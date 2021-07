Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen más riesgo de desarrollar cáncer

La insuficiencia cardíaca crónica es una enfermedad frecuente, costosa y puede producir discapacidad / Foto: Oliver Krato/dpa

La insuficiencia cardíaca se produce cuando el músculo del corazón no bombea sangre de manera adecuada. Es porque otras afecciones, como las arterias con obstrucciones en el corazón o la presión arterial alta hacen que el corazón se vuelva progresivamente demasiado débil o rígido como para llenarse y bombear de forma eficaz. Cuando una persona es diagnosticada con insuficiencia cardíaca puede acceder a tratamientos que pueden mejorar los signos y síntomas de la enfermedad. Además, los cambios en el estilo de vida -como hacer actividad física, reducir el sodio en la alimentación, controlar el estrés y adelgazar- pueden mejorar la calidad de vida.

Un estudio científico que se realizó en Alemania investigó cuál es el riesgo de los pacientes con insuficiencia cardíaca para el desarrollo de otras enfermedades. Encontraron que esos pacientes deberían hacerse controles de detección de los cánceres.

Generalmente, son los pacientes con cáncer quienes suelen someterse a un seguimiento de la insuficiencia cardíaca. Porque algunos fármacos contra el cáncer pueden dañar el corazón. En cambio, el nuevo estudio en Alemania sugiere que los pacientes con insuficiencia cardíaca -quienes pueden vivir muchos años con esa enfermedad- podrían beneficiarse de un mejor seguimiento ante un potencial riesgo de cáncer.

Las diferentes formas de consumo de tabaco son factores de riesgo tanto para cáncer como para insuficiencia cardíaca / AFP/Khalil Mazraawi

Los investigadores utilizaron una base de datos sanitaria de Alemania para hacer un seguimiento de 100.124 pacientes con insuficiencia cardíaca. Los compararon con el mismo número de casos controles, que eran personas que no tenían insuficiencia cardíaca. Todos estaban libres de cáncer al principio, y los científicos hicieron un seguimiento de su incidencia en los 10 años siguientes. El estudio se publicó en la revista ESC Heart Failure.

Los dos grupos estaban emparejados en cuanto a edad, sexo, obesidad e incidencia de diabetes. Sin embargo, los investigadores no contaban con datos sobre el nivel socioeconómico, el consumo de tabaco y alcohol y la falta de actividad física, que son factores de riesgo para el desarrollo de cánceres. Pero las diferencias en la incidencia del cáncer entre los dos grupos fueron significativas.

En general, el 25,7 por ciento de los pacientes con insuficiencia cardíaca fueron diagnosticados con alguna forma de cáncer, en comparación con el 16,2 por ciento de los que no la padecían. El aumento de la tasa de cáncer entre los pacientes con insuficiencia cardíaca se había detectado en otros estudios, pero la gran muestra de este análisis en Alemania permitió a los investigadores observar las diferencias entre los tipos de cáncer.

Los pacientes con insuficiencia cardíaca tenían más del doble de riesgo de desarrollar cáncer de labio, cavidad oral y faringe en comparación con los que no tienen insuficiencia cardíaca. El riesgo era un 91% mayor para el cáncer de pulmón y otros cánceres respiratorios, un 86% mayor para los cánceres genitales femeninos y un 83% mayor para los cánceres de piel.

En Alemania se encontró que la insuficiencia cardíaca es un factor de mayor riesgo de diferentes cánceres, incluyendo al de pulmón /MD Anderson Center

Además, las personas con insuficiencia cardíaca tenían un riesgo un 75% mayor de padecer cáncer de colon, de estómago y otros cánceres del aparato digestivo. Las mujeres con insuficiencia cardíaca tenían un 67 por ciento más de riesgo de cáncer de mama, y los hombres un 52 por ciento más de riesgo de cáncer de los órganos genitales.

“El estudio realizado en la Universidad de Kiel, Alemania, es valioso en tanto pone foco en la asociación entre la insuficiencia cardíaca y los diferentes cánceres”, dijo a Infobae la doctora Mirta Diez, médica cardióloga a cargo del programa de insuficiencia cardíaca y trasplante del Instituto Cardiovascular (ICBA) en Buenos Aires, Argentina. “Ya los pacientes con insuficiencia cardíaca requieren una mirada clínica muy importante”, agregó.

Hasta ahora la comunidad médica sabía que los pacientes con insuficiencia cardíaca debe acceder también los controles habituales del cáncer que recomienda el Instituto Nacional del Cáncer. “El nuevo estudio no implica que se tengan que hacer chequeos especiales en los pacientes con insuficiencia cardíacas. Pero sí lleva a que la comunidad médica debe tener en cuenta los riesgos para hacer un control minucioso”, sostuvo la doctora Diez.

La médica argentina también comentó que la insuficiencia cardíaca y los cánceres comparten algunos factores de riesgo y mecanismos fisiopatológicos. “La obesidad, la diabetes, la edad mayor, y el tabaquismo son factores de riesgo tanto para insuficiencia cardíaca como para los cánceres”, señaló Diez. “En la insuficiencia cardíaca, se sabe que las deficiencias en el sistema inmune y los mecanismos de inflamación están involucrado en su fisiopatología. Esa situación de base también puede contribuir al desarrollo de cánceres”.

En tanto, Girish Kalra, investigador principal de cardiología en la Facultad de Medicina David Geffen de la Universidad de California en Los Angeles, Estados Unidos, que no participó en el trabajo, opinó en diálogo con el diario The New York Times que “el principal defecto del estudio es que la base de datos no permitió a los investigadores controlar el mayor riesgo de desarrollar cáncer y enfermedades cardíacas: el tabaquismo. El tabaquismo puede ser el hilo conductor de este estudio”.

Aunque la fuerte conexión con los cánceres orofaríngeos y respiratorios sugiere que el tabaquismo puede ser una de las explicaciones, la asociación siguió siendo sólida para una amplia gama de cánceres. En el estudio también se controlaron otros factores relacionados con diversos cánceres, como la obesidad, la diabetes y la edad avanzada, así como la frecuencia de las consultas médicas, que podría conducir a una mayor detección de los cánceres.

El consumo de alcohol también es un factor de riesgo para diferentes cánceres /

Además del tabaquismo, hay otros posibles mecanismos que podrían explicar la relación. Un estudio anterior descubrió que un biomarcador proteínico de las enfermedades cardíacas que aparece incluso antes de que se produzcan los síntomas también está correlacionado con un aumento del riesgo de cáncer. Los investigadores escriben que también es posible que la inflamación crónica esté implicada tanto en la insuficiencia cardíaca como en el cáncer. El consumo de alcohol también se ha relacionado con diversos tipos de cáncer.

“Hay más correlaciones entre la insuficiencia cardíaca y el cáncer que los factores de riesgo comunes”, afirmó el autor principal, Mark Luedde, cardiólogo de la Universidad de Kiel, en Alemania. “La insuficiencia cardíaca no es una enfermedad del corazón solamente -advirtió-. Casi siempre es una enfermedad del corazón y de otros órganos. No se puede sobrestimar la importancia de las comorbilidades para el pronóstico y la calidad de vida de los afectados”

