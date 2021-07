No fumar ni beber en exceso y mantener una buena higiene bucal, las claves para prevenir el cáncer de cabeza y cuello

La Argentina en modo electoral habilita a lecturas sesgadas sobre la coyuntura, y en particular sobre el desempeño de las principales variables socioeconómicas en la década previa

Gastos no previstos, problemas de salud y falta de respuestas: el drama de tres argentinos que llevan un mes varados en los Estados Unidos

Jorge tenía pasaje de regreso para el primero de julio. Patricia y su hija Ariada habían sacado vuelo de retorno para el día siguiente. Los tres son argentinos y están varados en Miami y Washington. “La aerolínea no me da una fecha concreta y me dice que recién podría ser a fin de año. Es una locura”, ejemplificó el joven de 31 años