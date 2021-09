Mañana llega una partida de 200 mil dosis de vacunas CanSino contra el coronavirus a la Argentina: ¿a qué grupos se destinarán?

Las vacunas de CanSino contra el COVID -19 fueron desarrolladas en China. Se requiere solo una dosis y no necesitas bajas temperaturas para su almacenamiento (EFE/José Jácome/Archivo)

Mañana martes 7 de septiembre llegarán a la Argentina 200 mil vacunas contra el COVID-19 que fueron producidas por el laboratorio CanSino Biologics en China. El Ministerio de Salud de la Nación ya había dictado una resolución por la cual se autorizaba el uso de emergencia de las vacunas de ese laboratorio el 10 de junio pasado. Según anunció hoy las 200 mil dosis que se recibirán serán destinadas a poblaciones de difícil acceso. Será la segunda partida de vacunas de CanSino que recibe el país. La plataforma de esta vacuna basada en vector viral ofrece dos ventajas competititvas : solo se requiere una dosis y no requiere congelación, una ventaja que facilita la logística de la distribución masiva.

El 6 de agosto pasado, otro vuelo había traído 200.000 dosis de CanSino a la Argentina. Sin embargo, aún hasta el 4 de setiembre éstas no habían sido aplicadas según el Monitor Público de Vacunación del Ministerio.

La fórmula de la vacuna de CanSino se basa en el adenovirus 5, que es precisamente el que se utiliza en el segundo componente de Sputnik V, que se ha demorado en la entrega desde el Instituto Gamaleya de Rusia. A principios de agosto el doctor Eduardo López, infectólogo asesor del Gobierno y uno de los investigadores del ensayo local de CanSino, había afirmado que “la primera dosis de Sputnik se puede combinar con la vacuna de CanSino. La de CanSino tiene el vector adenovirus 5, el mismo mismo que tiene Sputnik V en el segundo componente”. Sin embargo, el Ministerio de Salud aún no tomó la decisión de ofrecer esa combinación.

La vacuna de CanSino consiste en un inoculante de vector viral e implica solo un esquema de una sola dosis. El nombre de la vacuna es Convidecia y fue desarrollada por la empresa en colaboración con el Instituto de Biología que depende de la Academia de Ciencias Médicas Militares de China. Su eficacia y seguridad fue evaluada primero en China a través de ensayos en fase 1 y 2.

A partir de agosto de 2020, la empresa CanSino comenzó a realizar ensayos de fase 3 en varios países, como la Argentina, Pakistán, Rusia, México y Chile. El 25 de febrero, China anunció la aprobación de la vacuna para uso general e informó que la dosis única tenía una tasa de eficacia del 65,28% en la prevención de todos los casos sintomáticos de Covid-19.

La empresa biofarmacéutica china CanSino Biologics informó que la dosis única tenía una tasa de eficacia del 65,28% en la prevención de todos los casos sintomáticos de Covid-19/ REUTERS / Thomas Peter

Según el Ministerio de Salud de la Nación, mañana martes a las 2.45, llegarán al aeropuerto Internacional de Ezeiza las 200 mil vacunas del laboratorio CanSino en el vuelo QR8157 de la empresa Qatar Airways. En junio pasado, se había informado que el Gobierno argentino había adquirido 5,4 millones de dosis de esa vacuna en función de su disponibilidad.

En un comunicado, la cartera de salud informó hoy que con ese nuevo cargamento de dosis, “la Argentina alcanzará las 57.407.120 dosis para continuar con el Plan Estratégico de Vacunación contra el Covid-19 que impulsa el Gobierno nacional en todo el país”. Las dosis se usarán para dar protección a las personas que están en poblaciones de difícil acceso al sistema de salud. En este grupo, el Ministerio incluyó a las “personas en situación de calle, migrantes, refugiados y otros colectivos dispersos. Con esa meta se reservaron las vacunas del laboratorio CanSino que al administrarse en una sola dosis logran reducir las barreras logísticas”, aclararon.

Además de la segunda partida de dosis de CanSino que llegará mañana, el sábado pasado arribaron 1.736.000 dosis de Sinopharm, que son producidas por otra empresa de China. Las dosis llegaron desde Pekín, en el vuelo LH8264 de la línea aérea Lufthansa Cargo. “En una semana habrán llegado al país 6.838.500 vacunas: 200 mil de Cansino, 4.984.000 de la firma estatal Corporación Grupo Farmacéutico Nacional Chino y 1.654.500 de AstraZeneca”, informó el Ministerio de Salud.

Las vacunas de Cansino fueron autorizadas para uso de emergencia en junio pasado. Antes se habían autorizado otras vacunas de China, que fueron producidas por Sinopharm/ EFE/Demian Alday Estévez/Archivo

Si se tiene en cuenta el total desde el inicio de la campaña de vacunación a fines de diciembre pasado, la Argentina habrá recibido 57.407.120 vacunas contra el coronavirus incluyendo las de CanSino. De ese total, 15.000.920 son Sputnik V: 10.955.260 del primer componente (de las cuales 1.179.625 fueron producidas por Laboratorios Richmond en Argentina) y 4.045.660 del segundo componente (702.500 fueron elaboradas en el laboratorio argentino).

De la firma AstraZeneca, el país ya cuenta con 15.594.200 vacunas entre las 580.000 de Covishield (producidas en la India, las 1.944.000 recibidas por el mecanismo Covax, 11.859.200 provistas directamente por el laboratorio, 400.000 donadas por España y 811.000 por México. En tanto, 22.912.000 son del laboratorio Sinopharm, 200.000 de Cansino y 3.500.000 de Moderna, donadas por EE.UU.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta esta mañana se distribuyeron 51.604.874 dosis en todo el territorio, al tiempo que las aplicaciones totalizan 44.731.271. A su vez, 28.356.254 personas recibieron la primera dosis y 16.375.017 ya tienen dos aplicaciones.

IMAGEN DE ARCHIVO. Una persona trabaja en la línea de producción de la vacuna contra el COVID-19 de la compañía china Cansino Biologics Inc, en Tianjin, China, Abril 25, 2021. China Daily vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES, ESTA IMAGEN FUE CEDIDA POR UN TERCERO. NO PARA CHINA

La vacuna de Cansino Biologics es una de las 3 vacunas desarrolladas en China que se aplican actualmente en América Latina. La de Sinopharm está autorizada en la Argentina, Bolivia, Perú y Venezuela, y la de Sinovac, en Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador, México y Perú.

La vacuna de CanSino utiliza un adenovirus-5 (Ad5) no replicante (que no causa la enfermedad) para conseguir su eficacia. Porta el gen que codifica para la proteína Espiga del coronavirus SARS-CoV-2. La vacuna produce una respuesta inmunitaria, generando anticuerpos neutralizantes específicos contra el virus después de 14 días de la vacunación. A diferencia de las vacunas que precisan de 2 dosis, esta vacuna posee la ventaja de que requiere de una sola dosis. Se puede conservar a una temperatura de entre 2 y 8 grados. Esto hace que no requiera congelación y se facilite su logística.

Los resultados del análisis intermedio del ensayo clínico de fase III demostraron que la vacuna de Cansino tiene una eficacia general del 68,83% para la prevención de todas las infecciones sintomáticas de COVID-19, 14 días después de la vacunación y 65,28% 28 días después de su aplicación. También se sabe que la vacuna tiene una eficacia del 95,47% para la prevención de enfermedad grave 14 días después de la vacunación y 90,07%, 28 días después de su aplicación.

Hasta el momento la vacuna de CanSino al igual que la mayoría de las vacunas autorizadas contra el COVID-19 solo han producido efectos secundarios leves o moderados/ REUTERS / José Luis González

Hasta el momento, solo se han reportado efectos secundarios leves o moderados después de la aplicación de la vacuna de Cansino. Los efectos más frecuentes fueron: dolor, enrojecimiento, inflamación y prurito en el sitio de aplicación, fiebre, fatiga, dolor de cabeza, náuseas, diarrea, disminución del apetito y mareo, y en menor frecuencia, hipoestesias (disminución de la sensibilidad táctil), problemas gastrointestinales y somnolencia.

A principios de agosto, la empresa CanSino informó que había obtenido resultados nuevos que indicaban que los niveles de anticuerpos neutralizantes de su vacuna se mantienen elevados -en casi 70%- en las personas, seis meses después de haber sido vacunados con la unidosis. Pero señaló que una segunda dosis de la vacuna logra que los niveles de anticuerpos neutralizantes se multipliquen por ocho. “Una segunda aplicación de la vacuna CanSino sí brinda mayor protección a quienes la han recibido, y es segura”, puntualizó la empresa en un comunicado.

