoramiento jurídico, asesoramiento contable y almuerzos UNSAM. Vouchers para 15 horas de asesoramiento en estudio jurídico. 15 horas de asesoramiento en estudio contable. 15 almuerzos en el comedor universitario del Campus de UNSAM (Mensa) destinado a un proyecto donde al menos uno de los integrantes del equipo sea estudiante, egresado, docente o investigador de la Universidad Nacional de San Martín.

− Mentoría, difusión y membresía en la comunidad emprendedora Fundación INVAP. Este premio fue brindado por esa fundación para 3 emprendimientos con una solución a una problemática social o ambiental que apunte a achicar la brecha de desigualdad y/o a mitigar el cambio climático.

Blind.AR es una iniciativa para la fabricación de un material innovador, basado en los metales recuperados de las pilas gastadas, con el objetivo de ser utilizado como blindaje de radiaciones ionizantes por la industria nuclear en general y por las centrales nucleares en particular. Se propone resolver dos problemáticas, por un lado, al momento no se ha encontrado una solución o un tratamiento adecuado y económicamente viable para las pilas gastadas (mucho menos una reutilización de las mismas) y, por el otro, la industria nuclear necesita blindajes de plomo, material importado y muy costoso. El presente Plan de Negocios propone una solución original e innovadora protegiendo al ambiente mediante la recolección y tratamiento seguro de las pilas gastadas y proveyendo a la industria nuclear de un componente ampliamente utilizado para la protección de las personas, a bajo costo y sustituyendo importaciones.

El equipo está conformado por estudiantes y graduados de la UTN Facultad Regional Haedo, Facultad Regional Buenos Aires y Facultad Regional Delta, Universidad de Buenos Aires e Instituto Dan Béninson (CNEA - Universidad Nacional de San Martín).

Con diferentes estrategias terapéuticas en biopsias provenientes de pacientes oncológicos busca predecir el efecto de los tratamientos

— ONCOVOTECH

− En forma compartida se hizo acreedor de 2.500 dólares en verticales estratégicos de la Agencia Nacional ANIDi. Proyectos en los verticales estratégicos: salud, alimentos, producción verde sostenible, transición energética y transición digital. Se valorarán iniciativas que tengan perspectiva federal y de género, tanto en la composición del equipo como en el potencial impacto de sus resultados.

− También recibieron una beca completa al equipo para el desarrollo de capacidades emprendedoras, otorgado por SF500 para startups de base científica biotecnológica. El premio estaba destinado a startups biotecnológicas, con ciencia sólida y alta inventiva, que brinde soluciones a problemas relevantes y de alcance global.

− Voucher de 1.000 dólares de la Universidad Nacional de Entre Ríos, UNER Bioingeniería y bioinformática, destinado a la mentoría y networking relacionados a servicios especializados brindados por la Facultad de Ingeniería de la UNER.

Oncovotech se dedica a la implementación y automatización de un sistema que permite evaluar, a priori, diferentes estrategias terapéuticas en biopsias provenientes de pacientes oncológicos. En 2019, el cáncer se posicionó como la principal causa de muerte a nivel mundial. Las terapias para su tratamiento dependen de marcadores diagnóstico y características particulares de cada tumor. Sin embargo, aun cuando es posible predecir la probabilidad de éxito de una terapia, resulta casi imposible predecir el efecto de esta en cada paciente, siendo que muchas veces son poco efectivas o se genera resistencia a la misma. Oncovotech tiene como objetivo la implementación y automatización de un sistema que permite evaluar, a priori, diferentes estrategias terapéuticas en biopsias provenientes de pacientes oncológicos, utilizando como modelo biológico la membrana corioalantoidea del embrión de pollo. Este desarrollo se complementará con los análisis clínicos tradicionales y brindará una herramienta adicional al médico oncólogo.

El equipo está conformado por estudiantes y graduados de la Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Esta iniciativa desarrolló tecnología para medir el caudal de los ríos en condiciones normales y extremas

—ORUS

− Recibió 3.000 dólares del CONICET destinado a proyectos de energías renovables.

− También se hizo acreedor a la posibilidad de implementar una prueba piloto en las instalaciones del puerto Smartport Lab Puerto de Bahía Blanca para la validación técnica y del diseño. Asesoramiento, más mentorías para diseñar el modelo de negocio y la estrategia comercial, la difusión y visibilización y una oficina para trabajar en sus estadías en Bahía Blanca.

− También, el equipo se hizo acreedor de 2 becas web fullstack y asesoría para la gestión de patentes de invención destinado a equipos compuestos por jóvenes de Córdoba, otorgado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC-FCEyN)

− Asimismo, accederán a mentoreo y asesoría para desarrollar el proyecto que contribuya a la transición energética Fundación YPF

− También accederán a mentoría, difusión y membresía en comunidad emprendedora de la Fundación INVAP que destinó a 3 emprendimientos con una solución a una problemática social o ambiental que apunte a achicar la brecha de desigualdad y/o a mitigar el cambio climático.

ORUS realiza el monitoreo remoto y continuo de caudal de ríos con imágenes de cámaras de vigilancia en varios sitios, de manera simultánea y automática. Son un grupo pluridisciplinario de jóvenes, que ofrecen una solución a las instituciones que manejan los recursos hídricos para medir el caudal de los ríos en condiciones normales y extremas. La medición del caudal es imprescindible para la gestión y el diseño de medidas estructurales y no estructurales necesarias para mitigar el riesgo hídrico. Las técnicas de medición de caudal convencionales no permiten el monitoreo continuo de los ríos, son costosas y requieren el desplazamiento y la exposición de un operador calificado. Desde ORUS, ofrecen una solución de alto nivel tecnológico, que permite el monitoreo remoto y continuo de caudal con imágenes de cámaras de vigilancia en varios sitios de manera simultánea y automática. Con esta solución, pretenden tener un impacto ambiental y social, y hacer de ORUS un emprendimiento rentable, a la cresta de la ola made in Argentina.

El equipo está conformado por estudiantes y graduados de la Universidad Nacional de Córdoba y UTN Facultad Regional Córdoba.

Proyecto de alambrado virtual a través de un collar que impide que el animal se aleje y, además, mide diversos factores biométricos

—PASTOR-E

− Recibió un premio de 3.000 dólares en Telecomunicaciones por parte de ARSAT.

El proyecto se denomina alambrado virtual, busca reemplazar los corrales físicos por un dispositivo ubicado en cada animal, controlable en forma remota. Este monitorea su posición y evita que traspase un perímetro previamente delimitado. Además el dispositivo permite adquirir datos biométricos que permiten analizar el estado del rodeo y aumentar la productividad. Por un costo inferior al del alambrado físico permite a los productores mejorar la rentabilidad del emprendimiento tanto por requerir menos mano de obra, costos de mantenimiento, mejora en la rotación de tierras y análisis del estado de los animales. La ventaja competitiva radica en la posibilidad de ser pioneros en el país donde existe un mercado muy amplio. Accediendo inicialmente a una pequeña fracción del mercado se prevé recuperar la inversión y obtener beneficios económicos, e ir aumentando progresivamente la cobertura.

El equipo está conformado por estudiantes y graduados de la Universidad Nacional de Rio Negro, la Universidad de Buenos Aires, la University of Connecticut y la Universidad Nacional de La Plata.

Proyecto para la rehabilitación de pacientes a distancia

—PHYSENS

- Se hizo acreedor de 5.000 dólares correspondientes al Tercer Premio del IB50K, que en total repartió 50.000 dólares.

− Además recibió un premio compartido de 2.500 dólares en verticales estratégicos de la Agencia Nacional ANIDi. El galardón fue para los proyectos en los verticales estratégicos de salud, alimentos, producción verde sostenible, transición energética y transición digital. Se valoraron las iniciativas que tuvieran perspectiva federal y de género, tanto en la composición del equipo como en el potencial impacto de sus resultados.

− También se hizo acreedor de una membresía premium al Club de Emprendedores de la UCA, aportada por la Universidad Católica Argentina y UCATec

Este es un proyecto de electromedicina 4.0. Fabrica equipos de fisiatría y kinesiología con conexión inalámbrica. Los equipos pueden ser configurados, monitoreados y controlados a través de dispositivos con conexión a internet, permitiendo así la rehabilitación de pacientes a distancia, en tiempo real o diferido.

El equipo está conformado por estudiantes y graduados de la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad del Gran Rosario, la Universidad Internacional y permanente de terapia manual - Saint Mont Francia y la Universidad Católica Argentina.

Un desarrollo para reducir y reemplazar el uso de agroquímicos en el cultivo del maní

—RNAGRO

- Recibió el Segundo Premio y se hizo acreedor de 15.000 dólares del premio mayor de 50.000

− Además, fue premiado con otros 5.000 dólares aportados por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santa Fe. Este premio estuvo destinado a potenciar la innovación para la transformación de la cadena de valor agroalimentaria y agroindustrial, para un equipo compuesto por mayoría de participantes santafesinos a desarrollarse en Santa Fe.

− También recibió una membresía premium al Club de Emprendedores de la UCA aportado por la Universidad Católica Argentina y UCATec.

Se trata de un proyecto de tecnologías basadas en ARNs para el cultivo de maní. Según la FAO hasta un 40% de la producción agrícola mundial se pierde a causa de las enfermedades que llegan a afectar a los diferentes cultivos y causan pérdidas por cerca de 220 billones de dólares. La tecnología no transgénica de RNAgro permitirá reducir y reemplazar el uso de agroquímicos en el cultivo de maní. Buscan generar una nueva familia de fungicidas que sean efectivos, además de amigables con el ambiente y con la salud humana. El primer objetivo es el reemplazo de pesticidas sintéticos para acceder a nuevos mercados de exportación y luego proyectan abordar el diseño de nuevas estrategias disruptivas para potenciar la productividad de los cultivos. Son un equipo de científicos emprendedores con habilidades y experiencia de más de 5 años en ciencia, las cuales les permitirán desarrollar nuevas tecnologías para el agro.

El equipo está conformado por estudiantes y graduados de la Universidad Nacional del Litoral y Universidad Nacional de Río Cuarto.

El ganador es un proyecto de electroestimulación de plantas para mejorar el rendimiento de cultivos intensivos

—SYLVARUM

- Recibió el Primer Premio por un monto de 30.000 dólares del premio mayor de 50.000 dólares.

− También la chequera de Litoral, que son servicios especializados brindados por expertos senior de la Universidad Nacional del Litoral, otorgados por la UNL y la Aceleradora del Litoral.

− Asimismo, se hicieron acreedores a 2 becas al 100% UTN para cursar carreras de posgrado de especialización o maestría dentro de la oferta de la Escuela de Posgrado otorgado por la Universidad Tecnológica Nacional Facultad - Regional Buenos Aires.

− Y el acceso a BCR Startup Network, un proyecto vinculado a la cadena de valor del agro dentro de la vertical de Agrifoodtech, aportado por la Bolsa de Comercio de Rosario.

− Una preparación para recibir inversión de Emprear, consistente en 3 sesiones de Investor Readiness.

− Una membresía premium al Club de Emprendedores de la UCA aportado por la Universidad Católica Argentina y UCATec.

El ganador es un proyecto de electroestimulación de plantas para mejorar el rendimiento de cultivos intensivos.

Las plantas tienen internamente un sistema de comunicación eléctrico y en Sylvarum descubrieron cómo hackearlo. Desarrollaron una tecnología que utiliza estímulos eléctricos y magnéticos para influir directamente sobre el metabolismo vegetal. Esta intersección biológico-tecnológica les permite hacer un control exhaustivo de lo que pasa dentro de la planta para potenciar sus capacidades naturales, pudiendo: acelerar su crecimiento, mejorar su resistencia frente a enfermedades o plagas, e influir en la producción de metabolitos y/o componentes nutricionales.

La solución técnica propuesta puede trabajar con toda la variedad de vegetales que se producen en sistemas hidropónicos, tanto en el rubro de los alimentos como en el de plantas medicinales. Se busca solucionar los mayores problemas que tienen los productores, haciendo de la hidroponia un negocio más rentable, escalable y sustentable.

El equipo está conformado por estudiantes y graduados de la Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino.

