Concurso IB50K del Instituto Balseiro: se dieron a conocer los ganadores de la edición 2021

Todo los concursantes del Concurso IB50K del Instituto Balseiro

Uno de los concursos de innovación más importantes del país es el organizado por el Instituto Balseiro (IB) de Bariloche, que dio a conocer los ganadores de la 11va. Edición del Concurso IB50K para jóvenes tecno emprendedores.

El jurado de 6 expertos de distintas áreas seleccionó al ganador entre los 5 proyectos finalistas, que se habían conocido el 4 de octubre pasado. Hoy, en el gran día, se develó la mejor de las iniciativas del Concurso de planes de negocio de base tecnológica IB50K. Desde el año 2009, el concurso IB50K premia con más de 50 mil dólares a las iniciativas tecno emprendedoras de jóvenes estudiantes terciarios, universitarios y profesionales nóveles.

Las cinco tipos de tecnologías que resultaron finalistas fueron las siguientes: plantillas inteligentes; algoritmos para el desarrollo de alimentos de origen vegetal y terapia de presión subatmosférica aplicada a heridas. Además, llegaron a la final un dispositivo para el diagnóstico temprano de la diabetes y una herramienta de diseño basada en una aplicación web que integra en un único lugar todo el conocimiento sobre el desarrollo de aplicaciones críticas para cohetes, satélites, drones, robots y aviones.

El primer premio del IB50K fue otorgado a “Ebers Med”, un desarrollo innovador que busca reducir las lesiones en los pies y mejorar los tratamientos actuales que afectan a personas con diabetes, deportistas y personas con dolor crónico a través de un sistema de plantillas inteligentes. La decisión del jurado se dio a conocer al cierre de la jornada final del IB50K, el concurso de planes de negocio de base tecnológica organizado por el Instituto Balseiro. Se repartieron más de 50 mil dólares entre todos los ganadores.

Ebers Med" es un desarrollo innovador que busca reducir las lesiones en los pies y mejorar los tratamientos actuales que afectan a personas con diabetes, deportistas y personas con dolor crónico a través de un sistema de plantillas inteligentes

El equipo “Ebers Med” obtuvo el primer puesto de la décimo primera edición del concurso IB50K . Los proyectos “Food4You”, una plataforma biotecnológica que desarrolla un algoritmo para la industria de los alimentos fermentados plant-based y “Hemogly”, que propone un dispositivo para el diagnóstico de la diabetes recibieron el segundo y el tercer puesto respectivamente. La premiación se realizó en un evento que reunió exponentes de tecnología y negocios en el Instituto Balseiro el viernes por la tarde. En el mismo, empresarios, académicos y miembros del sistema financiero disertaron sobre las “Claves para la Generación de Empresas de Base Tecnológica en Argentina”. Todo el encuentro se transmitió en vivo por el canal de YouTube del concurso.

Superadas diversas etapas de evaluación, los cinco equipos finalistas conocieron la decisión definitiva del jurado del concurso IB50K. En el cierre del encuentro que se vivió de manera virtual y presencial, se realizó la ceremonia de premiación de este certamen impulsado por el Instituto Balseiro, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). En esta edición, en los tres primeros premios se repartieron más de 50 mil dólares y también se entregaron premios especiales que consisten en aportes monetarios, capacitaciones, servicios tecnológicos, mentoreo y/o acceso directo a la final de otros concursos de similares características.

En diálogo con Infobae, desde Bariloche, María Luz Martiarena, científica argentina y alma mater de este estimulante premio del querido Instituto Balseiro, doctora en física de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), secretaria de vinculación académica del IB; además de investigadora CONICET y directora del centro científico tecnológico del IB explicó, “el concurso arrancó en el 2009 cuando comenzamos con esta idea que sintetizamos en su nombre IB50K -IB por el Instituto Balseiro y 50K por los 50 mil dólares que representa el importante premio para el proyecto ganador- ¡Es un gran desafio para toda la familia científica del Balseiro!, porque nuestra idea fue crear un concurso para provocar positivamente a los jóvenes, para que ellos puedan generar trabajo a partir de sus propias capacidades. Y para que también los claustros académicos como grandes generadores de conocimiento que son no estén tan disociados del mundo real; esas fueron las bases fundamentales de la iniciativa. Desde los inicios además del Instituto Balseiro nos acompañaron en el desarrollo del Concurso la Universidad Nacional de Cuyo y la Comisión Nacional de Energia Atómica (CNEA).

Según precisó Martiarena a Infobae, “es muy importante que los estudiantes avanzados generen emprendimientos y empresas de base tecnológica, por eso pusimos una sola condición excluyente para participar en el premio: que solo el 50% del equipo sean jóvenes menores de 35 años que provengan de las ciencias como químicos, ingenieros, médicos, bioquímicos, y de tantas otras carreras ; el otro 50% deben ser estudiantes o profesionales de otras áreas diversas, que no respondan a las carreras de estudio en el IB . Es una manera de ayudar a comprender que para llevar adelante un emprendimiento se necesitan de todos los actores, no solo los que generan conocimiento científico, todos son igual de importantes”.

La Gran Final tuvo lugar hoy desde el mediodía en la biblioteca Leo Falicov del Instituto Balseiro, en Bariloche, y fue transmitida en vivo por las plataformas Zoom y Youtube, con el objetivo de festejar y compartir la experiencia IB50K en todos los rincones del país, informaron los organizadores.

El Concurso es organizado por el IB, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO). El objetivo es promover la capacidad emprendedora de estudiantes y jóvenes profesionales, así como fomentar en Argentina la creación y el desarrollo de empresas de base tecnológica. La competencia se sustenta en que, promover este tipo de iniciativas, es estratégico para el país y podría marcar un salto cualitativo en el camino de potenciar el desarrollo basado en la complejización de la matriz productiva Argentina.

Los proyectos ganadores

La empresa “Ebers Med”, que recibió el primer premio del IB50K 2021

-1er premio: La empresa “Ebers Med”, que recibió el primer premio del IB50K 2021, consiste en el desarrollo de un sistema de plantillas inteligentes con sensores que se conectan a una aplicación permitiendo a los médicos realizar pruebas en solo 3 clics obteniendo información y opciones de tratamiento en una plataforma. Esta tecnología permite reducir las lesiones en los pies y mejorar los tratamientos actuales que afectan a personas con diabetes, deportistas y personas con dolor crónico.

Este desarrollo innovador es impulsado por el ingeniero biomédico Facundo Noya, formado en la Universidad Nacional de Córdoba, el ingeniero industrial Ignacio Perversi del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y un equipo de profesionales formados en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional del Sur.

El plan de negocio “Food4You”, recibió el segundo premio. El mismo apunta a producir ingredientes para el creciente mercado de los alimentos fermentados de base vegetal a través del desarrollo de una plataforma biotecnológica

-2do premio: El plan de negocio “Food4You”, que recibió el segundo premio, apunta a producir ingredientes para el creciente mercado de los alimentos fermentados de base vegetal a través del desarrollo de una plataforma biotecnológica . “Food4You” diseña y optimiza la mejor combinación de cepas lácticas para cada matriz vegetal a partir del desarrollo de un algoritmo que busca las mejores bacterias, dentro de una biblioteca única, para cada matriz y necesidad.

De esta manera, emplea bacterias específicas que, a partir de la fermentación de precisión, agregan características tecnológicas y nutricionales únicas a dichas matrices vegetales. Este equipo estuvo representado por la doctora en ciencias biológicas Antonieta Rodríguez de Olmos de la Universidad Nacional de Tucumán y el bioingeniero Francisco Gil Garbagnoli del Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

-3er premio: El plan de negocio “Hemogly” obtuvo el tercer premio. Su equipo propone la solución para el diagnóstico rápido de la diabetes a través del desarrollo de un dispositivo de sensado robusto y portátil que permite detectar hemoglobina glicosilada de forma simple y rápida. La comercialización de “Hemogly” resuelve la problemática del diagnóstico de la diabetes, mejorando la accesibilidad y reduciendo la morbimortalidad derivada del diagnóstico tardío de esta enfermedad. A través de esta tecnología, se logra reducir el costo de cada medición a la mitad con respecto a los costos actuales de sensado.

El plan de negocio “Hemogly” obtuvo el tercer premio

Los participantes a cargo de esta propuesta innovadora estuvieron representados por el doctor en química Diego Onna (UBA) y la doctora en farmacia y bioquímica Mariana Hamer (UBA). El resto del equipo se formó en la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Ambos son investigadores de CONICET y comenzaron su desarrollo en la UNSAM.

Jurado de lujo

El jurado, que tuvo a su cargo la selección de los trabajos ganadores, estuvo presidido por el doctor e Ingeniero nuclear, Mariano Cantero, director del Instituto Balseiro y contó con la participación de la Mgter. en finanzas y empresaria Viviana Zocco, Alejandro Bedoya, Lic. en Economía (UCA) y Mgter. en finanzas (Universidad del CEMA); la contadora (UBA) Tamara Rainieri, el doctor Diego Dalponte y el ingeniero Eduardo Belio.

Cantero, que presidió el grupo elector de los mejores proyectos, es director y profesor del Instituto Balseiro, además de investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Zocco es empresaria con experiencia en el sistema financiero multinacional ,emprendedora en la industria de entretenimiento y de la tecnología y directora de EdTech VI-DA TEC.

Bedoya es subgerente general de Banco de Valores S.A., licenciado en economía por la Universidad Católica Argentina (UCA), magister en finanzas por la Universidad del CEMA y master in Sciences por The London School of Economics and Political Science. También ejerce como docente en la UCA. La contadora Tamara Rainieri, estudió en la Universidad de Buenos Aires y se especializó en Administración de PyMES (IAE). Actualmente es CEO de Ranieri Argentina S.A. la empresa familiar dedicada a la moda y a la producción de anteojos.

Diego Dalponte es doctor en Ciencias de la Ingeniería por el Instituto Balseiro e ingeniero de Sistemas por Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN). Actualmente ejerce como secretario de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN. Trabaja en métodos numéricos y simulación computacional en el Instituto PLADEMA. Y el Ingeniero Eduardo Belio se dedica al análisis, evaluación, diseño y desarrollo de nuevos negocios. Luego de haber pasado por un proceso de evaluación técnica y económica a cargo de tecnólogos, investigadores y expertos en negocios, cinco proyectos quedaron seleccionados para competir en la final del Concurso IB50K.

Los otros finalistas

Otros dos equipos llegaron a la gran final. Ellos son:

-Terapia de Presión Negativa (TPN) de Desarrollo Abierto: Esta terapia consiste en aplicar presión subatmosférica en heridas para acelerar el proceso de formación de tejido, prevenir infecciones y mejorar la recuperación de pacientes. Las heridas son parte de muchas intervenciones quirúrgicas y prácticas médicas . Este proyecto propone desarrollar un producto médico portable que permita aplicar presión subatmosférica en el lecho de una herida de manera efectiva y de esta manera aumentar el número de pacientes que se vean beneficiados por esta terapia. Los participantes son estudiantes o graduados de la Universidad Nacional del Sur y la Asociación Argentina de Cirugía de la Mano (AACM-UCES).

-BlueSphere Technologies: Es una herramienta que integra todo el conocimiento sobre el desarrollo de aplicaciones críticas en un único lugar. Los cohetes, satélites, drones, robots y aviones son sistemas críticos, es decir, no pueden fallar. Estos utilizan distintas piezas de hardware, como computadoras de a bordo acordes a la criticidad del sistema, las que generalmente son Computadoras de Placa Simple (SBC) . Sus creadores señalaron que las empresas que optan por diseñar sus propias computadoras, quedan atadas a diseños muy personalizados para poder mantener bajos costos. Ange esto, BlueSphere ofrece una herramienta de diseño basada en una aplicación web (llamada Horadric), que integra todo el conocimiento sobre el desarrollo de aplicaciones críticas en un único lugar, junto a una suite de software para poner en marcha las SBCs ni bien estén en manos del cliente.

Los participantes de esta iniciativa son estudiantes o graduados de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Avellaneda, la Universidad Nacional de San Luis, Universidad Nacional de Quilmes y Universidad Nacional de Mar del Plata. Cada equipo tuvo la oportunidad de optimizar sus planes de trabajo con la asistencia de tutores, para finalmente defenderlos hoy frente al jurado.

Además, del incentivo que recibirá el trabajo ganador de hoy, todos los participantes ganan en la visibilidad de sus proyectos y en el acceso a una red que les permitirá potenciar sus iniciativas de base tecnológica. Asimismo, la totalidad de los equipos que superaron la fase de admisión obtuvieron la evaluación de sus proyectos por parte de expertos de distintas áreas.

La científica y doctora en Química, María Luz Martiarena, agregó a Infobae: “en el IB50K todos los años con orgullo y esfuerzo se reparten los 50 mil dólares que establecen las bases del premio; pero además existen los premios especiales, este año 2021 hemos podido reunir 72 mil dólares. Es un gran orgullo recibir en la 11va. edición tanto apoyo de empresas privadas que comprenden la trascendencia del galardón y sirve para fortalecer el entramado productivo institucional”

